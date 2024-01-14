  • Новость часаШвейцария призвала включить Россию в переговоры о мире на Украине
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    Украину зовут воевать за Британию
    Разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов
    ВСУ увидели сложности во владении истребителями F-16
    Швеция строит подлодки для «противодействия России»
    Роспотребнадзор усомнился в научном мотиве заявлений о «болезни Х»
    ВС России пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
    Канадцев попросили экономить электричество
    В Wildberries назвали дату начала выплат компенсаций продавцам
    Украинский министр призвал собирать FPV-дроны на дому за свои деньги
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда взялась интеллигенция

    Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.

    10 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский умирать не собирается

    Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Упавшее знамя свободы вероисповедания подняла Россия

    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    12 комментариев
    14 января 2024, 17:03

    Сальдо: ВСУ за неделю потеряли около 200 человек в Крынках Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины за неделю потеряли убитыми и ранеными около 200 бойцов в Крынках на левом берегу Днепра и несколько единиц техники, в том числе танк и один ЗРК, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале Сальдо написал, что общие потери противника в живой силе составили свыше 200 боевиков, уничтожены два самоходных и одно буксируемое орудие, 12 минометов, один танк, одна боевая бронированная машина, один ЗРК, одна установка РСЗО, семь автомобилей, 15 лодок, 38 БПЛА, 19 складов, пунктов наблюдения и управления и так далее.

    По данным губернатора, у ВСУ растет число заболевших и обмороженных в Крынках, эвакуировать их через Днепр невозможно из-за замерзших речных потоков. Сальдо также пишет, что многие военные ВСУ попадают в плен с тяжелыми обморожениями и некрозом тканей.

    Ранее офицеры ВСУ пожаловались на отказ солдат воевать за левый берег Днепра.

    Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ теряют в Крынках на левом берегу Днепра элиту, штурмовые отряды, что глупо и безответственно со стороны Киева.

    13 января 2024, 20:40
    На Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России
    На Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов больше не говорит о возможности захвата Крыма, заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

    Он напомнил, что еще полгода назад Буданов говорил про быстрое наступление, «захват Крыма» Киевом, а теперь он говорит противоположное – «о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей».

    Эксперт считает, что таким образом украинцев и западную общественность готовят к «заморозке» конфликта, передает РИА «Новости».

    Напомним, Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым должен вернуться в состав Украины, а ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года.

    Также глава ГУР признавал «нулевой КПД» от принудительно мобилизованных в ВСУ.

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    14 января 2024, 11:23
    В Киеве заявили о сложности содержания F-16

    Игнат: Содержать истребители F-16 будет очень сложно

    В Киеве заявили о сложности содержания F-16
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина хочет полностью перейти на западную технику, но содержать, в частности, истребители F-16 будет очень сложно, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    По его словам, что касается истребительной авиации и вертолетов, Украина должна перейти на западную технику, передает РИА «Новости». Игнат добавил, что инфраструктура для натовских самолетов типичная, но каждый тип самолета будет дополнительной нагрузкой на его эксплуатацию.

    Он добавил, что Украина использует четыре типа советских самолетов и ожидает западный F-16, а содержать разные типы техники очень сложно.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже планировавшегося.

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    14 января 2024, 06:39
    Депутат Рады Дубинский: Зеленский готовит «торги» на место премьера Шмыгаля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Офис украинского президента Владимира Зеленского намеревается создать новое правительство перед наступающим кризисом, он планирует «торги» на место премьера, заявил депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в киевском СИЗО по делу о государственной измене.

    Офис Зеленского готовит правительство «национального единства» перед наступлением экономическим, финансовым и социальным кризисами, заявил Дубинский. Его слова публикуют в соцсетях его адвокаты, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что для премьер-министра Дениса Шмыгаля готовят «бомбу» в виде протокола украинского Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

    Парламентарий пояснил, что замена главы украинского правительства даст поле «для торга» как внутри, так и снаружи Украины.

    Также Дубинский высказался по поводу сбора подписей депутатов Рады за отставку спикера парламента Руслана Стефанчука. Он пояснил, что сделают тогда, когда это потребуется Зеленскому, поскольку без депутатов «Слуги народа» убрать спикера не получится. По словам Дубинского, Стефанчука «берут в заложники свои же».

    Депутат также отметил, что украинские власти согласились с тем, что призыв в ВСУ будет «массовым и жестоким», киевский режим хочет показать, что готов идти «до победного конца».

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    13 января 2024, 21:57
    NYT: Военные перспективы Киева выглядят мрачно из-за нехватки людей и вооружений

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские перспективы на поле боя выглядят мрачно, ВСУ несут большие потери, а поставки западного оружия сократились, сообщает газета The New York Times.

    Издание напомнило, что западные союзники Киева не могут больше гарантировать Украине поставки военной помощи на том же уровне, что в прошлом году, а украинское контрнаступление завершилось, не достигнув ни одной из поставленных целей, передает ТАСС.

    Газета обращает внимание на то, что солдаты измотаны, а поредевшие подразделения пополняются лишь частично за счет немолодых и плохо обученных новобранцев.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как Россия отразила украинское наступление.

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    14 января 2024, 13:55
    Разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов

    Представитель 3mx Шандобыло: Комплекс «Сания» не позволяет дронам противника подлететь к российским танкам

    Разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российские танки в зоне спецоперации нуждаются в усиленной защите от украинских дронов. Именно поэтому была создана система, позволяющая сбивать БПЛА на большом удалении от машины. Кроме того, «Сания» практически не «подсвечивает» технику для РЭР ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал представить компании-разработчика комплекса «Сания» Сергей Шандобыло.

    «В зоне спецоперации стало окончательно понятно, что любой РЭБ – это своего рода новогодняя елка, которая ярко «светится» для систем радиоэлектронной разведки (РЭР). Суть «Сании» заключается в том, что она способна включаться только в момент появления FPV-дрона в зоне видимости. То есть она заранее не подсвечивает наши танки для разведки противника», – рассказал Сергей Шандобыло, директор по развитию компании 3mx.  

    «Более того, «Сания» способна подавлять дрон противника на довольно большом расстоянии от самих танков. То есть БПЛА просто не успевает подлететь. Сама система работает следующим образом: в режиме радиомолчания она пассивно сканирует пространство на наличие сигналов от FPV-дронов и при его появлении активирует защиту. Сама защита работает до тех пор, пока комплекс продолжает видеть дрон. Как только аппарат падает, еще 30 секунд идет подавление, а затем «Сания» выключается», – объяснил эксперт.

    Специалист назвал еще одну особенность разработки. «У дрона есть приемник и передатчик. И приемники обладают широким спектром используемых частот. В то время как передатчики видеосигнала более-менее универсальны в плане частотности. Поэтому «Сания» детектирует именно видео, которое проще обнаружить», – пояснил он.

    По его словам, необходимость создания комплекса была обусловлена в том числе ролью танков на поле СВО. «На фоне этого мы сделали так, чтобы «Санию» можно дорабатывать, устанавливать и снимать с танков буквально в полевых условиях. Для наших ребят в зоне спецоперации это очень важно», – дополнил собеседник.

    Резюмируя, Шандобыло подчеркнул, что сейчас для российских танков, по сути, создан комплекс мер защиты, который включает в себя и уже нашумевшие «мангалы». И в совокупности с «Санией» это позволит обезопасить машины от дронов противника.

    Ранее Минобороны сообщило, что на российских танках в зоне СВО используют комплексы подавления FPV-дронов «Сания». Ведомство показало работу танка Т-80БВМ с системой подавления беспилотников «Сания», разработанной компанией 3mx.

    Комплекс работает автоматически, по данным изготовителя, он способен фиксировать одиночные FPV-дроны или рои таких аппаратов на расстоянии до полутора километров. Эти беспилотники подавляются на расстоянии до километра. «Сания» способна работать и при движении машины. В ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт украинских военных у Первомайского. Танк Т-80БВМ использовал складки местности и прибыл на позицию, чтобы открыть огонь. ВСУ потеряли до 10 человек убитыми и ранеными

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    13 января 2024, 21:47
    Пивзавод в Умани переименовал «Жигулевское» в «Венское»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский пивоваренный завод в Умани переименовал пиво «Жигулевское» в «Венское» в рамках борьбы с советским наследием, сообщил украинский телеканал «Общественное».

    Маркетолог пивзавода пояснил, что, по некоторым данным, рецепт «Жигулевского» якобы принадлежит австрийскому пивовару, поэтому название «Венское» «более аутентично», передает РИА «Новости».

    Ранее барельеф русского поэта Александра Пушкина демонтировали в центре Харькова на востоке Украины на станции метро, названной в его честь.

    Коментарии (28)
    14 января 2024, 09:35
    Стало известно об отъезде на СВО экс-мэра Владивостока

    Источник: Осужденный экс-мэр Владивостока Гуменюк уехал на СВО

    Стало известно об отъезде на СВО экс-мэра Владивостока
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет колонии по делу о взятках, отправился в зону СВО, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Впервые информация о том, что Гуменюк отправился в зону СВО, появилась в соцсетях в ноябре, тогда в ГУФСИН эти данные опровергли.

    Как сообщил источник РИА «Новости», Гуменюк уехал в зону СВО.

    Напомним, в январе 2023 года Гуменюк был признан виновным в получении многомиллионных взяток и осужден на 16 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также его приговорили к штрафу в 150 млн рублей.

    Коментарии (17)
    14 января 2024, 01:47
    Украинский министр призвал собирать FPV-дроны на дому за свои деньги

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинским гражданам следует самостоятельно покупать детали к беспилотникам и собирать эти устройства на дому, заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологии – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

    Украинцам нужно самим начать собирать FPV-дроны, участвуя в специальной программе. Они смогут получить доступ к лекциям и списку компонентов, инструментов и материалов, которые нужно закупить, сообщил Федоров, передает ТАСС.

    Программа предусматривает общение с лекторами, инженерами, собранные устройства нужно будет отправить инструкторам. После проверки качества его передадут военным.

    До этого Федоров заявлял, что ВСУ часто приходится применять FPV-дроны вместо снарядов, поскольку последних не хватает.

    Коментарии (39)
    14 января 2024, 03:59
    Шмыгаль заявил, что Украина обязалась «защищать» Британию от России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим обязуется помочь Лондону в случае «нападения России» в течение 24 часов, заявил украинский премьер Денис Шмыгаль в эфире телевидения.

    Шмыгаль заявил, что соглашение Киева и Лондона является «двусторонним», в случае агрессии против Британии Украина обязуется защищать своего союзника в течение 24 часов, заявил Шмыгаль, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Он выразил надежду, что другие государства также подпишут похожие договоренности с Украиной. По словам премьера, соглашения с Лондоном являются «эталоном».

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер Британии Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности. По словам Сунака, Лондон поставит в 2024 году киевскому режиму дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов.

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    14 января 2024, 12:46
    ВС России пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Группировка «Восток» пресекла шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

    ВС России пресекли шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки войск «Восток» в течение суток сорвали шесть попыток ВСУ провести ротацию подразделений на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

    По его словам, в течение суток пресечены шесть попыток противника провести ротации боевиков в районах Равнополя и Новомихайловки, передает ТАСС.

    Гордеев добавил, что артиллерия и авиация ВС России поразили опорные пункты и пункты временной дислокации 79-й десантно-штурмовой и 58-й механизированной бригад ВСУ в районах Новомихайловки и Новодонецкого.

    По его словам, потери ВСУ составили более 110 военнослужащих, 152-миллиметровая гаубица Д-20, три автомобиля, а также пять минометных расчетов и пункт управления БПЛА.

    Ранее Гордеев сообщил, что потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили 90 военнослужащих, две бронированные машины и шесть пикапов.

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    14 января 2024, 13:52
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 300 военных
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли более 300 военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия за минувшие сутки поразила на Донецком направлении более 300 украинских военных, девять танков, БМП Bradley, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и 27 автомобилей, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС России отразили три атаки штурмовых групп 21-й, 24-й механизированных и 50-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Веселого, Новгородского и Невельского ДНР. Отмечается, что на данном направлении Украина потеряла убитыми и ранеными более 300 военных, девять танков, четыре боевые машины пехоты, в том числе БМП Bradley, четыре боевые бронированные машины, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и 27 автомобилей.

    В пресс-службе уточнили, что во время контрбатарейной борьбы за минувшие сутки российские военные ликвидировали две артиллерийские системы М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, АS-90 производства Великобритании, Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, самоходную пушку Dana чешского производства, орудие М119 производства США и три гаубицы Д-30.

    Как указали в Минобороны, на Купянском направлении российская армия отразила четыре атаки штурмовых групп 30-й, 32-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районе Синьковки Харьковской области и уничтожила подразделения ВСУ в районах Кисловки Харьковской области и Розовки ЛНР.

    В сообщении говорится, что российские солдаты поразили на данном направлении за минувшие сутки до 130 украинских военнослужащих, четыре танка, восемь автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также в районе Волчанска Харьковской области ликвидировали склад боеприпасов 113-й бригады теробороны.

    В ведомстве подчеркнули, что на Краснолиманском направлении Россия отразила атаку штурмовых групп 13-й бригады нацгвардии Украины в районе Червоной Дибровы ЛНР, а также ликвидировали более 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

    В Минобороны заявили, что на Южно-Донецком направлении ВС России уничтожили формирования 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Елизаветовки ДНР. Отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении более 170 солдат, два танка, зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и шесть автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 производства США, гаубицу FH-70 производства Великобритании, самоходную пушку Dana чешского производства и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    В пресс-службе пояснили, что на Запорожском направлении российская армия уничтожила до 60 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30, а на Херсонском направлении Украина потеряла до 60 солдат, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, самоходную артиллерийскую установку Zuzana-2 словацкого производства и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

    В ведомстве уточнили, что Россия ликвидировала склад авиационных боеприпасов на аэродроме Долгинцево Днепропетровской области, 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 112 районах.

    В сообщении отмечается, что средствами ПВО сбиты 23 украинских беспилотника в районах Новоандреевки, Спорного, Липового ДНР, Подкуйчанска, Попасной ЛНР, Веселого, Любимовки, Нового Запорожской области, Новой Каховки Херсонской области и 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

    Ранее в Минобороны сообщили, что расчет разведывательного беспилотника Zala соединения ВДВ обнаружил на правом берегу Днепра два танка ВСУ и скорректировал их поражение «Ланцетами».

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    14 января 2024, 15:03
    Эстония отказалась высылать украинцев мобилизационного возраста

    Премьер Эстонии Каллас заявила, что не будет высылать украинских беженцев мобилизационного возраста

    Tекст: Вера Басилая

    Эстония исключает высылку прибывших в страну украинских мужчин мобилизационного возраста, поскольку они находятся в стране на законных основаниях, заявила премьер-министр Кая Каллас в видеоинтервью изданию The Kiev Independent.

    Премьер призналась, что обсуждала этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, но исключила высылку украинцев. По ее словам, ЕС предоставил им временную защиту, и выдавать Украине их Таллин не будет. Каллас подчеркнула, что Украина сама должна обращаться к находящимся в Эстонии украинцам и приглашать их обратно, передает РИА «Новости».

    По последним данным департамента полиции и погранохраны, в Эстонии находятся 35 713 украинских беженцев, из них 6898 – в возрасте от 18 до 60 лет, то есть это мужчины мобилизационного возраста.

    Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

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    14 января 2024, 15:16
    На Украине признались в сложностях с производством боеприпасов

    Министр промышленности Камышин заявил, что на Украине тяжело производить артиллерийские боеприпасы

    На Украине признались в сложностях с производством боеприпасов
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Вера Басилая

    Украина испытывает самые большие сложности с производством артиллерийских боеприпасов, взрывчатое вещество и порох являются дефицитными позициями в мире, сообщил украинский министр стратегической промышленности Александр Камышин в эфире украинского телеканала «Рада».

    Камышин заявил, что производство снарядов идет тяжело, потому что компоненты для них­ – взрывчатое вещество и порох – являются дефицитными позициями в Евросоюзе и США, передает ТАСС.

    Ранее в Киеве неоднократно заявляли о нехватке боеприпасов, особенно для орудий советских калибров 152 мм и 122 мм. По словам командующего украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского, украинские войска также сталкиваются с дефицитом боеприпасов для ЗРК Stormer, Avenger и Stinger.

    Ранее СМИ сообщали, что украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА.

    Глава штаба ВС Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5-10 раз.

    Коментарии (7)
    14 января 2024, 05:53
    Минобороны заявило о подавляющих FPV-дроны комплексах на российских танках

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На российских танках в зоне спецоперации используют комплексы подавления FPV-дронов «Сания», сообщило Министерство обороны России в воскресенье.

    Ведомство показало работу танка Т-80БВМ с системой подавления беспилотников «Сания», разработанной компанией 3mx, передает РИА «Новости».

    Комплекс работает автоматически, по данным изготовителя, он способен фиксировать одиночные FPV-дроны или рои таких аппаратов на расстоянии до полутора километров. Эти беспилотники подавляются на расстоянии до километра. «Сания» способна работать и при движении машины.

    В ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт украинских военных у Первомайского.

    Танк Т-80БВМ использовал складки местности и прибыл на позицию, чтобы открыть огонь. ВСУ потеряли до 10 человек убитыми и ранеными.

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    14 января 2024, 09:56
    В Харьковской области сообщили о повреждении предприятия в Волчанске

    Власти Харьковской области сообщили о повреждении предприятия в Волчанске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Предприятие получило повреждения в городе Волчанске Харьковской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

    По его словам, в Волчанске Чугуевского района было повреждено предприятие, передает ТАСС. Подробности не приводятся.

    Синегубов добавил, что на некоторое время возникали перебои с энергоснабжением.

    Ранее ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области.

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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