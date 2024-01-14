В Японии вулкан разбросал породу в радиусе километра от своего кратера

Tекст: Алексей Дегтярев

Породу выбросило в радиусе около одного километра от кратера островного вулкана, в районе объявили третий уровень опасности по пятибалльной шкале, передает ТАСС со ссылкой на сообщение управления.

К вулкану запрещено приближаться на расстояние менее двух километров.

Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. На острове живут около 80 человек, деревня расположена в четырех километрах от вулкана. Создан кризисный штаб для сбора информации.

Остров находится в 270 километрах к югу от крупного города Кагосима.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Японии выросло до 202 человек. С 1 января в этой стране произошло свыше 850 землетрясений.