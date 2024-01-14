Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.12 комментариев
В Японии вулкан разбросал породу в радиусе километра от своего кратера
На японском острове Суваносэ произошел выброс вулканических пород рядом с кратером вулкана, сообщило национальное метеорологическое управление страны.
Породу выбросило в радиусе около одного километра от кратера островного вулкана, в районе объявили третий уровень опасности по пятибалльной шкале, передает ТАСС со ссылкой на сообщение управления.
К вулкану запрещено приближаться на расстояние менее двух километров.
Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. На острове живут около 80 человек, деревня расположена в четырех километрах от вулкана. Создан кризисный штаб для сбора информации.
Остров находится в 270 километрах к югу от крупного города Кагосима.
Ранее сообщалось, что число жертв землетрясений в Японии выросло до 202 человек. С 1 января в этой стране произошло свыше 850 землетрясений.