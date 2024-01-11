Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
Финские музыканты потребовали не пускать Израиль на Евровидение
Более 1,4 тыс. финских музыкантов требуют не пускать Израиль на Евровидение
Более 1,4 тыс. представителей музыкальной индустрии Финляндии подписали петицию к национальному вещателю Yle с требованием запретить Израилю участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение-2024» из-за ситуации с Палестиной.
Как говорится в тексте петиции, финские артисты потребовали, чтобы Yle повлияла на EBU с инициативой запретить Израилю участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение», а если такого решения принято не будет, не посылать на конкурс участника из Финляндии, передает РИА «Новости».
Авторы петиции отметили, что ценностям артистов не соответствует ситуация, когда страна получает площадку в качестве инструмента для улучшения своего имиджа во время «совершения военных преступлений и продолжения военной оккупации».
Ранее Первый канал предложил создать ежегодный музыкальный конкурс «Интервидение».