Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
В США началось расследование в отношении Boeing из-за инцидента в Портленде
Регулятор США начал расследование в отношении Boeing из-за инцидента в Портленде
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало расследование в отношении компании Boeing после разгерметизации самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в аэропорту Портленда (штат Орегон), говорится в заявлении регулятора.
Как указано в документе, FAA уведомило Boeing о проведении расследования, которое должно выяснить, смогла ли Boeing обеспечить соответствие готовой продукции проекту и ее безопасную эксплуатацию в соответствии с нормами FAA, передает ТАСС. Там добавили, что производитель должен тщательно соблюдать стандарты безопасности.
FAA отметило также, что сроки возвращения самолетов Boeing 737 MAX 9 в эксплуатацию будут определяться безопасностью пассажиров.
Ранее FAA приостановило эксплуатацию отдельных самолетов Boeing 737 MAX 9 для проведения немедленных инспекций и Европейское агентство безопасности полетов (EASA).
Напомним, у самолета американской авиакомпании Alaska Airlines в воздухе выпала секция фюзеляжа, после чего лайнер совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда.