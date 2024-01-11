Госдеп выразил разочарование позицией Венгрии по Украине

Юшков объяснил, как российская нефть могла попасть в США

Экономист Юшков: Импорт российской нефти в США может быть контрабандой

Tекст: Евгений Поздняков

«Еще в апреле 2022 года Штаты ввели тотальный запрет на импорт российской нефти. Таким образом, возобновление закупок нашего сырья Вашингтоном выглядит крайне загадочно. Однозначно сказать, как эта нефть попала в Америку без пояснений со стороны местных регуляторов, практически невозможно», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Однако в схожем ключе развивались события у США с Ираном. Штаты останавливали персидские танкеры с нефтью и приписывали изъятые объемы в статью импорта. В случае с Россией есть вероятность того, что Вашингтон посчитал сырье, закупленное частными компаниями, которые пытались провозить энергоресурсы на территорию Америки под видом продукции другого государства. Однако на этапе принятия груза в порту правда вскрывалась, из-за чего и нужно было вносить контрабандные данные в официальную статистику», – акцентирует он.

«Так что говорить о возобновлении Штатами импорта нефти из РФ нельзя, поскольку санкции Вашингтон до сих пор не снял. На мой взгляд, США попытаются инициировать расследование – как и благодаря кому российская нефть оказалась включена в официальную статистику импорта. Попытаются выставить себя обманутой стороной», – уточняет Юшков.

«Вполне возможно, что в будущем мы еще встретимся со схожими случаями, но обычно американские компании боятся навлечь на себя гнев государства. Это не похоже и на попытки Штатов проверить почву для закупки российской нефти», – считает экономист.

«В целом местное правительство не особо задумывается об интересах предпринимательства. Для них запрет на ресурсы из РФ – лишь способ получить дополнительные очки в рейтинге. Поэтому факт того, что некоторые компании пытаются обмануть систему, закупая российское сырье, говорит о многом. Между тем длящиеся ограничения серьезно осложняют жизнь самим Штатам», – подчеркивает собеседник.

«Если в начале 2022 года Белый дом сохранял показную уверенность в том, что Россию удастся вытолкнуть с энергетических рынков без особых потерь, то уже к середине весны цены на нефть взлетели до небес. Санкции обернулись неожиданным образом: Москва сократила поставки, но сохранила высокие доходы, а иностранные государства стали получать меньше товара, но тратить больше денег», – считает эксперт.

«Западные страны решили изменить тактику, прибегнув к введению потолка цен. Всем партнерам Вашингтона вновь разрешили покупать российскую нефть, однако страховать перевозки позволили лишь при условии, если ее стоимость будет сохраняться в районе 60 долларов за баррель. Однако многие государства стали тайно бойкотировать это решение», – уточняет он.

«Еще одна проблема, с которой столкнулись Штаты, – работа их нефтеперерабатывающих заводов. Она осуществляется преимущественно на основе тяжелого сернистого сырья. Долгое время закупки велись из Венесуэлы, потом США переключились на Россию. Однако после 2022 года Вашингтон остался без основных импортеров столь редкого сорта нефти. Душат сами себя», – резюмирует Юшков.

Ранее стало известно о возобновлении импорта российской нефти в США. Об этом сообщают РИА «Новости». По данным агентства, в октябре 2023-го Штаты впервые за полтора года закупили сырье из РФ в объеме 36,8 тыс. баррелей на общую сумму в 2,7 млн долларов. В ноябре Вашингтон совершил вывоз дополнительной партии энергоресурса.

Так, американские компании вновь импортировали 9,9 тыс. баррелей отечественной нефти за 750 тыс. долларов. В обоих случаях углеводород приобретался для потребления. При этом в рамках указанных сделок российское сырье обошлось американским покупателя по цене, которая значительно превышает установленный потолок в 60 долларов за баррель.

В октябре один баррель обошелся США в 74 доллара, а в ноябре – 76. Напомним, тотальный запрет на импорт энергоресурсов из России был наложен Вашингтоном еще весной 2022-го. Последняя партия черного золота была закуплена американскими компаниями в апреле того же года.

Между тем энергетическая отрасль РФ стремительно развивается. Так, за 11 месяцев 2023 года Москва прорубила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28,1 тыс. км. Данный темп можно назвать рекордным за весь постсоветский период развития государства, что говорит об устойчивости страны к западным санкциям.