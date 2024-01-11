Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.4 комментария
Департамент тюрем штата Алабама обвинили в пропаже органов заключенных
В США семьи подали в суд на департамент тюрем Алабамы после возвращения тел родственников без сердец
В отношении департамента тюрем американского штата Алабама подали иски семьи двух скончавшихся в местах лишения свободы осужденных, чьи тела вернули без внутренних органов.
Тела двух заключенных вернули близким и родным без сердец и других внутренних органов, говорится в иске, сообщает CBS News, передает РИА «Новости».
Указывается, что иск подали против департамента тюрем. Близкие одного из умерших заявили, что после его смерти в ноябре 2023 года тело вернули без части внутренних органов. Другая семья заявила, что в 2021 году у умершего не было вообще всех внутренних органов.
По мнению заявителей, ситуация говорит как минимум о наличии неправильного обращения с телами после вскрытия.