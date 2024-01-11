Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.3 комментария
Власти Кубани сделали приоритетным трудоустройство россиян
Абсолютный приоритет при трудоустройстве будет у граждан России, соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В администрации края пояснили, что «на привлечение иностранных граждан, работающих исключительно на основании патента», будет установлен запрет, передает ТАСС.
Ограничения касаются 85 видов экономической деятельности, включая сельское хозяйство, обрабатывающие производства, добычу полезных ископаемых, торговлю, производство машин и оборудования. Исключением станет лишь строительная отрасль.
За несоблюлание закона предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей за каждого иностранца. Закон вступит в силу 21 января 2024 года.