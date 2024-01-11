Эксперт оценил вероятность успеха вербовки Западом в РФ участников программ обмена США

Американист Дробницкий: Госдепу будет сложно вербовать россиян для участия в протестах

Tекст: Андрей Резчиков

«Очевидно, что перед президентскими выборами к нам, что называется, полезут – и это нужно было обозначить. В этой связи СВР действительно занимается своим делом. Почти наверняка есть огромный массив информации, с которым сейчас работают наши компетентные органы», – считает Дмитрий Дробницкий, американист.

Собеседник напомнил, что в 90-е и нулевые годы программ обмена в сфере образования и культуры было намного больше и их участники «достаточно серьезно поддавались обработке». Кроме того, прозападная ориентированность до сих пор видна среди представителей творческой интеллигенции и даже руководителей крупных российских компаний. Эффект достигался за счет того, что в программу прежде всего брали тех, кто мыслил «в парадигме либерального мейнстрима».

«Позже многих людей постигло разочарование. Сейчас на территории России набрать людей для какого-то возмущения и протеста будет крайне сложно. Та картинка, которую рисуют на Западе, перестает быть всерьез привлекательной. Сам Запад вдруг сам стал жутко непривлекательным неудачником», – пояснил политолог.

Дробницкий подчеркнул, что Западу так и не удалось добиться изоляции России, а экономическая ситуация в Европе и США ухудшается каждую неделю. «За последние два-три года Запад стал настолько непривлекательным, что уже нет ощущения, что это «нормальные страны», – считает эксперт.

По словам эксперта, попытки вербовки с помощью программ обмена будут продолжаться. «Если закрыть эти программы, то четверть сотрудников Госдепартамента станет ненужной. Кроме того, Госдеп и ЦРУ, которые курируют эти программы, в большинстве своем бюрократия, а не люди при плаще и шпаге. Для них главная задача – продемонстрировать свою востребованность», – уверен спикер.

О том, что по мере приближения выборов президента России «во властных структурах США изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры», заявил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, Вашингтон намерен активизировать работу с российскими выпускниками американских программ обмена. «При «должной обработке», как полагают американцы, стипендиаты способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элемен­том пятой колонны», – отметил Нарышкин.

Директор СВР также отметил, что Вашингтон активизировал работу по восстановлению контактов и налаживанию доверительного общения с российскими участниками программ обмена. «В дальнейшем предполагается перейти к активному втягиванию бывших стипендиатов в политическую борьбу с российской властью», – указал Нарышкин.

По подсчетам Госдепа, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других, насчитывает более 80 тыс. человек.

Подробнее об этом – в материале газеты ВЗГЛЯД о том, как Запад решил задействовать свой последний ресурс внутри России.