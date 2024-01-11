Запад решил задействовать свой последний ресурс внутри России

Госдеп нашел в России замену сбежавшей на Запад несистемной оппозиции

Tекст: Андрей Резчиков

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что по мере приближения выборов президента РФ «во властных структурах США изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры». Выборы президента России намечены на 17 марта.

«Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами – выпускниками американских программ обмена. По подсчетам Госдепартамента, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других, насчитывает более 80 тыс. человек, – отметил Нарышкин. – При «должной обработке», как полагают американцы, стипендиаты способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элемен­том пятой колонны».

Директор СВР также отметил, что Вашингтон активизировал работу по восстановлению контактов и налаживанию доверительного общения с российскими участниками программ обмена. «В дальнейшем предполагается перейти к активному втягиванию бывших стипендиатов в политическую борьбу с российской властью», – указал Нарышкин.

По его словам, подобная работа предусматривает проведение тренингов в странах ближнего зарубежья, а «основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной и социаль­ной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства РФ в социальных сетях».

«Отдельное внимание на встречах будет уделяться вопросам отработки безопасной связи с американскими «кураторами». В Вашингтоне также возлагают надеж­ды на подключение стипендиатов к подготовке новых механиз­мов санкционного давления на Россию», – подчеркнул Нарышкин.

Первый семинар должен состояться в Риге в середине февраля, а роль «наставников» сыграют сотрудники американских спецслужб при посольствах США в Москве и Риге. «Очевидно, что в преддверии президентских выборов в России американцы хватаются за малейшую возможность «раскачать» внутриполитическую обстановку в нашей стране. Видимо, недалеко то время, когда Госдепартамент возьмется за воспитанников англо-американских детских садов и школ», – добавил директор СВР.

Ранее Нарышкин подчеркивал, что СВР обязана приложить все усилия для предотвращения возможного вмешательства в президентские выборы в России в этом году. Летом 2023 года Нарышкин говорил, что Госдеп поставил перед американскими СМИ задачу подталкивать россиян к необходимости силовой борьбы с властью вплоть до мятежа. Одним из основных врагов России, по его словам, также является Великобритания.

О том, что попытки вмешательства в российские выборы должны жестко пресекаться, говорил президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в декабре прошлого года. «Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее», – сказал президент.

«В этой связи СВР действительно занимается своим делом. Очевидно, что перед президентскими выборами к нам, что называется, полезут – и это нужно было обозначить. Почти наверняка есть огромный массив информации, с которым сейчас работают наши компетентные органы», – считает Дмитрий Дробницкий, американист.

Собеседник напомнил, что в 90-е и нулевые годы подобных программ в сфере образования и культуры было намного больше, а их участники «достаточно серьезно поддавались обработке». Кроме того, прозападная ориентированность до сих пор видна среди представителей творческой интеллигенции и даже руководителей крупных российских компаний. Эффект достигался за счет того, что в программу прежде всего брали людей, готовых мыслить «в парадигме либерального мейнстрима».

«Позже многих людей постигло разочарование. Сейчас на территории России набрать людей для какого-то возмущения и протеста будет крайне сложно. Та картинка, которую рисуют на Западе, перестает быть всерьез привлекательной. Сам Запад вдруг сам стал жутко непривлекательным неудачником», – пояснил политолог.

«С момента развала Советского Союза западные спецслужбы вытягивали из России и обрабатывали, обучали политтехнологиям молодых талантливых ученых, специалистов и всех тех, кто хотел получить гуманитарное образование за рубежом. Сейчас на Западе хотят задействовать этот ресурс в полной мере», – добавляет Олег Иванников, подполковник запаса МВД.

Эксперт особо отметил высочайший авторитет СВР среди разведслужб мира, поэтому «к словам Нарышкина нужно отнестись очень внимательно». «Заявление Нарышкина – это не только сигнал другим российским спецслужбам, но и Западу о том, чтобы у них там не было иллюзий по поводу организации «Майдана» в России», – подчеркнул Иванников.

В свою очередь Дробницкий подчеркнул, что Западу так и не удалось добиться изоляции России, а экономическая ситуация в Европе и США ухудшается каждую неделю. «За последние два-три года Запад стал настолько непривлекательным, что уже нет ощущения, что это «нормальные страны», – считает эксперт.

«Более того, даже в чисто агитационных ресурсах, рассчитанных на ждунов и штурмовиков КПП «Верхний Ларс», появилась некая растерянность от происходящего. Поэтому просто набрать людей из столичных студентов, которые могли бы здесь всерьез чего-то покачать, будет крайне сложно»,

– пояснил Дробницкий. Тем не менее попытки вербовки с помощью программ обмена будут продолжаться. «Если закрыть эти программы, то четверть сотрудников Госдепартамента станет ненужной. Кроме того, Госдеп и ЦРУ, которые курируют эти программы, в большинстве своем бюрократия, а не люди при плаще и шпаге. Для них главная задача – продемонстрировать свою востребованность», – сказал собеседник.

Иванников напомнил, что Госдеп приложил руку практически ко всем цветным революциям на постсоветском пространстве, «но только о Россию сломал свои зубы». «Возможности Госдепа крайне ограничены в России, так как наши спецслужбы держат руку на пульсе и своевременно выявляют граждан, способных на противоправные действия с целью изменения конституционного строя», – сказал эксперт.

Дробницкий прогнозирует, что на фоне эрозии системы госуправления в самих США, о чем свидетельствует в том числе исчезновение на несколько дней главы Пентагона Ллойда Остина, «методы работы США будут более наглыми и жестокими». Он полагает, что «на Западе готовят большой шум по поводу президентских выборов в России» и попытаются не признать их.

«Для них важно осваивать бюджет, поэтому сфотографировать пару десятков человек с плакатом «Я не признаю результаты выборов» и отправить эти материалы в качестве отчета за несколько миллионов долларов – такая история вполне прокатит, об этом будут писать западные СМИ», – отмечает специалист. По его словам,

в России есть «опасные среды», с которыми прежде всего будут стараться работать американские спецслужбы.

«Это будет не просто организация митингов, протестов. Нельзя исключать терактов и чего угодно. Поэтому очевидно, что СВР обращает на это внимание и реагирует... Ситуация характеризуется высокой степенью нестабильности самого Вашингтона, а ресурсы его по-прежнему огромны. Эти средства Белый дома и Госдеп будут использовать более хаотично и жестоко, не руководствуясь внутренними ограничителями», – добавляет эксперт.

Иванников согласен, что финансовые ресурсы Запада по поддержке некоторых социальных и общественных проектов «являются безграничными». «Вопросы по вербовке и «должной обработке» напрямую зависят от финансирования. Некоторые граждане только и мечтают погреть руки на любых доходах, в том числе за счет освоения грантов Госдепа и западных фондов. Здесь возможны многоходовые схемы. Поэтому задача СВР – распутать этот клубок», – подчеркнул спикер.