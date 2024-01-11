  • Новость часаЕС начал переговоры о проведении военной операции в Красном море
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    Экс-депутат Рады Деркач: Взяткой за закрытие дела Burisma Киев профинансировал теракты в РФ
    Зеленский назвал прекращение огня выгодным для России
    В Братиславе завили, что Словакия перестала быть колонией США
    Медведев: РФ атаковала военные объекты на Украине оружием с разным наполнением
    Изготовитель «Хищника» пообещал доработать вездеход, на котором ездил Путин
    Стоимость биткоина превысила 49 тыс. долларов
    Американист предположил причины закупки российской нефти Вашингтоном
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как США разрушают соседей

    Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин 2024-й даст шанс старым украинским политикам

    Одним из факторов победы Зеленского на президентских выборах была усталость украинцев от старых политических лиц. Но теперь, похоже, украинцы уже устали от новых лиц.

    15 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Забастовки в Германии на руку России, но только в перспективе

    Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.

    15 комментариев
    11 января 2024, 20:05

    Запад решил задействовать свой последний ресурс внутри России

    Госдеп нашел в России замену сбежавшей на Запад несистемной оппозиции

    Запад решил задействовать свой последний ресурс внутри России
    @ Luis M. Alvarez/AP/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    США рассчитывают вмешаться в ход президентских выборов в России с помощью выпускников американских программ обмена. Как заявил директор СВР Сергей Нарышкин, в США хотят превратить российских стипендиатов в стержень пятой колонны. По мнению экспертов, возможности Запада по вербовке россиян намного меньше, чем в 90-е и начале нулевых, но все равно есть те, кто готов нагреть руки на доходах за счет грантов Госдепа и западных фондов. Насколько серьезной может быть эта угроза?

    Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что по мере приближения выборов президента РФ «во властных структурах США изобретают все более изощренные способы незаконного вмешательства в демократические процедуры». Выборы президента России намечены на 17 марта.

    «Вашингтон намерен активизировать работу с россиянами – выпускниками американских программ обмена. По подсчетам Госдепартамента, число российских стипендиатов американских образовательных и культурных программ, таких как Access, Advance, FLEX, Fulbright, Global UGRAD, Summer Work and Travel и других, насчитывает более 80 тыс. человек, – отметил Нарышкин. – При «должной обработке», как полагают американцы, стипендиаты способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элемен­том пятой колонны».

    Директор СВР также отметил, что Вашингтон активизировал работу по восстановлению контактов и налаживанию доверительного общения с российскими участниками программ обмена. «В дальнейшем предполагается перейти к активному втягиванию бывших стипендиатов в политическую борьбу с российской властью», – указал Нарышкин.

    По его словам, подобная работа предусматривает проведение тренингов в странах ближнего зарубежья, а «основной упор будет делаться на обучение участников методам разжигания межнациональной и социаль­ной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства РФ в социальных сетях».

    «Отдельное внимание на встречах будет уделяться вопросам отработки безопасной связи с американскими «кураторами». В Вашингтоне также возлагают надеж­ды на подключение стипендиатов к подготовке новых механиз­мов санкционного давления на Россию», – подчеркнул Нарышкин.

    Первый семинар должен состояться в Риге в середине февраля, а роль «наставников» сыграют сотрудники американских спецслужб при посольствах США в Москве и Риге. «Очевидно, что в преддверии президентских выборов в России американцы хватаются за малейшую возможность «раскачать» внутриполитическую обстановку в нашей стране. Видимо, недалеко то время, когда Госдепартамент возьмется за воспитанников англо-американских детских садов и школ», – добавил директор СВР.

    Ранее Нарышкин подчеркивал, что СВР обязана приложить все усилия для предотвращения возможного вмешательства в президентские выборы в России в этом году. Летом 2023 года Нарышкин говорил, что Госдеп поставил перед американскими СМИ задачу подталкивать россиян к необходимости силовой борьбы с властью вплоть до мятежа. Одним из основных врагов России, по его словам, также является Великобритания.

    О том, что попытки вмешательства в российские выборы должны жестко пресекаться, говорил президент Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в декабре прошлого года. «Мы защитим свободу нашего народа, его суверенитет и право выбирать свое будущее», – сказал президент.

    «В этой связи СВР действительно занимается своим делом. Очевидно, что перед президентскими выборами к нам, что называется, полезут – и это нужно было обозначить. Почти наверняка есть огромный массив информации, с которым сейчас работают наши компетентные органы», – считает Дмитрий Дробницкий, американист.

    Собеседник напомнил, что в 90-е и нулевые годы подобных программ в сфере образования и культуры было намного больше, а их участники «достаточно серьезно поддавались обработке». Кроме того, прозападная ориентированность до сих пор видна среди представителей творческой интеллигенции и даже руководителей крупных российских компаний. Эффект достигался за счет того, что в программу прежде всего брали людей, готовых мыслить «в парадигме либерального мейнстрима».

    «Позже многих людей постигло разочарование. Сейчас на территории России набрать людей для какого-то возмущения и протеста будет крайне сложно. Та картинка, которую рисуют на Западе, перестает быть всерьез привлекательной. Сам Запад вдруг сам стал жутко непривлекательным неудачником», – пояснил политолог.

    «С момента развала Советского Союза западные спецслужбы вытягивали из России и обрабатывали, обучали политтехнологиям молодых талантливых ученых, специалистов и всех тех, кто хотел получить гуманитарное образование за рубежом. Сейчас на Западе хотят задействовать этот ресурс в полной мере», – добавляет Олег Иванников, подполковник запаса МВД.

    Эксперт особо отметил высочайший авторитет СВР среди разведслужб мира, поэтому «к словам Нарышкина нужно отнестись очень внимательно». «Заявление Нарышкина – это не только сигнал другим российским спецслужбам, но и Западу о том, чтобы у них там не было иллюзий по поводу организации «Майдана» в России», – подчеркнул Иванников.

    В свою очередь Дробницкий подчеркнул, что Западу так и не удалось добиться изоляции России, а экономическая ситуация в Европе и США ухудшается каждую неделю. «За последние два-три года Запад стал настолько непривлекательным, что уже нет ощущения, что это «нормальные страны», – считает эксперт.

    «Более того, даже в чисто агитационных ресурсах, рассчитанных на ждунов и штурмовиков КПП «Верхний Ларс», появилась некая растерянность от происходящего. Поэтому просто набрать людей из столичных студентов, которые могли бы здесь всерьез чего-то покачать, будет крайне сложно»,

    – пояснил Дробницкий. Тем не менее попытки вербовки с помощью программ обмена будут продолжаться. «Если закрыть эти программы, то четверть сотрудников Госдепартамента станет ненужной. Кроме того, Госдеп и ЦРУ, которые курируют эти программы, в большинстве своем бюрократия, а не люди при плаще и шпаге. Для них главная задача – продемонстрировать свою востребованность», – сказал собеседник.

    Иванников напомнил, что Госдеп приложил руку практически ко всем цветным революциям на постсоветском пространстве, «но только о Россию сломал свои зубы». «Возможности Госдепа крайне ограничены в России, так как наши спецслужбы держат руку на пульсе и своевременно выявляют граждан, способных на противоправные действия с целью изменения конституционного строя», – сказал эксперт.

    Дробницкий прогнозирует, что на фоне эрозии системы госуправления в самих США, о чем свидетельствует в том числе исчезновение на несколько дней главы Пентагона Ллойда Остина, «методы работы США будут более наглыми и жестокими». Он полагает, что «на Западе готовят большой шум по поводу президентских выборов в России» и попытаются не признать их.

    «Для них важно осваивать бюджет, поэтому сфотографировать пару десятков человек с плакатом «Я не признаю результаты выборов» и отправить эти материалы в качестве отчета за несколько миллионов долларов – такая история вполне прокатит, об этом будут писать западные СМИ», – отмечает специалист. По его словам,

    в России есть «опасные среды», с которыми прежде всего будут стараться работать американские спецслужбы.

    «Это будет не просто организация митингов, протестов. Нельзя исключать терактов и чего угодно. Поэтому очевидно, что СВР обращает на это внимание и реагирует... Ситуация характеризуется высокой степенью нестабильности самого Вашингтона, а ресурсы его по-прежнему огромны. Эти средства Белый дома и Госдеп будут использовать более хаотично и жестоко, не руководствуясь внутренними ограничителями», – добавляет эксперт.

    Иванников согласен, что финансовые ресурсы Запада по поддержке некоторых социальных и общественных проектов «являются безграничными». «Вопросы по вербовке и «должной обработке» напрямую зависят от финансирования. Некоторые граждане только и мечтают погреть руки на любых доходах, в том числе за счет освоения грантов Госдепа и западных фондов. Здесь возможны многоходовые схемы. Поэтому задача СВР – распутать этот клубок», – подчеркнул спикер.

    Главное
    Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи США военной техники из РФ
    Между Грузией и Данией начался дипломатический скандал
    Медведев напомнил «тупоголовым воякам из Бандеростана» о ядерном оружии РФ
    Зеленский призвал украинцев вернуться из-за границы на фронт
    В Еврокомиссии не смогли назвать следующие шаги по вступлению Украины в ЕС
    Скончался один из создателей вакцины «Спутник V»
    Названо число экс-фигуристов сборной РФ на стартовавшем чемпионате Европы

    Россия в отличие от Запада показала рост реальных зарплат

    Россия, Мексика и Китай являются единственными странами в мире, где реальная заработная плата выросла в 2023 году, посчитали в Международной организации труда. У кого в России зарплаты росли быстрее всего и почему далеко не все россияне смогли ощутить этот статистический показатель на себе? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев до забастовки довели Шольц и Украина

    В Германии набирают силу гражданские протесты. К фермерам, выступающим против сокращения субсидий, присоединились машинисты, недовольные условиями труда. Все это происходит на фоне колоссальных для ФРГ экономических проблем. В чем причина сложившейся ситуации и удастся ли правительству договориться с демонстрантами? Подробности

    Перейти в раздел

    ЧП в Подольске вскрыло две советские проблемы в системе ЖКХ

    Десятки домов в подмосковном Подольске уже несколько дней остаются без тепла из-за аварии на котельной. Отопительная система располагалась на Климовском специализированном патронном заводе, который известен своей печальной и даже криминальной историей. Почему такая авария стала возможной и как предотвратить подобные инциденты в будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    Злейший враг России начинает играть с Украиной против Америки

    Так называемая формула мира Зеленского, как заявляется, будет обсуждаться на предстоящем вскоре форуме в Давосе. Перспективы этого обсуждения, однако, уже понятны. Лучшим образом это видно по результатам некой «секретной встречи», проведенной по данному поводу в декабре в Эр-Рияде. Почему она провалилась и при чем тут один из злейших врагов России? Подробности

    Перейти в раздел

    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............