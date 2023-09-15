Американские кураторы «пятой колонны» поплатились за наглость

Tекст: Евгений Крутиков

Москва решила выслать первого и второго секретарей американского посольства Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна (Бернштейна). «Указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь с обвиняемым в «конфиденциальном сотрудничестве» с иностранным государством российским гражданином Р. Шоновым, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие целью нанести ущерб национальной безопасности РФ», – говорится в публикации на сайте МИД России.

Там ожидают, что в Вашингтоне «сделают правильные выводы, воздержавшись от конфронтационных шагов».

Роберт Шонов – бывший сотрудник консульства США во Владивостоке. Его арестовали в марте, а в конце августа предъявили обвинения. По версии ФСБ, с прошлого сентября Шонов по заданию Силлина и Бернстайна собирал информацию о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, а также «о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ в 2024 году». За это он получал денежное вознаграждение. На опубликованных ФСБ кадрах допроса Шонов признает свою вину.

В ответ в американском посольстве выразили «решительный протест против продолжающихся попыток российского правительства запугивать и преследовать сотрудников посольства». «Правительство США отреагирует соответствующим образом», – говорится в сообщении посольства.

На фоне многолетней «дипломатической войны» между США и РФ высылка еще двух дипломатов может показаться событием рядовым. Однако это не так.

Как правило, Москва объявляет иностранных дипломатов персонами нон грата в качестве ответной меры или уже тогда, когда персонажа поймали с дымящимся пистолетом в руке.

В исключительных случаях, когда пистолет в руке все-таки дымился, но внимания к этому дыму лучше было не привлекать, человеку давали по-тихому уехать, иногда даже досидев до конца периода аккредитации.

Силлину и Бернстайну тоже давали шанс. Когда во Владивостоке арестовали 62-летнего Шонова, ФСБ официально обратилось в посольство США с просьбой допросить Силлина и Бернстайна. Арестовать их невозможно, ибо это аккредитованные дипломаты, а вот поговорить с официального разрешения и в присутствии консула теоретически можно.

У посольства США было три пути. Или эвакуировать обоих из России первым же рейсом. Или согласиться на допрос, выставив встречные условия. Или сослаться на Венскую конвенцию, и не делать ничего.

Они выбрали третий путь, что, видимо, согласуется с методичками Госдепа, но выглядело это в нынешних условиях слишком самоуверенно. Ведь Шонов дал признательные показания, указав на Бернстайна и Силлина сразу же после своего ареста.

Эти двое не просто продолжили свою работу на позициях первого и второго секретарей политического отдела посольства, но и добавили резвости своим действиям.

Бернстайн, несмотря на ранг второго секретаря, исполняет роль специфического куратора внесистемной оппозиции, а также либерально настроенной части интеллигенции и журналистики. До него в посольстве США эту роль много лет (еще со времен посла Майка Макфола) исполнял первый секретарь Ховард Соломон.

С одной стороны, речь идет о разведке, поскольку из этой среды тоже можно добыть какую-то полезную информацию. С другой стороны, это формирование и подпитывание среды влияния. Соломон, например, был знаменит устроением всякого рода встреч и ужинов в посольстве для избранных оппозиционеров и интеллигенции, а Бернстайн очень активно посещал заседания судов, в том числе и по объявлению некоторых НКО иноагентами.

Отдельно Бернстайн курировал российское экспертное сообщество, близкое к либеральным кругам. Это «окно» для американцев постепенно закрывается, но в американском посольстве, тем не менее, сохраняется позиция куратора этой среды. Почти наверняка можно ожидать, что на место Бернстайна (а ранее Соломона) придет кто-то еще.

Джеффри Силлин ранее работал в Бейруте, это уже классический типаж сотрудника разведки, один из немногих оставшихся в штате посольства. По логике его можно было бы и не высылать, а сохранить как выявленного сотрудника, чтобы установить цепочки связей. Но сейчас не те времена: численность посольства США сведена к минимуму, и долго вычислять вновь прибывшего не придется.

Некоторое время ходили слухи, что происходящее может быть связано с планируемыми обменами. Но обменный потенциал сейчас достаточен для того, чтобы не производить дополнительных задержаний, зато есть технические сложности, поскольку основные фигуранты обмена с западной стороны находятся не в США, а в тюрьмах европейских стран, Шонов для российской стороны никакого значения не имел, это совершенно не та фигура, которая могла бы пополнить «обменный фонд».

Удивительно, но американцы оказались неспособны оказать давление не только на Германию, но даже на крошечную Словению. Также не удалось добиться выдачи в США россиянина, арестованного в Бразилии.

В такой обстановке крайне неудачным было решение продолжить посещать какие-то оппозиционные тусовки в Москве и просить пожилого бывшего завхоза поискать перспективных журналистов для вербовки.

Вообще, нынешний состав сильно сокращенного американского посольства ведет себя довольно странно. Его публичные структуры настолько открыто вмешиваются во внутренние дела РФ, что это выглядит просто неприличным. Американцы потеряли берега, кроме того, в посольстве в Москве стремятся работать люди, влюбленные в мессианскую идею Америки.

Если Силлин и Бернстайн, согласно инструкции станции ЦРУ, выполняют распоряжения начальника станции, то есть всё лето мозолят глаза и российской контрразведке, и политической власти, они должны были быть готовы к тому, что рано или поздно терпение русских лопнет.

Повторимся: в Москве очень не любят кого-то высылать первыми. Это просто непрактично, такие случаи эксклюзивны. Но американцы сами электризуют атмосферу вокруг себя, провоцируя и высылки людей с дипломатическими паспортами, и аресты агентуры любого качества.

Есть в этом что-то от саморазрушения. В связи с сокращением штата посольств и введением так называемых московских правил работы и проживания для сотрудников и их семей, качество посольской публики стало резко падать. Вместо того, чтобы затаиться и хоть как-то делать свою работу, в посольстве и станции ЦРУ почему-то приняли решение трепать российской стороне нервы и лезть всюду, куда их просят не лезть.

Итог немного предсказуем.