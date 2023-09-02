В США предложили России сделку по Украине

Тимур Шерзад
Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России
Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой, очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.
Алексей Нечаев
Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность
Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.
Игорь Караулов
Почему культурные институции не могут быть вне идеологии
Если ты что-то делаешь в культуре, то сказать «я вне идеологии» – то же самое, что сказать «меня не существует». Ты можешь выглядеть как могучий лось, но со всеми своими ресурсами ты будешь всего лишь перевозчиком блох.