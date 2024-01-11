Детский омбудсмен Львова-Белова навестила пострадавших при обстреле Белгорода детей

Tекст: Валерия Городецкая

Детей, которые пострадали в результате обстрела больше всего, эвакуировали в больницы Москвы. Львова-Белова посетила Российскую детскую клиническую больницу и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где увиделась с юными пациентами, сообщается в Telegram-канале детского омбудсмена.

Отмечается, что всем детям оказывается комплексная медпомощь, они обеспечены необходимыми лекарствами и уходом, психологической помощью.

«Впереди много адресной, индивидуальной работы: протезирование, реабилитация и восстановление как физическое, так и психологическое. Поможем с привлечением специалистов. Важно минимизировать последствия для здоровья и психики детей. Для ребят постарше организуем встречи с теми, кто пережил трагедию, нашел любимое дело, создал семью, родил детей и счастливо живет дальше», – говорится в сообщении.

Сообщается, что по новому указу президента дети получат статус пострадавших в ходе СВО и федеральную поддержку, помимо региональных выплат, а детской областной клинической больнице в Белгороде будет передан современный аппарат для заживления ран.