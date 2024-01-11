Названо число экс-фигуристов сборной РФ на стартовавшем чемпионате Европы

Tекст: Кристина Цыцура

В итоговые протоколы внесены 24 спортсмена, родившиеся в России. Семь одиночников-мужчин, четыре девушки, восемь парников и пять танцоров. Представлять они будут Азербайджан, Армению, Венгрию, Германию, Грузию, Израиль, Испанию, Польшу, Сербию и другие страны, пишет «Фонтанка.ру».

В Каунасе стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Ранее сборная России на подобных турнирах забирала от 50 до 90% всех медалей, но в этом, как и прошлом, сезоне российская команда отстранена от участия.

Международный союз конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года приостановил участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях из-за спецоперации на Украине. Отстранение продлили 11 июня 2023 года.