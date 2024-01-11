Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.0 комментариев
Путин призвал защищать достояние дикой природы для будущих поколений
Нужно сохранять и защищать достояние мира дикой природы для будущих поколений, заявил глава Российского государства Владимир Путин в приветствии на сайте nature.kremlin.ru.
«Рад приветствовать вас на интернет-портале, который посвящен удивительному миру дикой природы, величественной красоте ее первозданных ландшафтов и неповторимых экосистем. Мы вместе обязаны защищать это бесценное достояние, сберечь его для будущих поколений. Поэтому в России создана и активно развивается целая сеть заповедников, заказников, национальных парков», – говорится в приветствии президента на сайте nature.kremlin.ru, передает ТАСС.
Путин отметил, что в стране реализуется все больше содержательных проектов по изучению природного наследия, проектов, посвященных заботе о редких и исчезающих видах животных.
Глава государства выразил надежду, что новый портал поможет в экологическом просвещении неравнодушных людей и также будет полезен специалистам.
Открытие сайта приурочено к Всероссийскому дню заповедников и национальных парков, который отмечается 11 января.
Путин пояснил, что есть множество фото- и видеоматериалов о работе заповедных зон России и заповедников. Это дает возможность не только познакомиться «со зверушками», которые там обитают, но и с работой этих самых зон.
«Мы, наверное, одни из лидеров в мире, у нас 13% всей территории Российской Федерации, а это самая большая государственная территория в мире, находятся под той или иной системой государственной защиты. Наша работа в этом плане выведена в полном смысле этого слова на государственный уровень. Мы этим занимаемся системно, в течение многих десятилетий», – пояснил он.
Посетителям сайта доступны кадры с фотоловушек и видеокамер, информация о природоохранных территориях, история нацпарков и заповедников. Также там есть страницы о президентских спецпрограммах по защите амурского тигра, дальневосточного леопарда, белого медведя, снежного барса и белухи.