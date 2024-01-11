Комиссия по ценным бумагам и биржам США впервые одобрила торговлю фондами на биткоин

Tекст: Ольга Иванова

По его словам, данные продукты будут размещать и торговаться на зарегистрированных национальных биржах ценных бумаг, которые регулируются и обязаны следовать необходимым правилам для предотвращения мошенничества и манипуляций, передает РИА «Новости».

Отмечается, что такое решение даст возможность крупнейшим инвесторам в США легально покупать криптовалюту. Ожидается, что это вызовет рост стоимости биткоина на рынке.

Ранее в ходе торгов стоимость биткоина впервые с марта 2022 года поднялась выше 47 тыс. долларов.