Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.8 комментариев
Комиссия по ценным бумагам и биржам США впервые одобрила торговлю фондами на биткоин
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, говорится в заявление главы регулятора Гэри Генслера.
По его словам, данные продукты будут размещать и торговаться на зарегистрированных национальных биржах ценных бумаг, которые регулируются и обязаны следовать необходимым правилам для предотвращения мошенничества и манипуляций, передает РИА «Новости».
Отмечается, что такое решение даст возможность крупнейшим инвесторам в США легально покупать криптовалюту. Ожидается, что это вызовет рост стоимости биткоина на рынке.
Ранее в ходе торгов стоимость биткоина впервые с марта 2022 года поднялась выше 47 тыс. долларов.