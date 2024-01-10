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В парламенте Литвы не увидели угроз в существовании русских школ
Спикер парламента Литвы Чмилите-Нильсен не увидела угроз в существовании русских школ
Угрозы в существовании государственных общеобразовательных школ с обучением на русском не существует, уверена спикер литовского парламента Виктория Чмилите-Нильсен.
Школы с преподаванием на языках нацменьшинств – это сила, а не слабость Литвы, они помогают общественной интеграции детям из разных семей, сказала Чмилите-Нильсен в эфире радиостанции «Жиню радияс», передает ТАСС.
Поэтому такие школы следует рассматривать как возможность, а не как угрозу. То, что литовское государство сохранило такие школы – это благо, это «путь к интеграции, пусть более долгой, но это правильно и оправданно».
Также спикер отрицательно оценивает планы по закрытию русских школ и департамента нацменьшинств.
Газета ВЗГЛЯД писала о русофобском споре в Литве о школах с обучением на русском языке.