В парламенте Литвы не увидели угроз в существовании русских школ

Спикер парламента Литвы Чмилите-Нильсен не увидела угроз в существовании русских школ

Tекст: Алексей Дегтярев

Школы с преподаванием на языках нацменьшинств – это сила, а не слабость Литвы, они помогают общественной интеграции детям из разных семей, сказала Чмилите-Нильсен в эфире радиостанции «Жиню радияс», передает ТАСС.

Поэтому такие школы следует рассматривать как возможность, а не как угрозу. То, что литовское государство сохранило такие школы – это благо, это «путь к интеграции, пусть более долгой, но это правильно и оправданно».

Также спикер отрицательно оценивает планы по закрытию русских школ и департамента нацменьшинств.

Газета ВЗГЛЯД писала о русофобском споре в Литве о школах с обучением на русском языке.