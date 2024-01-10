Хуснуллин назвал число участников СЭЗ в новых регионах к началу года

Хуснуллин: Участниками СЭЗ в новых регионах к началу года стали 65 компаний

«На сегодняшний день в едином реестре участников СЭЗ представлены компании из всех четырех новых регионов: 65 предприятий реализуют инвестиционные проекты и обеспечат работой более 41 тыс. человек. Первым предприятием из Херсонской области стало аграрно-животноводческое хозяйство, которое планирует увеличить поголовье коз на 54% и приобрести оборудование для сыроварни. Кроме того, в рамках инвестпроекта будет пробурена и запущена скважина для орошения полей, что приведет к повышению урожайности сельскохозяйственных культур», – приводятся его слова на сайте правительства РФ.

Хуснуллин напомнил, что уполномоченным органом по регулированию свободной экономической зоны определен Минстрой России, управляющей компанией – ППК «Фонд развития территорий».

«Из 65 инвестиционных деклараций, одобренных специалистами фонда, одним из крупнейших стал проект Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Там будет проведен комплекс мероприятий по восстановлению энергетического, транспортного и ремонтного хозяйства предприятия для производства трубной продукции, чугуна, стали и ферросплавов, а также переработки лома и шлаков. Общий объем заявленных инвестиций – более 867,6 млн рублей, планируется создать более 1,5 тыс. новых рабочих мест», – уточнил генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Он добавил, что еще три новых предприятия, получившие статус участника свободной экономической зоны, из ЛНР. В частности, Луганский мясокомбинат направит средства на обновление оборудования. А луганское предприятие, которое специализируется на производстве ферросилиция, проведет техническое переоснащение. Промышленный комплекс по производству чугунных валков – основной работодатель для жителей города Лутугино – в результате комплексной модернизации оборудования начнет производить прокатные валки из высоколегированного чугуна.