Российским судьям разрешили вести Telegram-каналы и участвовать в подкастах

Tекст: Валерия Городецкая

Отмечается, что судьям не запрещено «выступать с публичными докладами и лекциями, участвовать в публичных слушаниях, научных форумах и конференциях, писать статьи и книги, осуществлять научную и преподавательскую деятельность, в том числе на платной основе, а также заниматься иными видами деятельности, относящимися к сфере права, законодательства, правосудия, если это не противоречит законодательству о статусе судей», передает РИА «Новости».

Написание и публикация в свободное от работы время статей на правовые темы с соблюдением Кодекса судейской этики допустимо, поскольку это является «деятельностью, связанной с развитием права и законодательства», рассказали в комиссии.

Судья имеет право на свободное выражение своего мнения и на участие в публичных дискуссиях, в том числе касающихся вопросов эффективности судебной деятельности, он может разъяснять правовые мотивы принятых им или его коллегами судебных решений, уточнили в органе.

При этом необходимо «проявлять сдержанность и осмотрительность, быть беспристрастным и сохранять лояльность к судебной власти». Также следует не допускать высказываний, которые могут причинить ущерб интересам правосудия, его независимости и беспристрастности. Кроме того, судья должен проявлять сдержанность и корректность при комментировании решений своих коллег.