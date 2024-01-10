В Нидерландах объяснили высокую смертность в первую волну COVID-19

В Нидерландах заявили о возможной гибели сотен людей в первую волну COVID-19 из-за приема препарата от малярии

Tекст: Алексей Дегтярев

В первую волну в Нидерландах заболели коронавирусом от 12 до 15 тыс. человек, около 20% умерли, 10% умерли из-за побочных эффектов этого препарата, заявил Бонтен в эфире NOS, передает РИА «Новости».

Так он прокомментировал исследование французских ученых о смертности от гидроксихлорохина в первую волну коронавируса. Точных данных о смертности из-за препарата в Нидерландах нет. Сколько именно людей применяли этот препарат в то время в Нидерландах, неизвестно.

Гидроксихлорохин назначали в первые месяцы пандемии людям с тяжелой формой этого вируса.