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Достижения Костромской области представили на выставке «Россия»
Губернатор Костромской области Сергей Ситников на выставке «Россия» рассказал, кем и чем гордится костромская земля, о наследии, современных успехах и будущем края.
Сергей Ситников подчеркнул, за последние десять лет Костромская область при поддержке президента России Владимира Путина сделала серьезный рывок вперед. В регионе системно развивается инфраструктура, строятся новые социальные объекты, реализуются масштабные инвестиционные проекты.
Так, Костромская область находится в числе регионов, достигших наибольшего прогресса в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. За десять лет в регионе открыто более 120 новых производств, создано 10,5 тыс. рабочих мест, объем ВРП и объемы отгруженной продукции выросли почти в два раза, следует из сообщения на сайте правительства Костромской области.
Ситников отметил, что Костромская область – ювелирная столица России. В этой отрасли в регионе работают более тысячи предприятий и предпринимателей, занято свыше 10 тыс. человек. В Костромской области производится каждое второе российское ювелирное украшение.
Также в Костроме запущено первое в стране российское производство антиблокировочных систем и систем стабилизации для автомобилей. Компания «Итэлма» создала более 500 высокопроизводительных рабочих мест, успешно заняв нишу ушедших с рынка иностранных производителей.
Кроме того, в Галиче Костромской области построен единственный в России завод по выпуску широкоформатной фанеры. Фанерный комбинат холдинга «Segezha Group» стал якорным резидентом созданной в Галиче территории опережающего развития. С учетом всей производственной инфраструктуры создано более тысячи современных высокооплачиваемых рабочих мест.
Также Костромской судомеханический завод выпускает уникальные для страны водометные катера. В линейке продукции – более 50 видов судов различного назначения – служебные, прогулочные, пассажирские, скоростные, пожарные, буксирные. Одна из передовых разработок завода – новый десантно-штурмовой катер, представлена на выставке «Армия-2023». Он собран полностью из комплектующих отечественного производства.
Губернатор также отметил, что завод «Костромакабель» в Костроме полностью заместил иностранных производителей оптоволоконного кабеля различных видов, который используется для подведения интернета к городам и селам, а также в локальных сетях и цифровых дата-центрах.
Также губернатор рассказал, что в области выпускается каждый третий автокран, который работает на территории России и Ближнего Зарубежья.
За десять лет в Костромской области построено более 1,5 тыс. км дорог. Две трети из них – благодаря нацпроекту Президента России Владимира Путина.
Также благодаря нацпроекту Президента России Владимира Путина в социальную сферу региона и инфраструктуру вложено около 50 млрд рублей.
Медучреждения Костромской области оказывают 21 вид высокотехнологичной помощи. В регион приезжают лечиться по направлениям федеральных клиник, хотя еще несколько лет назад ситуация с медициной в регионе была другой.
По словам Ситникова, Костромская область в числе первых в стране решила вопрос с очередями в детские сады, сегодня детей в дошкольные учреждения принимают с одного года и двух месяцев. За десять лет создано более 7 тыс. дошкольных мест, построено и реконструировано 24 детских сада. Благодаря нацпроекту строятся новые школы в активно развивающихся районах. В Костроме за последние годы открыты три таких объекта. Сейчас в стадии строительства еще четыре новые школы.