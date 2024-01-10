Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
ЦБ предупредил об обещающих «разблокировать» застрявшие на Западе активы мошенниках
Мошенники придумали новые схемы, предлагая «разблокировать» иностранные активы, предупредил Центральный банк России.
Аферисты начали предлагать россиянам решить вопросы с их заблокированными за рубежом активами, сообщения об этом встречаются в соцсетях и мессенджерах, рассылаются по электронной почте, сообщили в ЦБ, передает ТАСС.
Для этого злоумышленники требуют перевести на счет их компании сумму, равную стоимости замороженных средств. Средства обещают вернуть на банковский счет в двойном размере. Они могут выдавать себя за финансовую организацию, но не иметь лицензии Банка России.