Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Сербского музыканта Мартича решили выдворить из России за пропаганду наркотиков
Сербского музыканта Петара Мартича выдворят за пределы Российской Федерации за пропаганду наркотиков, такое решение принял Никулинский суд Москвы.
Мартич признан виновным по делу «Пропаганда наркотических средств иностранным гражданином», ему назначен штраф в 20 тыс. рублей, также его выдворят за пределы страны, сообщили в суде ТАСС.
Мартич родился в 1993 году в Белграде, с 1997 года он проживает на российской территории. Он создал два музыкальных коллектива, с 2021 года он занимается сольным проектом.
В декабре Мартич не явился в суд на заседание, посвященное его выдворению из России.