Сербского музыканта Мартича решили выдворить из России за пропаганду наркотиков

Tекст: Алексей Дегтярев

Мартич признан виновным по делу «Пропаганда наркотических средств иностранным гражданином», ему назначен штраф в 20 тыс. рублей, также его выдворят за пределы страны, сообщили в суде ТАСС.

Мартич родился в 1993 году в Белграде, с 1997 года он проживает на российской территории. Он создал два музыкальных коллектива, с 2021 года он занимается сольным проектом.

В декабре Мартич не явился в суд на заседание, посвященное его выдворению из России.