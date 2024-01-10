Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Суд оставил под арестом полковника ФСБ по делу о взятке от пастора
Второй Западный окружной военный суд отказался освободить полковника ФСБ, обвиняемого в получении почти 20 млн рублей взятки от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке, сообщили в суде.
Как говорится в сообщении, суд отклонил апелляционную жалобу адвокатов на решение суда первой инстанции о продлении срока содержания под стражей Евгению Лобанову, передает ТАСС.
Ранее полковникам ФСБ Евгению Лобанову и Денису Карманову было предъявлено обвинение в получении взятки в размере почти 20 млн рублей от настоятеля римско-католического храма святого Людовика на Малой Лубянке в Москве.