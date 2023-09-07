В Кремле оценили решение США направить средства подсанкционных бизнесменов ВСУ

Tекст: Елизавета Шишкова

Такое решение Вашингтона в Кремле восприняли «абсолютно негативно». По словам Пескова, все случаи, связанные с блокировкой, арестом иди другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной, частной, смешанной собственности России за границей, считаются незаконными, передает ТАСС.

При этом, пояснил представитель Кремля, заявления о том, что США смогли найти основания для «продолжения этого беззакония, являются абсолютным юридическим нонсенсом». В будущем такие решения приведут к судебным разбирательствам, подчеркнул он.

Россия будет разбираться с каждым таким случаем и не оставит ни один без внимания.

Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США впервые передают Киеву активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов.