История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.6 комментариев
В Кремле оценили решение США направить средства подсанкционных бизнесменов ВСУ
Россия не будет оставлять без ответа каждый случай незаконного удержания средств РФ за рубежом, решение США направить конфискованные средства подсанкционных бизнесменов на поддержку ВСУ повлечет серьезные судебные разбирательства, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Такое решение Вашингтона в Кремле восприняли «абсолютно негативно». По словам Пескова, все случаи, связанные с блокировкой, арестом иди другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной, частной, смешанной собственности России за границей, считаются незаконными, передает ТАСС.
При этом, пояснил представитель Кремля, заявления о том, что США смогли найти основания для «продолжения этого беззакония, являются абсолютным юридическим нонсенсом». В будущем такие решения приведут к судебным разбирательствам, подчеркнул он.
Россия будет разбираться с каждым таким случаем и не оставит ни один без внимания.
Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США впервые передают Киеву активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов.