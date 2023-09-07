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    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Что делать с «Ельцин-центром»

    Деконструкцию ельцинского образа, созданного либералами, надо начинать с фразы «Берегите Россию!». Сегодня у нас есть все основания полагать, что Ельцин поддержал бы решение о начале СВО.

    20 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Игра в одни ворота в пользу российской армии

    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

    32 комментария
    7 сентября 2023, 12:57

    В Кремле оценили решение США направить средства подсанкционных бизнесменов ВСУ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не будет оставлять без ответа каждый случай незаконного удержания средств РФ за рубежом, решение США направить конфискованные средства подсанкционных бизнесменов на поддержку ВСУ повлечет серьезные судебные разбирательства, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Такое решение Вашингтона в Кремле восприняли «абсолютно негативно». По словам Пескова, все случаи, связанные с блокировкой, арестом иди другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной, частной, смешанной собственности России за границей, считаются незаконными, передает ТАСС.

    При этом, пояснил представитель Кремля, заявления о том, что США смогли найти основания для «продолжения этого беззакония, являются абсолютным юридическим нонсенсом». В будущем такие решения приведут к судебным разбирательствам, подчеркнул он.

    Россия будет разбираться с каждым таким случаем и не оставит ни один без внимания.

    Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США впервые передают Киеву активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов.

    6 сентября 2023, 01:55
    Посол России оценил вероятность улучшения отношений с США

    Посол Антонов призвал не ждать улучшения отношений с США в ближайшее время

    Посол России оценил вероятность улучшения отношений с США
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В ближайшей перспективе улучшения отношений с США не произойдет по ряду причин, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    На консульском приеме для соотечественников в Сан-Франциско Антонов отметил, что его часто спрашивают о том, когда «улучшат российско-американские отношения», передает ТАСС.

    Практику проведения выездных сессий пришлось ввести из-за закрытия по требованию США российских консульских учреждений на тихоокеанском побережье Соединенных Штатов. Антонов отметил, что России не удалось вернуть дипломатическую собственность, которую «отобрали американцы». В ближайшее время ожидать этого также не стоит.

    Напомним, Антонов заявил, что от российско-американских отношений «остались какие-то крохи». По его словам, Соединенные Штаты запятнали репутацию открытой поддержкой украинских нацистов.

    Коментарии (13)
    5 сентября 2023, 13:15
    В США указали Вашингтону на необходимость просить у России прощения после ее победы

    Экс-разведчик Риттер: США стоит надеяться, что Россия их простит после победы

    В США указали Вашингтону на необходимость просить у России прощения после ее победы
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    США остается только надеяться на то, что Россия после победы в конфликте на Украине сможет их простить, заявил экс-сотрудник американской разведки Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

    По его словам, американцы коллективно совершили огромные грехи против России. При этом, отметил он, у россиян большое сердце, и у США есть надежда, что их простят и продолжат сотрудничество, передает ТАСС.

    Риттер считает, что победу одержит Россия, но россияне не будут такими мстительными, как США.

    Коментарии (22)
    5 сентября 2023, 21:57
    США уведомили Россию о пуске межконтинентальной ракеты Minuteman III

    Пентагон: США в среду проведут тестовый пуск МБР Minuteman III

    США уведомили Россию о пуске межконтинентальной ракеты Minuteman III
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    США в среду утром проведут новые испытания своей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, тестовый пуск будет носить штатный характер, Россия предупреждена, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

    Он подчеркнул, что запуск МБР, не оснащенной боезарядом, произойдет с базы Ванденберг космических сил США в штате Калифорния. Райдер добавил, что согласно двусторонним обязательствам, США передали предварительное уведомление о пуске ракеты и заранее уведомили российское правительство, передает ТАСС.

    Ранее американские военные в апреле провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части.

    Коментарии (5)
    7 сентября 2023, 10:36
    Рябков отреагировал на планы США отдать ВСУ изъятые российские активы

    Замглавы МИД Рябков назвал воровством планы США отдать ВСУ изъятые российские активы

    Tекст: Александра Юдина

    Инициатива Соединенных Штатов отдать изъятые российские активы на нужды украинской армии по факту является воровством, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, практика отъема чужого имущества страной, которая поставила неприкосновенность частной собственности в основу своего развития и функционирования, вызывает глубочайшее неприятие и отторжение, передает РИА «Новости».

    Также Рябков отметил, что это станет показателем для всех экономических операторов – насколько рискованно вести дела с США.

    Кроме того, замглавы МИД отметил, что члены российской делегации, которую возглавляет глава МИД Сергей Лавров, ожидают выдачи американских виз на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорке, так как не все из них получили разрешения на въезд.

    «Работа продолжается», – сказал он.

    Ранее Белый дом заявлял, что российские активы в США, Франции, Германии, Италии и Великобритании останутся заморожены до тех пор, пока Россия не возместит «ущерб» Киеву.

    Как отмечал президент Владимир Путин, в мире после заморозки российских золотовалютных резервов сделали вывод, что США являются ненадежными партнерами.

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    6 сентября 2023, 17:59
    Оппозиция в Грузии попросила США ввести санкции против «проводников России»
    Оппозиция в Грузии попросила США ввести санкции против «проводников России»
    @ Александр Имедашвили/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинская оппозиция признала, что попросила Вашингтон ввести санкции в отношении «проводников российских интересов» в стране. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Говорю откровенно – мы обсудили вопрос санкций с советником Комитета Сената США по международным отношениям Крисом Сочей, но о деталях говорить воздержусь», – сказал оппозиционный депутат Георгий Вашадзе.

    По его словам, Крис Соча держит этот вопрос на контроле. «Дождемся конкретных шагов от администрации США. Америка вложила миллионы в Грузию, в то, чтобы наша страна стала на ноги, в том числе институционально. Эти деньги не могут просто так улетучиться даже при том, что в Грузии пророссийская власть», – указал он.

    «Прольется свет на тех, кто работает как проводник интересов России», – заключил Вашадзе. Он также анонсировал поездку в октябре в США группы грузинских оппозиционеров.

    Ранее США ввели санкции в отношении четырех судей в Грузии, вызвав этим недовольство Тбилиси, так как решение не было сопровождено аргументами.

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    6 сентября 2023, 13:37
    В Кремле выразили озабоченность из-за учений Армении и США

    Представитель Кремля Песков заявил, что совместные учения Армении и США вызывают настороженность в Москве

    В Кремле выразили озабоченность из-за учений Армении и США
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Проведение совместных армяно-американских учений на территории Армении вызывает настороженность Москвы, ситуация будет глубоко проанализирована, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, такие новости вызывают настороженность особенно в нынешней ситуации, поэтому в Кремле будут глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию, передает ТАСС.

    Ранее Минобороны Армении сообщило, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner – 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

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    7 сентября 2023, 00:57
    Захарова назвала слова США о снарядах с ураном «враньем или глупостью»

    Захарова опровергла заявление США об отсутствии радиоактивной угрозы для Украины из-за снарядов с обедненным ураном

    Захарова назвала слова США о снарядах с ураном «враньем или глупостью»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла заявление США о том, что передаваемые Киеву снаряды с обедненным ураном якобы не представляют радиоактивной угрозы.

    «Что это: вранье или глупость?» – заявила Захарова в Telegram. Она подчеркнула, что о токсичности обедненного урана сообщалось неоднократно. В местах его применения выявлен «кратный рост онкозаболеваний», отметила Захарова, добавив, что «это на себе проверили, не подозревая о последствиях, солдаты НАТО». В частности, речь идет об итальянских военных, которые участвовали в «агрессии Североатлантического альянса против Югославии».

    Захарова указала, что парламент Италии выпустил 252-страничный доклад, раскрывающий результаты исследований: из 7,5 тыс. подвергшихся воздействию токсичных веществ и радиации скончались 372 человека (5% – летальность: каждый 20-й человек). Подчеркивается, что «умирали от мучительных онкоосложнений: дисфункция почек, рак легких, костный рак, рак пищевода, дегенеративное развитие кожи, лимфома Ходжкина, лейкемия».

    Кроме того, жертвами таких вооружений стали сербы – в регионах, которые попали под удары НАТО выявлен «рост следующих заболеваний: онкология, бесплодие у мужчин, аутоиммунные заболевания широкой патологии, патологические осложнения беременности, психические расстройства у детей».

    Напомним, Вашингтон в очередном пакете военной помощи киевскому режиму намерен передать снаряды с обедненным ураном.

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    7 сентября 2023, 03:23
    США впервые решили передать Киеву отобранные у российских бизнесменов средства

    Блинкен объявил об использовании конфискованных у российских бизнесменов средств для поддержки Украины

    США впервые решили передать Киеву отобранные у российских бизнесменов средства
    @ Ukraine Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США в рамках помощи Украине впервые передают Киеву активы, захваченные у подсанкционных российских бизнесменов, сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    Блинкен заявил, что средства направят на «поддержку украинских военных ветеранов». Госдеп указал, что на «реинтеграцию и реабилитацию» военных направлено 5,4 млн долларов, передает РИА «Новости».

    Такую же сумму власти США конфисковали у российского предпринимателя Константина Малофеева, который включен в санкционные списки с 2014 года.

    В марте ФСБ предотвратила покушение украинских спецслужб на Малофеева. В 2022 году Минюст США обвинил российского предпринимателя в нарушении санкций.

    Напомним, Блинкен сообщил, что США выделяют очередной пакет помощи киевскому режиму на более чем 1 млрд долларов. Госдеп рассказал о распределении средств в новом пакете помощи.

    Коментарии (9)
    5 сентября 2023, 01:59
    Во Франции рассказали, как Зеленский «поломал себе зубы» в споре с США

    Французский журналист Жирар: Неуемное желание Зеленского воевать до «победного конца» раздражает США

    Во Франции рассказали, как Зеленский «поломал себе зубы» в споре с США
    @ Eugen Kotenko/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Неуемное желание украинского президента Владимира Зеленского воевать до «победного конца» вызывает у Вашингтона «некоторое раздражение», заявил французский писатель, обозреватель газеты Le Figaro Рено Жирар.

    Жирар в эфире программы Le Live, трансляция которой велась на сайте Le Figaro, не исключил, что американская сторона хотела бы прийти к мирному урегулированию ситуации между Россией и Украиной. Именно поэтому позиция Зеленского, по его мнению, вызывает в Вашингтоне раздражение, передает ТАСС.

    В особенности это проявилось на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, когда Зеленский оказывал на американцев «чрезмерное давление», требуя согласиться с его взглядами и настаивая среди прочего на почти немедленном включении Украины в состав Североатлантического альянса, чего Вашингтон не хотел, отметил Жирар. «Это вызвало у США раздражение», – сказал он.

    «Выкручивать руки» американцам, по словам французского эксперта, крайне сложно. По его словам, Зеленский попытался, «и на этом поломал себе зубы».

    Британские СМИ ранее также писали, что президента США Джо Байдена разозлило поведение Зеленского на их первой встрече в Вашингтоне в сентябре 2021 года.

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    6 сентября 2023, 16:54
    Госдеп увидел прогресс в контрнаступлении ВСУ

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о «заметном прогрессе» в контрнаступлении ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон увидел «заметный прогресс» в наступлении ВСУ, который ранее критиковали западные СМИ, а президент России Владимир Путин назвал «провалом».

    По его словам, США хотят, чтобы Украина имела все, что ей нужно не только для достижения успеха в контрнаступлении, но и все необходимое в долгосрочной перспективе, передает передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

    Сам госсекретарь в среду прибыл в Киев, он также напомнил о «продолжающейся и решительной поддержке Украины».

    Напомним, СМИ не раз писали, что союзники Киева недовольны результатами наступления. Отмечается, что оно продвигается медленнее, чем ожидалось.

    Ранее президент Владимир Путин говорил о том, что «контрнаступ» не то что буксует, а «это провал».

    Коментарии (6)
    6 сентября 2023, 09:45
    Захарова: До Украины дошло, какую роль ей отвел Запад

    Спикер МИД Захарова прокомментировала слова секретаря СНБО Данилова о роли Украины в игре Запада

    Tекст: Александра Юдина

    До Киева наконец дошло, что происходящее в данный момент – не попытка России и Украины выяснить отношения, а глубокий конфликт, в котором США стремятся вернуть мир в колониальную зависимость, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова

    В своем Telegram-канале она указала на то, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов наконец признал, что третья мировая война сейчас «вошла в активную фазу». Более того, он отметил, что если кто-то считает, что «это выяснение отношений между Россией и Украиной – это ошибка, все намного сложнее».

    «Дошло, наконец, и до «избранных»… что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами», – подчеркнула Захарова.

    Также представитель МИД заметила, что до «избранных», скорее всего, дошло и то, что они – инструмент.

    «Отсюда такая истерика. Спросите Данилова, что скрывается за этим «все намного сложнее»? Не прозрение ли насчет роли Украины в эту историческую эпоху?» – резюмировала дипломат.

    Напомним, Данилов заявил, что конфликт на Украине – не последний конфликт в мире, но после него изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.

    Коментарии (7)
    6 сентября 2023, 09:14
    Украинские СМИ сообщили о визите Блинкена в Киев

    Украинские СМИ: Госсекретарь США Блинкен прибыл в Киев

    Украинские СМИ сообщили о визите Блинкена в Киев
    @ Yuri Gripas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев, пишет украинское издание УНИАН.

    Официального подтверждения о его поездке в Киев на данный момент нет, передает РИА «Новости».

    Согласно информации украинского агентства «Страна.ua», в центре Киева перекрыто движение.

    Как отметил в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий, «Блинкен приехал в Киев говорить о переговорах».

    Годом ранее в сентябре госсекретарь США прибыл с необъявленным визитом в Киев, его поездка не анонсировалась.

    Коментарии (7)
    6 сентября 2023, 12:34
    Захарова предрекла выращивание на Украине «уранового зерна»

    Спикер МИД Захарова: Стараниями коллективного Запада на Украине будут выращивать «урановое» зерно

    Tекст: Александра Юдина

    Решившие поставлять на Украину снаряды с обедненным ураном западные страны должны осознавать последствия, в том числе и с точки зрения будущих поставок зерна, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, об этом моменте все молчат, включая международное сообщество, однако весь Запад, неправительственные организации и западные экологи не могут не понимать, какую опасность в себе таит такое оружие, передает радио Sputnik.

    «Это уже не, как сказала г-жа (глава МИД Германии Анналена) Бербок, «кокаиновое» зерно – это урановое зерно. Или у них есть иные способы взращивания злаковых – без почвы?» – отметила дипломат.

    Также Захарова указала, что, то, чем начинены припасы окажется в злаках, в этом зерне и плодах любых растений.

    «Или они не проходили ни биологию, ни ботанику, ни физику, ни химию?» – отмечает она.

    Касательно слов главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не пойдет на уступки ради зерновой сделки, Захарова отметила, что если бы Запад и Киев действительно были озабочены проблемой доставки продовольствия в беднейшие страны, то они бы сделали все, чтобы это реализовать.

    «Нужно разблокировать счета, прекратить тормозить продвижение российского продовольствия в портах мира. Либо раз и навсегда сказать, что это их политика. Политика ненависти к нашей стране», – добавила она.

    В заключение дипломат заметила, что для того, чтобы нам всем реализовать то, о чем заявил Запад, нужно прекратить заниматься искусственным препятствованием доставки продовольствия.

    Ранее сообщалось, что вскоре США объявят о пакете военной помощи Украине, в который впервые включат бронебойные снаряды с обедненным ураном. Ранее Лондон уже передал Украине снаряды для танков Challenger 2, среди которых есть и боеприпасы с обедненным ураном.

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    6 сентября 2023, 22:25
    МИД оценил влияние ситуации на Украине на отношения в «ядерной пятерке»

    Рябков заявил о готовности России к спорам и схваткам» с Западом в формате «ядерной пятерки»

    МИД оценил влияние ситуации на Украине на отношения в «ядерной пятерке»
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Председательствующая в «ядерной пятерке» Россия готова к «спорам, схваткам, столкновениям» с западными странами в этом формате, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков.

    Россия официально стала координатором «ядерной пятерки» (Россия, США, Китай, Великобритания и Франция). Рябков отметил, что «специфика текущей международной ситуации», в том числе ситуация на Украине, окажет влияние на взаимодействие в этом формате, пишет «Коммерсантъ».

    По словам Рябкова, Москва не ждет «легкого времени и легкого пути», готова к «спорам, схваткам, столкновениям на «пятерочном» ринге с нашими оппонентами с Запада». Он заявил, что западные страны «не могут отойти от своей зацикленности на некоторых сюжетах». В связи с этим ожидаются ситуации, когда Россия будет «объяснять им, почему они не правы, а в ответ слышать нелогичные, лишенные разумной основы аргументы», сказал Рябков.

    Напомним, замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что вопрос изменения климата не идет ни в какое сравнение с угрозой оказаться в эпицентре ядерного взрыва, которая растет с каждым днем. После этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что потенциальная угроза ядерной войны не является более опасной, чем изменение климата.

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    6 сентября 2023, 17:36
    Минобороны: США и Украина выдают военную биологию за мирные исследования
    Минобороны: США и Украина выдают военную биологию за мирные исследования
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    США и Украина выдают военно-биологические исследования за сотрудничество в мирных целях, заявили в Минобороны России.

    По словам генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, Вашингтон и Киев прикрываются Конвенцией о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении, передает РИА «Новости».

    «Было отмечено, что США и Украина позиционируют военно-биологические исследования как сотрудничество в мирных целях, прикрываясь статьей 10 конвенции», – сказал он на брифинге.

    Отмечается, что стать 10 КБТО предполагает обмен материалами по использованию бактериологических средств и токсинов в мирных целях. Также существует принцип содействия между участниками, если дело касается разработки и применения научных открытий в области бактериологии.

    Ранее Кириллов сообщил, что Минобороны России исследует 240 патогенов опасных болезней, которые обнаружили в лабораториях Украины.

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