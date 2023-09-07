Зеленский указал Блинкену на приближение тяжелой зимы

Зеленский на встрече с прибывшим на Украину Блинкеном указал на приближение тяжелой зимы

Tекст: Антон Антонов

Зеленский отметил, что власти Украины «всегда высоко ценят визиты американских партнеров». Он поблагодарил Блинкена за визит и поддержку, передает РИА «Новости».

Зеленский сказал, что Украину ждет тяжелая зима, однако он выразил уверенность, что украинцы ее переживут, передает Anadolu Ajansi со ссылкой на Госдеп.

Блинкен сказал, что приехал в Киев по просьбе президента США Джо Байдена. По словам главы Госдепа, США помогают Украине с расчетом на ее будущее.

Блинкен также заявил, что Байден надеется в ближайшее время провести переговоры со своим украинским коллегой. Как ожидается, их встреча состоится на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется 19 сентября, передает ТАСС.

Напомним, Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. Первым местом, куда направился глава дипведомства Штатов, стало Берковецкое кладбище – крупнейший некрополь столицы. Здесь он встретился с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.