ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.26 комментариев
Зеленский указал Блинкену на приближение тяжелой зимы
Зеленский на встрече с прибывшим на Украину Блинкеном указал на приближение тяжелой зимы
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. На встрече Зеленский отметил, что приближается зима, которую Украине предстоит пережить.
Зеленский отметил, что власти Украины «всегда высоко ценят визиты американских партнеров». Он поблагодарил Блинкена за визит и поддержку, передает РИА «Новости».
Зеленский сказал, что Украину ждет тяжелая зима, однако он выразил уверенность, что украинцы ее переживут, передает Anadolu Ajansi со ссылкой на Госдеп.
Блинкен сказал, что приехал в Киев по просьбе президента США Джо Байдена. По словам главы Госдепа, США помогают Украине с расчетом на ее будущее.
Блинкен также заявил, что Байден надеется в ближайшее время провести переговоры со своим украинским коллегой. Как ожидается, их встреча состоится на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая откроется 19 сентября, передает ТАСС.
Напомним, Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. Первым местом, куда направился глава дипведомства Штатов, стало Берковецкое кладбище – крупнейший некрополь столицы. Здесь он встретился с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.