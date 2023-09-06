ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.18 комментариев
При обстреле Волновахи в ДНР пострадали члены избирательной комиссии
Глава избиркома ДНР Высоцкий: При обстреле Волновахи пострадали члены избирательной комиссии
При обстреле Волновахи пострадали члены избирательной комиссии, сообщил глава избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
Глава избирательной комиссии ДНР сообщил, что при артиллерийском обстреле города Волноваха пострадали члены участковых комиссий. «Слава Богу все обошлось», – сказал Высоцкий, уточнив, ранения оказались нетяжелые, многие пострадавшие были осмотрены в учреждении здравоохранения и отпущены домой. Он пообещал следить за состоянием здоровья коллег и выразил надежду, что этот инцидент был единичный и дальше все продолжится в штатном режиме, передает РИА «Новости».
Ранее украинские военные нанесли удар с применением американской РСЗО HIMARS, прямые попадания от которой пришлись в местный ДК и здание банка, администрация Волновахского района сообщила, что при обстреле пострадали шесть человек.
Напомним, 10 сентября объявлен Единым днем голосования в 2023 году. Впервые в нем примут участие ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области. Общественные штабы подтвердили готовность вести независимый контроль за выборами.