ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.18 комментариев
Движение Первых дало старт работе первичных отделений на базе РАНХиГС
В Москве состоялось торжественное открытие первичного отделения Движения Первых в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС).
«Открытие первичных отделений Движения Первых в РАНХиГС и 25 его филиалах по всей стране – это важный этап нашего взаимодействия с вузом по обеспечению регулярной профориентационной деятельности. В 80 регионах на базе университетов уже функционирует 280 первичных отделений, а всего до конца текущего года мы охватим этой работой более 500 высших учебных заведений», – отметил председатель правления российского движения детей и молодежи Григорий Гуров.
В рамках мероприятия прошло торжественное посвящение в ряды первых первокурсников президентской академии в Москве, а также ребят из 25 филиалов вуза по всей России. В формате видеомоста студенты пообещали быть первыми в полезных делах и становится примером лучших качеств, которые связаны с ценностями Движения, а в конце церемонии повязали галстук с фирменной «единичкой».
Основная задача первичного отделения Движения Первых на базе РАНХиГС – привлечение к сотрудничеству студентов, которые состояли в Российском движении детей и молодежи в школе и только поступили в президентскую академию. Ребятам помогут подобрать собственную траекторию развития, дадут возможность повысить надпрофессиональные компетенции, стать наставником и создать уникальное сообщество единомышленников в своем вузе.
«Сегодня и президент России Владимир Путин, и команда правительства уделяют большое внимание развитию молодежной политики. Уверен, что в партнерстве с коллегами из «Движения Первых» сможем усилить направления по работе с молодыми людьми, дать возможность каждому стать соавторами положительных изменений, которые сегодня происходят в нашей стране», – подчеркнул ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.
Первичные отделения РАНХиГС уже присоединились ко Всероссийской акции Движения Первых «Книга другу», в рамках которой, они передадут любимую литературу детям из Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик. Студенты смогут поучаствовать в уникальных Всероссийских проектах, которые реализует Движение: «Хранители истории», Школа «Безопасность в Движении» и «Азбука Безопасности», «На связи с природой», «Вызов Первых», «Первая помощь», «Медиапритяжение» и многих других.
В планах – большая работа. К примеру, Первые из РАНХиГС будут встречаться с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками специальной военной операции, поддержат раненых военнослужащих в госпиталях и санаториях, напишут «Письмо бойцу» и соберут гуманитарную помощь для жителей из новых регионов России, а также помогут детям-инвалидам, сиротам и тем, чьи родители защищают Родину в зоне СВО.