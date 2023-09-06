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«Народный фронт» вручил премию «Команда Путина» жителям Брянской области
Находящаяся в непосредственной близости к границам Украины Брянская область с первых дней спецоперации оказалась активно вовлечена в ситуацию на фронте: жители региона не только отправились защищать рубежи Родины, но и приложили все усилия для поддержки бойцов из тыла.
«Народный фронт» решил отметить патриотизм жителей Брянской области особой премией. Поддерживающих президента России Владимира Путина, оказывающих помощь участникам спецоперации активистов представители президентского движения отметили премией «Команда Путина».
«За полтора года, что длится СВО, я встретил такое количество невероятных, талантливых людей, сколько не видел за 40 лет своей жизни. Уверен, сейчас формируется новая российская элита из числа участников СВО, волонтеров, военных врачей, активистов, тех, кто возит гуманитарку на фронт. Я уверен, что вместе мы сможем сделать Россию лучше», – обратился к лауреатам премии замруководителя исполкома «Народного фронта» Борис Подольный.
Среди награжденных – ветераны СВО, врачи, журналисты, учителя, деятели культуры, волонтеры, участники НКО, юнармейцы, а также члены «Народного фронта», участвующие в проектах движения «Все для Победы!» и «Мы Вместе». Премию получили 25 активистов Брянской области.
В церемонии награждения принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, который отметил, что регион одним из первых организовал сбор гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. «В зону СВО и на Донбасс уже отправлено более 1,5 тыс. тонн гуманитарного груза. Второй год подряд ведем работы по восстановлению социальных и инфраструктурных объектов Брянки. Был создан региональный благотворительный фонд «Во имя Отечества», которому удалось собрать более 300 млн рублей. Благодарю всех руководителей предприятий, представителей трудовых коллективов и неравнодушных жителей региона», – отметил Богомаз.
Кроме того, жители области стали одними из самых активных пользователей мобильного приложения «Радар.НФ» «Народного фронта», позволяющего оперативно сообщать экстренным службам о беспилотниках. Благодаря приложению над регионом удалось сбить несколько БПЛА.
Организаторы премии «Команда Путина» отметили Марину Седневу, мать военного медика Дмитрия Седнева, погибшего в ходе спецоперации. Сегодня Марина Николаевна – председатель регионального отделения «Комитета семей воинов Отечества». Она проводит патриотическую работу среди молодежи, рассказывая о подвиге российских военнослужащих и врачей.
«Когда меня спрашивают, как воспитать патриотизм, я говорю – не надо воспитывать, делайте сами, а молодое поколение будет повторять», – обратилась к лауреатам премии «Команда Путина» член Центрального штаба «Народного фронта», телеведущая Юлия Барановская.
Премией отметили председателя и сопредседателя регионального отделения ОНФ в Брянской области Ларису Третьякову и Руслана Егорова. Участники президентского движения внесли огромный вклад в акцию взаимопомощи «МыВместе» и проект «Народного фронта» «Все для Победы!», создали фонд «Во имя Отечества», с помощью которого собираются средства для принимающих участие в СВО военнослужащих Брянской области.
Особые награды получили предприниматели, принимающие активное участие в работе проекта «Все для Победы».