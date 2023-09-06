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    Олег Хавич Олег Хавич Провал контрнаступления заставляет Украину искать рекрутов за рубежом

    Газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша начала выдавать Украине «мужчин, которые выехали из страны». Потом уточнила, что пока не всех, а только организаторов незаконной миграции. Но лиха беда начало.

    657 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Зеля «арестовал» Беню

    В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.

    4 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Вовка, ты только живи

    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

    9 комментариев
    6 сентября 2023, 11:46

    «Народный фронт» вручил премию «Команда Путина» жителям Брянской области

    Находящаяся в непосредственной близости к границам Украины Брянская область с первых дней спецоперации оказалась активно вовлечена в ситуацию на фронте: жители региона не только отправились защищать рубежи Родины, но и приложили все усилия для поддержки бойцов из тыла.

    «Народный фронт» решил отметить патриотизм жителей Брянской области особой премией. Поддерживающих президента России Владимира Путина, оказывающих помощь участникам спецоперации активистов представители президентского движения отметили премией «Команда Путина».

    «За полтора года, что длится СВО, я встретил такое количество невероятных, талантливых людей, сколько не видел за 40 лет своей жизни. Уверен, сейчас формируется новая российская элита из числа участников СВО, волонтеров, военных врачей, активистов, тех, кто возит гуманитарку на фронт. Я уверен, что вместе мы сможем сделать Россию лучше», – обратился к лауреатам премии замруководителя исполкома «Народного фронта» Борис Подольный.

    Среди награжденных – ветераны СВО, врачи, журналисты, учителя, деятели культуры, волонтеры, участники НКО, юнармейцы, а также члены «Народного фронта», участвующие в проектах движения «Все для Победы!» и «Мы Вместе». Премию получили 25 активистов Брянской области.

    В церемонии награждения принял участие губернатор Брянской области Александр Богомаз, который отметил, что регион одним из первых организовал сбор гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. «В зону СВО и на Донбасс уже отправлено более 1,5 тыс. тонн гуманитарного груза. Второй год подряд ведем работы по восстановлению социальных и инфраструктурных объектов Брянки. Был создан региональный благотворительный фонд «Во имя Отечества», которому удалось собрать более 300 млн рублей. Благодарю всех руководителей предприятий, представителей трудовых коллективов и неравнодушных жителей региона», – отметил Богомаз.

    Кроме того, жители области стали одними из самых активных пользователей мобильного приложения «Радар.НФ» «Народного фронта», позволяющего оперативно сообщать экстренным службам о беспилотниках. Благодаря приложению над регионом удалось сбить несколько БПЛА.

    Организаторы премии «Команда Путина» отметили Марину Седневу, мать военного медика Дмитрия Седнева, погибшего в ходе спецоперации. Сегодня Марина Николаевна – председатель регионального отделения «Комитета семей воинов Отечества». Она проводит патриотическую работу среди молодежи, рассказывая о подвиге российских военнослужащих и врачей.

    «Когда меня спрашивают, как воспитать патриотизм, я говорю – не надо воспитывать, делайте сами, а молодое поколение будет повторять», – обратилась к лауреатам премии «Команда Путина» член Центрального штаба «Народного фронта», телеведущая Юлия Барановская.

    Премией отметили председателя и сопредседателя регионального отделения ОНФ в Брянской области Ларису Третьякову и Руслана Егорова. Участники президентского движения внесли огромный вклад в акцию взаимопомощи «МыВместе» и проект «Народного фронта» «Все для Победы!», создали фонд «Во имя Отечества», с помощью которого собираются средства для принимающих участие в СВО военнослужащих Брянской области.

    Особые награды получили предприниматели, принимающие активное участие в работе проекта «Все для Победы».

    5 сентября 2023, 14:12
    Россия предприняла демарш в адрес Германии и Швеции

    МИД предостерег власти Германии и Швеции от планов производить оружие для Киева

    Россия предприняла демарш в адрес Германии и Швеции
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Российские посольства в Германии и Швеции предприняли демарши в связи с планами компаний из этих стран производить оружие для Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, в случае реализации этих планов Москва примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности, передает ТАСС.

    «Посольствами России в Берлине и Стокгольме предприняты соответствующие демарши во внешнеполитических ведомствах ФРГ и Швеции, и мы исходим из того, что в обеих столицах будут сделаны нужные выводы», – добавила Захарова.

    Ранее сообщалось, что Германия поставила Киеву боеприпасы нового производства для зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard.

    Коментарии (39)
    5 сентября 2023, 18:24
    Ветеран «Альфы»: Женщина с бомбой стала символом украинского террора

    Ветеран «Альфы» Гончаров: Украинцы используют женщин для терактов, потому что они вызывают меньше подозрений

    Ветеран «Альфы»: Женщина с бомбой стала символом украинского террора
    @ кадр из видео

    Tекст: Илья Абрамов

    Использование женщины для покушения на бывшего главу таможни ЛНР обусловлено тем, что девушкам легче вызвать доверие и подобраться к жертве. Поэтому они часто становятся исполнительницами украинских терактов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал ветеран «Альфы» Сергей Гончаров. Ранее в Луганске задержали подозреваемую в покушении на экс-главу таможни ЛНР.

    «Стоит ожидать роста подобных случаев. Противник стремится к тому, чтобы совершать теракты в России чаще. И для этого спецслужбы используют людей, сочувствующих Украине», – сказал Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    «В этой связи особое внимание необходимо обратить на женщин, которых украинцы используют для совершения терактов. Мужчины, как правило, вызывают больше подозрений со стороны спецслужб. Да и многие не могут поверить в то, что диверсию может совершить девушка. Именно этим и пользуется противник», – отмечает эксперт.

    «Таким образом, наши спецслужбы должны активно работать над предотвращением диверсий, не обращая внимания на пол подозреваемых, потому что женщина с бомбой стала символом украинского террора», – резюмировал Гончаров.

    Ранее российские правоохранительные органы задержали жительницу Луганска по подозрению в покушении на убийство бывшего руководителя таможенного комитета ЛНР. Она передала экс-чиновнику мобильный телефон со взрывчатым устройством. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Следственного комитета РФ.

    Бомбу привели в действие после активации телефона, мужчина и его сын получили множественные травмы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи осмотрели место происшествия, провели допросы, изъяли предметы, представляющие интерес для следствия, а также назначили необходимые экспертизы.

    В отношении подозреваемой заведено дело по статьям «Покушение на убийство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Она уже дает признательные показания.

    Напомним, это не первый случай, когда женщины совершают теракты по заданию украинских спецслужб. В этой связи вспоминаются обстоятельства убийств военкор Владлена Татарского, военачальника ДНР Михаила Толстых («Гиви») и Дарьи Дугиной.

    При этом во вторник экс-глава СБУ Валентин Наливайченко признался в том, что с 2015 года на в составе спецслужбы действует отдел, который занимается убийством неугодных лиц. Причем это признание опубликовано на страницах журнала The Economist.

    По словам Наливайченко, возглавлявшего тогда СБУ, в то время украинские власти поняли, что тюремного заключения для их оппонентов недостаточно: тюрьмы были переполнены, но это мало кого останавливало. «Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей», — говорит он.

    Как пишет издание, речь идет о пятом управлении контрразведки СБУ, которое работало как диверсионная группа. В 2015-2016 годах это подразделение устранило ключевых командиров на Донбассе: «Гиви» (Михаил Толстых), Моторолу (Арсен Павлов), а также главу ДНР Александра Захарченко.

    Также в публикации косвенно признается причастность украинских спецслужб к убийству Дарьи Дугиной. При этом президент Украины санкционирует «самые спорные операции» управления, в то время как остальные задачи делегируются на уровень управления СБУ.

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    5 сентября 2023, 19:11
    Армения отозвала постоянного представителя в ОДКБ

    Армения отозвала Биягова с должности постоянного представителя в ОДКБ

    Армения отозвала постоянного представителя в ОДКБ
    @ Зураб Джавахадзе/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал с должности постоянного представителя ОДКБ Виктора Биягова, говорится в указе главы государства.

    Указ выпущен, основываясь на предложении премьер-министра Никола Пашиняна, в соответствии со статьями конституции, говорится в документе, сообщает Газета.Ru. О возможном назначении нового представителя республики в ОДКБ ничего не сообщается.

    Еще несколькими указами Биягов назначен армянским послом в Нидерландах и постпредом республики в Организации по запрещению химического оружия.

    Ранее власти Армении объяснили неучастие министра обороны в заседании ОДКБ.

    Коментарии (57)
    5 сентября 2023, 16:54
    Захарова указала на граничащую с хамством риторику Армении
    Захарова указала на граничащую с хамством риторику Армении
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Риторика армянских политиков по ситуации с Лачинским коридором «граничит с хамством», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Дипломат так отреагировала на слова спикера парламента Алена Симоняна, который раскритиковал ситуацию с Лачинским коридором и российскими миротворцами.

    Захарова отметила, что подобная публичная риторика на грани чего-то похожего на хамство не красит политических деятелей Армении, передает ТАСС.

    Она отметила, что «все расписано», кто что заявляет и кто как это говорит, однако, несмотря на это, такая риторика не красит людей, которые представляют армянское общество.

    Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что нет альтернативы Лачинскому коридору.

    Коментарии (18)
    5 сентября 2023, 17:38
    Наливайченко признался в существовании в СБУ подразделения для убийств неугодных

    Экс-глава СБУ Наливайченко рассказал о создании управления СБУ для убийств противников киевского режима

    Наливайченко признался в существовании в СБУ подразделения для убийств неугодных
    @ James Sprankle/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал, что в 2015 году в СБУ создали управление для убийств противников киевского режима, пишет The Economist.

    По словам Наливайченко, возглавлявшего тогда СБУ, в то время украинские власти поняли, что тюремного заключения для несогласных с действиями киевских властей недостаточно: тюрьмы были переполнены, но это мало кого останавливало. «Мы неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей», — говорит он.

    Как пишет издание, речь идет о пятом управлении контрразведки СБУ, которое работало как диверсионная группа. В 2015-2016 годах это подразделение устранило ключевых командиров на Донбассе: Гиви (Михаил Толстых), Моторолу (Арсен Павлов), а также главу ДНР Александра Захарченко.

    The Economist отмечает что президент Украины санкционирует «самые спорные операции» управления, остальные задачи делегируются на уровень управления СБУ.

    Коментарии (26)
    6 сентября 2023, 06:51
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве, в Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Глава Одесской области Украины Олег Кипер заявил, что в нескольких населенных пунктах региона зафиксированы разрушения и пожары.

    Очевидцы сообщают, что в Киеве утром прозвучало не менее пяти взрывов, передает ТАСС.

    Кипер сказал, что в Одесской области повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры и административные здания.

    С 05.01 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на среду в городах Рени и Килия (Одесская область Украины) произошли взрывы. Сообщалось, что «Герани» атакуют порты».

    Коментарии (13)
    5 сентября 2023, 14:54
    Эрдоган заявил об отсутствии перспектив для мира на Украине
    Эрдоган заявил об отсутствии перспектив для мира на Украине
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Перспектив для начала диалога по конфликту на Украине пока нет, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    «К сожалению, продолжающаяся уже полтора год война все еще идет», – сказал турецкий лидер, добавив, что перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается.

    Эрдоган также выразил надежду на скорое окончание конфликта и заявил от готовности Турции участвовать в организации мирных переговоров, передает РИА «Новости».

    Ранее Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать пытаться содействовать процессу обмена пленными между Россией и Украиной.

    Коментарии (26)
    6 сентября 2023, 02:57
    Хинштейна удивила мягкость обвинений против напавших на ветерана СВО в Батайске

    Хинштейн сообщил о запросах в Генпрокуратуру и СК по делу о нападении на ветерана СВО в Батайске

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что направляет запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет в связи с «мягкостью» обвинений против напавших на участника СВО в Батайске.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что получил «много обращений в связи с дикой ситуацией в Батайске». Он отметил, что «после массовой огласки» уголовное дело было открыто, но «по статье «хулиганство», хотя в человека стреляли в упор» и «разрядили в него две обоймы из «травмата». Хинштейн считает, что подобная «мягкость действительно, вызывает вопросы».

    «Почему «хулиганство», а не «покушение на убийство»?» – заявил он, сообщив, что направляет запросы генпрокурору и председателю СК «о проведении проверки, а также о возможной переквалификации обвинения на более тяжкий состав».

    В ночь на воскресенье возле кафе в Батайске в результате конфликта между местными жителями один мужчина выстрелил в другого 12 раз из травматического оружия и скрылся. В соцсетях сообщалось, что конфликт был связан с участием пострадавшего в специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, глава Ростовской области Василий Голубев сообщил, что возбуждено уголовное дело в связи с произошедшей в Батайске в ночь на 3 сентября стрельбой с участием ветерана спецоперации.

    Коментарии (21)
    6 сентября 2023, 10:17
    Стало известно о боях за решающие высоты под Артемовском

    Пушилин: По флангам Артемовска продолжаются бои за решающие высоты

    Стало известно о боях за решающие высоты под Артемовском
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По флангам Артемовска продолжаются боевые действия, украинские войска пытаются контратаковать по линии Клещеевка – Андреевка, в данный момент идет борьба за решающие высоты, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, по флангам Артемовска ситуация следующая: бои продолжаются в районе Берховского водохранилища, с другой стороны продолжаются попытки противника контратаковать по линии Клещеевка – Андреевка, где ведется борьба за высоты, передает РИА «Новости».

    По его словам, российские подразделения также пытаются контратаковать и улучшать собственные позиции.

    Пушилин добавил, что украинские войска несколько раз пытались «прощупать оборону» на участке Новомайорское – Новодонецкое, но все попытки были отбиты, ситуация остается под контролем.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал «отморозков» из украинского националистического батальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), взятых в плен российскими войсками под Артемовском.

    Коментарии (24)
    5 сентября 2023, 20:02
    Микологи развеяли мифы о несъедобности и опасности мухоморов

    Микологи Вишневский и Тихомиров рассказали о полезных свойствах мухоморов

    Микологи развеяли мифы о несъедобности и опасности мухоморов
    @ Gabriele Hanke/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Среди разновидностей мухоморов есть как ядовитые, так и съедобные, и те, которые показывают положительные результаты в медицинских исследованиях. При этом ни один из видов не содержит вещества, которое вызывает привыкание, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные микологи, комментируя инициативу депутатов Госдумы приравнять мухоморы к наркотикам.

    Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин призвал приравнять мухоморы к наркотикам. По его словам, число отравившихся этими грибами ежегодно растет на 40%.

    «Данная инициатива выглядит странной. Я могу утверждать и как миколог, и как биохимик, и как токсиколог: красный мухомор ни при каких обстоятельствах нельзя называть наркотиком. Наркотик – это вещество, которое вызывает привыкание, встраивается в биохимический метаболизм, замещает собой определенные вещества, вызывает выпадение ряда ферментов из общей ферментативной цепочки получения энергии в организме. Отсюда появляется зависимость у наркоманов, ломка, когда это вещество перестает поступать. В красных мухоморах, конечно, ничего подобного не содержится», – говорит миколог и блогер Михаил Вишневский.

    Единственное действующее вещество, которое содержится в мухоморах, по словам собеседника, это мусцимол – легкое психоактивное вещество. Мусцимол, по его словам, не является токсином и никак не влияет ни на какие системы организма, начиная от печени и заканчивая нервной, дыхательной, репродуктивной системами и ЖКТ.

    «Если мы используем мухомор красный как съедобный гриб, то достаточно двукратного отваривания со сливом отвара. Каждое отваривание должно длиться примерно 10–15 минут. И после этого мухомор становится нормальным, съедобным, безопасным грибом. Именно таким образом он фигурирует сейчас в справочниках и Америки, и Европы», – делится эксперт.

    Также мухомор красный может быть использован как лекарственный, причем как для наружного применения, так и внутрь, продолжает миколог. Более того, он официально входит в российскую фармакопею (собрание нормативных документов, объясняющее требования к качеству лекарственных средств) как гомеопатическое средство. Также, если данный гриб приготовлен правильно, подготовлен ответственным производителем и рекомендован в нужной дозировке, то он без опасения может быть использован в качестве пищевой добавки для микродозирования.

    «Расчетная смертельная доза от этого гриба для одного взрослого человека со средним весом (70 килограмм) равна 10–12 килограммам свежего красного мухомора. Это две огромные корзины, столько съесть просто невозможно. Для сравнения, смертельная доза поваренной соли – 500 граммов. Получается, что мухомором в 20 раз убить сложнее убить, чем поваренной солью. Конечно, всегда найдутся какие-нибудь глупцы, которые наедятся грибов, попадут в больницу, испытают всякие симптомы. Но это точно ничем плохим не закончится, люди уже через несколько часов будут отпущены домой, в данной ситуации даже промывание не потребуется», – объясняет Вишневский.

    Он рассказывает, что сейчас в мире происходит активное исследование действующих веществ красного мухомора, которые уже показывают, что это очень перспективный лекарственный в плане психотерапии гриб. В частности, его эффект заметен у людей, страдающих эпилепсией. Такие эпилептические исследования на основе мухомора ведутся в Израиле и Канаде.

    «У нас в России больше 30 видов мухоморов. Среди них есть как съедобные, так и смертельно ядовитые, как, например, знаменитая бледная поганка (мухомор зеленый). Однако речь идет о пищевых добавках из красного мухомора. Будет очень печально, если этот реально полезный, вкусный и очень перспективный гриб будет запрещен», – заключил специалист.

    Миколог, автор научно-популярного YouTube-канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров также считает, что приравнивать мухомор к наркотикам – крайне странная идея. Он подчеркивает, что в нем нет веществ, вызывающих привыкание. А это один из признаков наркотических веществ.

    «Микродозинг мухоморов сейчас очень стал модным благодаря активной рекламе – это употребление сушеных грибов в дозировке, не превышающей нескольких граммов. Но современная доказательная медицина пока не регистрирует положительное действие на человека, его сон, психическое состояние, отказ от алкоголя и прочее, что так рекламируют продавцы сушеных мухоморов. Скорее всего, это всего лишь эффект плацебо и точно никакой пользы. Пока нет доказательной базы, я бы не рекомендовал тратить деньги на ветер», – советует эксперт.

    Он предупреждает, что, покупая капсулы с сушеным мухомором, человек никогда не узнает, где были собраны эти грибы, как высушены, а главное – каково содержание в конкретном грибе токсичных веществ. Плюс ко всему, у человека, желающего испытать якобы лечебный эффект микродозинга, может обнаружиться индивидуальная непереносимость.

    «Иботеновая кислота, содержащаяся в мухоморе, вызывает гибель клеток мозга, чем и объясняется ее галлюциногенный эффект. А мускарин в отдельных случаях может вызвать тошноту, рвоту, отек легких, судороги. Однако никакой зависимости мухомор у человека не вызывает, лишь возможные неприятные последствия и отсутствие ожидаемого эффекта», – замечает Тихомиров.

    При этом он поддерживает наружное применение настойки на спирту из мухоморов и даже знает людей, которым это помогало. Ее втирание на больные места, по его словам, положительно действует на суставы при остеохондрозе и прочих заболеваниях.

    «Кстати, среди мухоморов есть абсолютно съедобные виды, например, серо-розовый, или Цезарский, причем очень вкусные. И исследования полезных свойств грибов активно идут по всему миру, ведь о мире грибов мы знаем так мало. Но, если мухомор и другие грибы будут приравнены к наркотикам, то исследовать их будет крайне сложно, даже почти невозможно. И что, человека, который собрал мухомор, неважно для каких целей, будут забирать в полицию? Я вот знаю одного художника, Александра Вязьменского, пишущего лучшие в мире грибные акварели, и он собирает грибы, в том числе мухоморы, для картин, несет их домой, и что, ему это тоже делать будет нельзя?» – задается вопросом собеседник.

    Ранее микологи в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказали, что Россия является лидером по сбору, заготовке и переработке мухоморов для лекарственных целей в мире. При этом специалисты отметили, что в Европе данный гриб, несмотря на ядовитость, считается вполне съедобным.

    Коментарии (16)
    5 сентября 2023, 22:31
    Отец Илона Маска заподозрил «теневое правительство» в намерении убить его сына

    Эррол Маск заявил, что не исключает намерения «теневого правительства» убить Илона Маска

    Отец Илона Маска заподозрил «теневое правительство» в намерении убить его сына
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Эррол Маск, отец Илона Маска, ответил утвердительно на вопрос о том, опасается ли он, что «теневое правительство» попытается убить его сына.

    «Да», – ответил Эррол Маск на соответствующий вопрос и добавил, что его сын разделяет эти опасения.

    Как пишет Sun, Илон Маск оказался под «шквалом юридических нападок» со стороны минюста США и американской прессы. Это началось после заявления президента США Джо Байдена о возможном расследовании деятельности Маска. Маск шутил, что может «умереть при загадочных обстоятельствах».

    Однако Эррол Маск заявил, что и он сам, и его сын беспокоятся о том, что может произойти. Комментируя статью в New Yorker под названием «Теневое правление Илона Маска», его отец заявил, что нападение в СМИ заказано «теневым правительством» в качестве «артподготовки» перед атакой с использованием «вечно покорного народа».

    В указанной статье Маска обвиняют в «более наглом и масштабном» влиянии в государственные дела, чем позволяли себе «денежные воротилы» до этого. Кроме того, минюст США подал в суд на компанию Маска SpaceX за якобы имевшую место дискриминацию в отношении получателей убежища и беженцев при приеме на работу. Также прокуратура проверяет предполагаемое использование средств компании Tesla для строительства особняка Маска в Техасе.

    Напомним, Маск раскрыл информацию об участии соцсети Twitter в сокрытии скандала с ноутбуком Хантера Байдена – сына президента США Джо Байдена, а также рассказал, что правительство США платило социальной сети миллионы долларов за цензуру.

    Коментарии (2)
    5 сентября 2023, 14:50
    Актера Алексея Панина задержали в Эстонии
    Актера Алексея Панина задержали в Эстонии
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    В Эстонии задержали в нетрезвом состоянии актера Алексея Панина, его увезли в вытрезвитель, сообщили местные СМИ.

    Эстонские СМИ сообщили, что Панин ночью в пьяном состоянии ломился к незнакомым людям, думая, что находится в отеле. Полиция увезла дебошира в вытрезвитель, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

    Ранее прокуратура Москвы решила проверить слова актера Алексея Панина на предмет призывов к террористической деятельности в интернете, а также дискредитацию ВС России.

    До этого на Панина завели уголовное дело за оправдание терроризма после высказываний о Крымском мосте. Позже его объявили в розыск.

    Коментарии (5)
    6 сентября 2023, 03:59
    Секретарь СНБО Украины объявил о начале третьей мировой войны

    Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о переходе третьей мировой войны в активную фазу

    Секретарь СНБО Украины объявил о начале третьей мировой войны
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Третья мировая война уже идет, она перешла из «гибридной» в активную фазу, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

    Данилов заявил, что «настойчивость» украинских граждан указывает на необходимость принять Украину в НАТО. Он уверен, что Украина «усилит» НАТО, передает РИА «Новости».

    По его словам, «события, которые будут разворачиваться в мире, они не будут прекращаться». Данилов считает ошибочным мнение, что «третья мировая не началась». Он утверждает, что третья мировая война «уже началась, идет определенное время в гибридном периоде, а сейчас вошла в активную фазу».

    «И если кто-то считает, что это выяснение отношений между Россией и Украиной – это ошибка, все намного сложнее», – заявил Данилов, отметив, что конфликт на Украине – не последний конфликт в мире, но после него изменится роль многих мировых институций, в том числе ООН.

    Напомним, Данилов также заявил, что проведение на Украине президентских и парламентских выборов может привести к дестабилизации внутри страны.


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    5 сентября 2023, 21:46
    Бывший американский разведчик заявил о скором переходе ВСУ к обороне

    Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил о возможном переходе ВСУ в оборону

    Бывший американский разведчик заявил о скором переходе ВСУ к обороне

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что украинские войска могут перейти в глухую оборону, об этом он сказал YouTube-каналу Judging Freedom, предупредив, что ВСУ придется изменить тактику из-за проблем на поле боя.

    По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готовит граждан к тому, что ВСУ скоро придется занять оборонительные позиции, передает РИА «Новости».

    Также разведчик добавил, что украинский президент получает сообщение о контрпродуктивности атак ВСУ. По мнению Шаффера, успешному контрнаступлению ВСУ помешала эффективная линия обороны ВС России.

    Ранее Шаффер заявлял, что о переходе к обороне ВСУ может свидетельствовать новая волна мобилизации на Украине.

    Коментарии (8)
    5 сентября 2023, 15:07
    HRW обнародовала доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ
    HRW обнародовала доказательства гибели жителей Изюма от кассетных снарядов ВСУ
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мирные жители украинского города Изюм в Харьковской области погибли в 2022 году в результате применения ВСУ ракет с кассетными боеприпасами, заявила директор по адвокации отдела вооружений правозащитной организации Human Rights Watch (HRW) Мэри Уорхэм.

    Это было установлено после ухода из города ВС России. Эксперты HRW отправились в Изюм, чтобы изучить совершенные преступления. «Они повсюду увидели остатки кассетных боеприпасов. Им сообщили направление, с которого был открыт огонь, и мы определили, что это применили украинские силы», – сказала Уорхэм, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что у организации есть подробные свидетельства о мирных гражданах, которые погибли или получили ранения из-за таких боеприпасов.

    В конце января HRW публиковала отчет о ситуации в Изюме. Были собраны доказательства того, что Украина обстреливала этот район ракетами с кассетными боеприпасами, пока он находился под контролем ВС России.

    Ранее Human Rights Watch нашла доказательства применения ВСУ запрещенных мин «Лепесток».

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