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Расследование в ЮАР опровергло поставки вооружений в Россию
Власти ЮАР опубликовали доклад с опровержением поставок вооружений в Россию на судне Lady R
Администрация президента ЮАР опубликовала краткую версию доклада независимой комиссии о расследовании информации о том, что российское судно Lady R якобы участвовало в поставках вооружений или боеприпасов в Россию.
В докладе сказано, что Lady R доставила запрошенный вооруженными силами ЮАР груз. Заказ сделала компания Armscor в 2018 году, но груз задержался, в том числе из-за ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.
Комиссия не нашла доказательств слухов о том, что на базе ВМФ ЮАР «на борт Lady R было погружено какое-то оборудование или вооружение». Есть данные, что «судно было разгружено и на него потом ничего не загружалось».
Подчеркивается, что в ЮАР не имели отношения к тому, какое судно доставит груз. В докладе указали, что Lady R попала под санкции США, но эти санкции не одобрялись ООН и «не были обязательными для ЮАР».
Напомним, судно Lady R было на военной базе ЮАР с 6 по 8 декабря. Позднее посол США в ЮАР Рубен Бригети счел присутствие Lady R в ЮАР свидетельством поставок вооружений из Южно-Африканской Республики в Россию. Власти ЮАР опровергли его заявление. Глава российского МИДа Сергей Лавров посоветовал послу США знать свое место. Как сообщил МИД ЮАР, американский дипломат признал, что перешел черту, и извинился.