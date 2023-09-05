Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Индия задумалась над сменой англоязычного названия
News18: Индия может сменить англоязычное название страны на Bharat
Правительство Индии планирует предложить сменить англоязычное название страны на Bharat (Бхарат, название Индии на хинди), этот вопрос планируется рассмотреть на специальной сессии парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября, сообщил канал News18 со ссылкой на источники.
Официальными языками в Индии, согласно конституции, являются английский и хинди. На английском страна называется India, а на хинди – Бхарат, передает РИА «Новости».
Чтобы принять резолюцию о переименовании страны, необходимо простое большинство в обеих палатах парламента. После принятия резолюции правительство должно внести поправки в конституцию как минимум в 10 местах, где в английской версии присутствует формулировка «правительство Индии».
Специальная сессия парламента пройдет в Нью-Дели с 18 по 22 сентября.