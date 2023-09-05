Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Екатеринбуржец вышел на пикет, чтобы добиться выдачи редкого лекарства для сына
В Екатеринбурге местный житель Дмитрий Бахтин устроил пикет у прокуратуры, чтобы добиться выдачи швейцарского препарата «Рисдиплам» для своего сына со спинальной мышечной атрофией, сообщила представитель семьи Юлия Липинская.
Бахтин вместе с сыном вышли на одиночный пикет у здания региональной прокуратуры, сообщила Липинская Ura.ru.
Она пояснила, что мужчина требует исполнить решение суда об обеспечении его сына «Рисдипламом», Бахтин готов стоять там каждый день, чтобы спасти ребенка.
Отмечается, что родители мальчика три года борются за его жизнь, у мальчика редкое заболевание – спинальная мышечная атрофия (СМА).