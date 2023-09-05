Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Завод оборудования для нефтегазовой отрасли построили в Подмосковье
В городе Сергиев Посад в Московской области возведен металлообрабатывающий завод по производству оборудования для нефтегазовой отрасли «Меттойл», сообщили в министерстве жилищной политики региона.
Предприятие предоставит работу 170 сотрудникам, проект реализовали за 15 месяцев, площадь здания составила 9,7 тыс. кв. метров, сообщили в ведомстве, передает телеканал 360.
В проект вложено 900 млн рублей. Завод входит в группу компаний «ТСС Групп». Он будет производить внутрискважинное оборудование для нефтегазовой отрасли с локализацией в 100% в рамках импортозамещения.
Планируется производить свыше 450 позиций, включая уникальное оборудование для интеллектуального заканчивания скважин с дистанционным управлением.
Технологию планируют масштабировать и поставлять ведущим российским и зарубежным предприятиям.