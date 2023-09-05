Стартовал второй сезон проекта «Мой бизнес.Первое дело»

Анонсирован старт второго сезона проекта для молодых предпринимателей «Мой бизнес.Первое дело»

Tекст: Александра Юдина

В соцсети «Вконтакте» сообщается, что целью проекта является помощь новичкам запустить свой бизнес и успешно его развивать. В течение десяти недель начинающие предприниматели смогут пройти путь от создания бизнес-идеи до разработки плана ее реализации и первых продаж под руководством опытных наставников.

Как отметила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, в социальном партнерстве со Сбером, VK и АНО «Россия страна возможностей» успешно проведен первый сезон проекта. Его участниками стали почти 12 тыс. человек из 85 регионов России.

«Лидером выбора стала сфера, связанная с питанием – 16% проектов. Рост этой отрасли по данным Росстата составил почти 15% за полгода. На втором месте оказалось сфера, где происходит замещение ушедших брендов – производство одежды и украшений выбрали 14%. Каждый пятый планирует развивать бизнес в сфере обучения и детской тематики. Исходя из полученных данных, а также на основе обратной связи от участников мы сформировали траектории по развитию проектов – «Еда и напитки», «Креативные индустрии», «Маркетплейсы», «Услуги», «Производство», «Торговля» и «Социальное предпринимательство», – сказала она.

Известно, что обучение будет проходить в три этапа, которые будут включать вебинары и практические занятия. Первый этап — «Предакселератор», во время него участники разработают идею своего будущего дела, изучат основные инструменты, сформируют бизнес-модель и выберут интересную для себя сферу бизнеса.

При этом ппределиться с направлением помогут действующие российские предприниматели, которые будут представлять одну из семи сфер. В частности, в категории «Еда и напитки» приглашенным экспертом выступит сооснователь онлайн-агрегатора и сервиса доставки фермерских продуктов «Ешь Деревенское» – Илья Елпанов, а про креативные индустрии и особенности их продвижения расскажет директор VK Records – Виктор Абрамов.

В рамках второго этапа – «Акселератора» – участники получат дополнительный бюджет на продвижение, чтобы протестировать спрос на продукт, найти клиентов и привлечь первые продажи с помощью платформы VK Реклама.

При последнем этапе участники презентуют свои бизнес-планы экспертам программы и получат практические советы для дальнейшего развития своего дела.

И.о. генерального директора Деловой среды Алексей Грищенко рассказал, что итогом первого сезона стало 164 качественно проработанных проектов, которые могут претендовать на гранты Минэкономразвития.

«Наибольшее число финалистов было из Забайкальского края, Краснодарского края, Москвы, Республики Татарстан и Рязанской области. Предприниматели, прошедшие все этапы проекта имеют качественно собранные и проработанные бизнес-идеи. Проект помогает преодолеть большинство стартовых барьеров и ошибок и повысить выживаемость компаний. У тех, кто не успел попасть на проект, теперь есть такая возможность – до 3 октября мы вместе с Минэкономразвития и VK набираем участников на второй сезон бесплатного обучения», – добавил он.

Отмечается, что эксперты VK и Деловой среды помогут найти идею, собрать команду и использовать диджитал-инструменты с максимальной отдачей в каждой из семи категорий бизнеса.

Кроме того, всем участникам проекта будет открыт бесплатный допуск в закрытый клуб «Деловая среда Премиум». А за каждое выполненное задание будут начисляться баллы в мини-приложении «Другое Дело» ВКонтакте, которые можно обменять на бонусы: мерч, подписки на онлайн-сервисы, путешествия по стране. Проект «Другое Дело» реализуется АНО «Россия – страна возможностей» при поддержке VK.