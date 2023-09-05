Суд приговорил к 22 годам бойца ВСУ за расстрел мирного жителя Мариуполя

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РАПСИ, следствием и судом установлено, что 5 апреля прошлого года украинские военнослужащие задержали и доставили в административное здание в Мариуполе гражданского мужчину.

Один из командиров ВСУ с позывным «СП» отдал приказ Овчаренко и двум военнослужащим ВСУ расстрелять задержанного.

Как сообщили в суде, Овчаренко и двое военнослужащих ВСУ вывели потерпевшего из административного здания и на территории промышленной зоны, «действуя в составе организованной группы, по мотивам политической и идеологической ненависти совместно ... произвели несколько выстрелов в него».

От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее в Донецке был осужден военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владимир Кротовский, выстреливший из автомата по автомобилю с гражданскими лицами.