Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Суд приговорил к 22 годам бойца ВСУ за расстрел мирного жителя Мариуполя
Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к 22 годам строгого режима военнослужащего 74-го отдельного разведбатальона ВСУ Максима Овчаренко за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийство.
Как сообщает РАПСИ, следствием и судом установлено, что 5 апреля прошлого года украинские военнослужащие задержали и доставили в административное здание в Мариуполе гражданского мужчину.
Один из командиров ВСУ с позывным «СП» отдал приказ Овчаренко и двум военнослужащим ВСУ расстрелять задержанного.
Как сообщили в суде, Овчаренко и двое военнослужащих ВСУ вывели потерпевшего из административного здания и на территории промышленной зоны, «действуя в составе организованной группы, по мотивам политической и идеологической ненависти совместно ... произвели несколько выстрелов в него».
От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.
Ранее в Донецке был осужден военнослужащий 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Владимир Кротовский, выстреливший из автомата по автомобилю с гражданскими лицами.