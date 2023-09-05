  • Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении
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    Учения у берегов России показывают настоящие цели Германии
    Военный эксперт объяснил ожесточенные бои в районе Новодонецкого
    Военкоры показали горящий под Работино танк Challenger 2
    Нидерланды собрались отправить скифское золото Украине
    В Донецке объяснили задачи попыток прорыва ВСУ в районе Новодонецкого
    Украинский каратель получил срок за расстрел мирного жителя Мариуполя
    В России разоблачили украинский фейк о «новой мобилизации»
    Зеленский призвал Евросоюз вернуть уехавших украинцев на родину
    Кремль подвел итоги встречи Путина и Эрдогана в Сочи
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Вовка, ты только живи

    Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

    0 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума Любой, кто против США – на стороне правды

    Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Страны СНГ оказались между молотом и наковальней

    Если США решат «поджигать» Закавказье и Центральную Азию, то помогать им в этом совершенно не стоит. Каждая из этих стран заслуживает терпеливого и внимательного отношения хотя бы потому, что мы разделяем общее геополитическое пространство.

    13 комментариев
    5 сентября 2023, 11:35

    Times: Обученная в Германии бригада ВСУ с оружием НАТО несет большие потери

    Times: Обученная в Германии и снабженная оружием НАТО бригада ВСУ несет большие потери

    Times: Обученная в Германии бригада ВСУ с оружием НАТО несет большие потери
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Прошедшая военную подготовку в Германии элитная 47-я механизированная бригада ВСУ, возглавляющая контрнаступление на южном направлении, несет огромные потери личного состава, сообщила газета The Times.

    По информации издания, несмотря на «украинские и западные воспевания» 47-й бригады в связи с ее подготовкой в Германии и оснащения американскими боевыми машинами пехоты Bradley и германскими танками Leopard, бригада потерпела поражение на южном направлении, передает ТАСС.

    Уточняется, что бригада ВСУ понесла большие потери – за 15 недель человеческие жертвы «выражаются четырехзначными числами».

    Как отмечает Times, причиной может быть отсутствие поддержки с воздуха и инженерной техники для разминирования.

    «Западная бронетехника часто оказывалась обездвиженной на российских минных полях, а затем подвергалась артиллерийскому обстрелу», – указано в материале.

    Ранее стало известно, что ВСУ после интенсивных артобстрелов смогли вплотную подойти к российским позициям у Новодонецкого, где теперь идет ожесточенный бой, одновременно противник пытается двигаться на Новомайорское.

    5 сентября 2023, 00:58
    В США оценили последствия интеграции «Кинжалов» в Су-34

    MWM: Использование «Кинжалов» на Су-34 расширит возможности России на Украине

    В США оценили последствия интеграции «Кинжалов» в Су-34
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение президента Владимира Путина вооружить ракетами «Кинжал» ударные истребители Су-34 расширит возможности России и повлияет на все театры военных действий, включая Украину и Сирию, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Military Watch говорится, что Су-34 обладает самым большим из всех существующих в мире самолетов боевым радиусом. Также отмечается, что истребитель способен нести тяжелые грузы на дальние расстояния, передает РИА «Новости».

    «Кинжалы», продолжает автор материала, активно применяются на украинском театре военных действий. Одним из наиболее значимых достижений, по оценке эксперта, является уничтожение в мае этого года ракетных батарей Patriot («Пэтриот») в Киеве.

    Накануне стало известно, что истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала о значимости использования Су-34 в качестве платформы для пуска «Кинжалов».

    Коментарии (15)
    4 сентября 2023, 14:29
    На Украине назвали стоимость одного дня боевых действий

    Резников назвал стоимость одного дня боевых действий на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Один день вооруженного конфликта обходится Украине в 100 млн долларов, сообщил подавший в отставку министр обороны страны Алексей Резников в интервью агентству Укринформ.

    Резников заявил, что поставки волонтеров в зону боевых действий с начала СВО – это 3% от всего, что попало на войну, в то время, как день войны обходится в 100 млн долларов. Он предложил сравнить сборы всех крупных волонтерских фондов и траты государства, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что содержание украинских войск обходится бюджету Украины в 2 трлн гривен (почти 55 млрд долларов) в год.

    Напомним, в понедельник Резников заявил, что подал в Верховную раду заявление об отставке.

    Президент Украины Владимир Зеленский объявил о решении сменить министра обороны, сняв с должности Алексея Резникова. Зеленский предложил в качестве кандидата на должность нового главы военного ведомства Рустема Умерова.

    Отставку Резникова с поста министра обороны Украины связали с провалом контрнаступления ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто такой будущий новый министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Коментарии (8)
    5 сентября 2023, 05:54
    Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard

    Герой России: Немецкий Leopard на минах прекрасно разлетается во все стороны

    Герой России рассказал об уязвимости немецких танков Leopard
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Танки Leopard немецкого производства, которые западные страны поставили украинским националистам, прекрасно разлетаются во все стороны на российских минах, рассказал заместитель руководителя Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.

    Сайфуллин в комментарии РИА «Новости» напомнил, что прежде заявлялось о том, что танки Leopard – это «такая машина чудесная», которая в составе ВСУ «раздавит» российские войска. Однако теперь Россия видит, что «Леопарды» «прекрасно горят и прекрасно разлетаются во все стороны», сказал полковник, добавив, что мин у российских саперов предостаточно – хватит на каждый «Леопард» и на каждую «Брэдли» (БМП Bradley американского производства).

    Полковник Сайфуллин получил два ранения в ходе СВО, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что иностранная военная техника «горит за милую душу». По его словам, за тем, как уничтожается якобы неуязвимая техника, наблюдает сейчас весь мир.

    Коментарии (6)
    5 сентября 2023, 09:59
    Военкоры показали горящий под Работино танк Challenger 2

    Военные корреспонденты сняли на видео горящий в поле под Работино британский танк Challenger 2

    Военкоры показали горящий под Работино танк Challenger 2
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Военные корреспонденты обнародовали кадры горящего после боев в поле под Работино танка Challenger 2, поставленного для Киева Британией.

    Военкоры в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» показали кадры первого горящего танка Challenger 2.

    Уточняется, что подобные танки стоят на вооружении 82-й бригады ВСУ, которая, по задумке Киева, должна была дойти до Крыма, однако потерпела поражение на первой линии обороны ВС России.


    Примечательно, что ранее Минобороны Великобритании утилизировало 43 танка Challenger 2, потратив на это миллионы фунтов стерлингов, хотя могло передать технику ВСУ.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российская спецоперация на Украине изменила мнение Британии, которая еще несколько лет назад хотела отказаться от тяжелой бронетехники, о танках.

    Коментарии (19)
    4 сентября 2023, 13:18
    Онуфриенко: Зеленский умышленно отправляет десант к Крыму на убой

    Военный аналитик Онуфриенко: Высадкой десанта в Крыму Зеленский хочет нивелировать неудачи контрнаступления

    Онуфриенко: Зеленский умышленно отправляет десант к Крыму на убой
    @ mil.in.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Зеленский осознает обреченность попыток десантироваться в Крыму. Однако военное руководство Украины продолжает посылать военных на убой. Десятки человек гибнут ради оправдания провала контрнаступления, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее самолеты РФ уничтожили четыре военных катера ВСУ, двигавшихся в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья

    «Регулярные отправки десантных групп в сторону Крыма – еще одна попытка украинского руководства «оправдаться» перед собственными гражданами и западными странами за провал контрнаступления. Задача проста – создать заметный информационный шум, который внушит российскому населению страх и неуверенность в силах армии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «И офис Зеленского не скрывает собственных мотивов. Недавнюю атаку на полуостров в Киеве открыто приурочили ко Дню независимости Украины 24 августа. Поражает, насколько цинично ВСУ готовы отправлять собственных людей на убой ради реализации политических амбиций нескольких человек», – отмечает собеседник.

    «Из раза в раз к берегам Крыма отправляют лишь несколько небольших катеров. На них может разместиться около 50 человек. Это очень мало для проведения по-настоящему серьезных операций. Фактически офис Зеленского превратил украинских бойцов в смертников, которые плывут к территории России, заведомо зная о собственной обреченности», – подчеркивает эксперт.

    «Правда, мы уже видели, как местные «князьки» разменивали жизни солдат на красивые заголовки. Так, например, было под Антоновским мостом. Абсолютно бессмысленная операция, цель которой – создать эффект «успеха» непобедимой украинской армии», – считает Онуфриенко.

    «Нынешняя попытка десантироваться на мысе Тарханкут вновь не преследовала стратегических целей. Место выбрано лишь потому, что эта точка полуострова является наиболее близкой к территориям, которые до сих пор контролируются ВСУ», – акцентирует собеседник.

    «Однако России удалось выстроить стройную систему контроля над прибрежной зоной Черного моря. Вместе с тем из-за непрекращающихся вылазок ВСУ нашим военным сейчас необходимо максимально пристально изучать действия противника. И отталкиваясь от этого, вносить корректировки в систему безопасности Крыма», – заключил Онуфриенко.

    Ранее самолеты РФ уничтожили четыре военных катера ВСУ, которые двигались в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Отмечается, что противник использовал морские суда американского производства – Willard Sea Force. На борту находились десантники, которые были ликвидированы в северо-западной части акватории Черного моря.

    Это не первая попытка ВСУ прорваться на территорию полуострова. Так, 30 августа самолет морской авиации поразил четыре катера с десантными группами Украины общей численностью до 50 человек. Добраться до побережья противнику не удалось.

    Напомним, Владимир Зеленский заявлял, что хотел бы, чтобы «русские войска ушли с полуострова «без давления» со стороны ВСУ. При этом он подчеркивал, что планируется некий перечень шагов по «деоккупации» региона. Однако план Зеленского встретил скепсис со стороны американского экспертного сообщества.

    Так, ветеран ВС США Ноктис Дрейвен в социальной сети X (прежнее название Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) заметил, что Украина не способна «защитить себя, не говоря уже о том, чтобы требовать территорию РФ». Однако бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес разделяет взгляды Зеленского. Он  заявил, что Крым следует сделать непригодным для российских ВМФ и ВВС. Об этом он сообщил в интервью изданию Newsweek.

    Еще в феврале в социальной сети X Ходжес публиковал карту полуострова с предлагаемыми местами нанесения ракетных ударов. Изображение сопровождалось подписью «как изгнать русских из Крыма».

    В России планы Зеленского вызвали широкий резонанс. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель подчеркнул, что попытки ВСУ организовать вторжение на полуостров закончатся капитуляцией. Он отметил, что действующему украинскому руководству удалось разрушить собственную страну, но уничтожить полуостров у них не выйдет.

    Коментарии (4)
    4 сентября 2023, 14:22
    Члену экипажа танка «Алеша» подарили табун лошадей в Якутии

    Члену экипажа танка «Алеша» подарили автомобиль и табун лошадей в Якутии

    Члену экипажа танка «Алеша» подарили табун лошадей в Якутии
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В Усть-Алданском районе Якутии состоялось чествование Героя России, члена экипажа танка «Алеша» Алексея Неустроева, земляки подарили ему табун лошадей, земельный участок и вручили ключи от автомобиля «УАЗ», сообщили в пресс-службе администрации района.

    Уточняется, что чествование прошло в селе Борогонцы, где от имени жителей района Алексею Неустроеву вручили ключ от автомобиля УАЗ», а от имени глав районных поселений Усть-Алданского района подарили табун лошадей, передает ТАСС.

    Кроме того, один из земляков подарил герою земельный участок.

    Члены экипажа танка «Алеша», Герои России Алексей Неустроев и Филипп Евсеев приехали в отпуск в родную Якутию в конце августа.

    Ранее президент Владимир Путин в Кремле встретился с экипажем танка «Алеша» и лично вручил звезды Героев России экипажу боевой машины.

    Напомним, экипаж танка «Алеша» представлен к званию Героев России. Во время боя на Запорожском направлении им уничтожены два танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

    Коментарии (9)
    5 сентября 2023, 10:11
    Ходаковский сообщил о массированной атаке ВСУ в районе Новодонецкого
    Ходаковский сообщил о массированной атаке ВСУ в районе Новодонецкого
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины после интенсивных артобстрелов смогли вплотную подойти к российским позициям у Новодонецкого, где теперь идет ожесточенный бой, одновременно противник пытается двигаться на Новомайорское, сообщил командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.

    «После нескольких дней артподготовки противник перешел к наступательным действиям на участке Новодонецкое – Новомайорское», – сообщил Ходаковский в Telegram.

    По его словам, наибольшая активность наблюдается в районе поселка Новодонецкое. ВСУ предпринимают попытку прорыва с применением большого числа бронетехники.

    «Если принять во внимание то обстоятельство, что противник несколько дней выпускал по нашим позициям значительное количество снарядов, делая это едва ли не круглосуточно – потери с нашей стороны оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать», – указал Ходаковский.

    Однако, отметил он, помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

    «В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продвижение украинского контрнаступления провалилось.

    Коментарии (17)
    4 сентября 2023, 13:41
    ВС России нанесли удар беспилотниками по месту сборки безэкипажных катеров ВСУ
    ВС России нанесли удар беспилотниками по месту сборки безэкипажных катеров ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские беспилотники ударили по украинскому судостроительному предприятию, где проводилась сборка безэкипажных катеров из импортных комплектующих, сообщило Минобороны.

    Удар нанесен ночью в понедельник, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Также ночью самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре американских быстроходных военных катера Willard Sea, на борту катеров находились десантные группы сил спецопераций ВСУ, указало ведомство.

    В субботу киевский режим дважды пытался атаковать Крымский мост с помощью безэкипажных катеров.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2023, 11:42
    В Донецке объяснили задачи попыток прорыва ВСУ в районе Новодонецкого

    Донецкий депутат Бердичевский: Попытки прорыва ВСУ в направлении Волновахи обречены на провал

    В Донецке объяснили задачи попыток прорыва ВСУ в районе Новодонецкого
    @ Ashley Chan/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ атакой на Новодонецкое, судя по всему, поставили перед собой цель «разрезать» территорию ДНР и выйти к Волновахе. Однако у противника не получится закрепиться на местности, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее украинские военные после мощных артобстрелов смогли подойти к позициям России у Новодонецкого.

    «Противник активизировал свои попытки прорыва нашей линии обороны в районе Новодонецкого. У населенного пункта сконцентрирована западная военная техника и по меньшей мере две бригады личного состава», – рассказал Владислав Бердичевский, депутат Народного совета ДНР.

    «Судя по всему, замысел заключается в том, чтобы «разрезать» территорию ДНР. Через прорыв в Новодонецком противник мог бы выйти к Волновахе. Это бы попросту раздробило нашу линию обороны. Тактика ВСУ не лишена смысла, но они будто бы не учитывают огромное количество рисков», – продолжил собеседник.

    «Во-первых, в Новодонецком негде закрепиться. Здесь преимущественно открытая территория, на которой весь украинский личный состав просматривается как на ладони. Во-вторых, Россия обустроила внушительную систему укреплений. По позициям противника регулярно работают наши артиллерия и авиация. Не думаю, что ВСУ удастся осуществить задуманное», – резюмирует Бердичевский.

    Ранее вооруженные силы Украины после интенсивных артобстрелов смогли подойти к позициям России у поселка Новодонецкое. Об этом в своем Telegram-канале сообщает командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский. По его словам, противник предпринимает попытку прорыва с использованием большого числа бронетехники.

    Он отмечает, что ВСУ «несколько дней выпускали по нашим позициям значительное количество снарядов». Однако потери со стороны России «оказались значительно меньше, чем можно было бы ожидать». Он также отметил, что помимо психологического воздействия на бойцов такая интенсивная артиллерийская работа привела к тому, что минные заграждения утратили свою эффективность, а непрерывность артобстрелов не дала возможности саперам выполнить постановку мин и восстановить разрушенное.

    «В результате противник смог подойти к нашим позициям вплотную, практически не понеся потерь, высадил десант, и после работы прямой наводкой по нашим укреплениям оттянул технику назад, опасаясь реакции нашей артиллерии. Сейчас идет ожесточенный бой на подступах к Новодонецкому. Одновременно противник пытается двигаться и на Новомайорское, применяя похожую тактику», – добавил Ходаковский.

    Напомним, в районе шахты Южнодонбасской в Углесборочной ВС России удалось уничтожить ангар с тяжелой техникой ВСУ. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны. Кроме того, авиацией были нанесены удары по местам скопления живой силы и техники противника в районах Угледара, Пречистовки, Урожайного и Старомайорского Донецкой народной республики.

    Коментарии (3)
    5 сентября 2023, 12:12
    Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении

    Шойгу: ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения

    Шойгу заявил о колоссальных потерях Киева при контрнаступлении
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    ВСУ несут колоссальные потери в ходе контрнаступления, но ни на одном направлении они так и не достигли своих целей, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил России.

    Министр указал, что российские вооруженные силы продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения, в то время как киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести контрнаступление.

    Шойгу отметил, что украинское руководство хочет продемонстрировать Западу хоть какой-то успех наступательных действий для дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт.

    Глава Минобороны добавил, что наиболее напряженная обстановка наблюдается на Запорожском направлении, где противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов. По словам министра, ВСУ здесь был нанесен значительный ущерб.

    Шойгу, слова которого приводит Минобороны в Telegram, добавил, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 66 тыс. человек и 7,6 тыс. единиц вооружения. При этом Киев пытается скрыть провал своего «наступления», атакуя гражданские объекты.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что продвижение украинского контрнаступления провалилось.

    Коментарии (2)
    5 сентября 2023, 08:20
    Рогов сообщил о запрете в рядах ВСУ забирать тела солдат с поля боя

    Рогов сообщил о запрете со стороны киевского командования забирать тела солдат ВСУ с поля боя

    Tекст: Александра Юдина

    Киевское командование не разрешает забирать тела павших солдат ВСУ с поля боя, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, в данный момент зона боевых действий буквально усеяна телами погибших украинских солдат, однако их никто не забирает, оставив «как отработанный и уже ненужный биоматериал», передает РИА «Новости».

    «Командование из Киева запрещает проводить операцию, чтобы предать земле тела погибших», – добавил Рогов.

    Он также рассказал, что украинские военные в селе Работино Запорожской области попали в огневой мешок, повторяя в данный момент историю с Пятихатками.

    «Противник сам себя, по сути, загнал в огневой мешок и уже достаточно долго перемалывается российскими подразделениями», – отметил Рогов.

    Также глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» заметил, что ВС России наносят массированные удары по штурмовым группам в Работино и не позволяют им занять поселок и прорвать линию обороны.

    «Потери противника просто колоссальные», – заключил Рогов.

    Ранее западные СМИ писали о том, что ВСУ якобы взяли под контроль село Работино и двигаются в сторону села Вербовое. Однако на деле эта информация оказалась ложной.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему наступление ВСУ на Работино и Вербовое обернулось новым провалом.

    Коментарии (0)
    5 сентября 2023, 09:51
    Над Крымом уничтожен украинский беспилотник

    Минобороны отчиталось об уничтожении украинского беспилотника над Крымом

    Над Крымом уничтожен украинский беспилотник
    @ РИА Новости

    5 сентября утром была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории России с помощью БПЛА, сообщили в Минобороны.

    Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Крыма беспилотник самолетного типа, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны

    Рано утром во вторник также стало известно, что три украинских беспилотника сбили при попытке пролететь на Москву.

    Коментарии (3)
    5 сентября 2023, 11:53
    В России разоблачили украинский фейк о «новой мобилизации»

    Tекст: Алина Власенко

    Авторы Telegram-канала «Война с фейками» разоблачили созданный украинским Центром инфо-психологических операций ВСУ документ о якобы планирующейся в России мобилизации.

    Украинские Telegram-каналы распространяют фейковый «приказ министра обороны» Сергея Шойгу, согласно которому с 11 сентября в России якобы возобновятся мобилизационные мероприятия.  На деле, как сообщает Telegram «Война с фейками», распространяемый документ изготовил украинский Центр инфо-психологических операций ВСУ для дестабилизации ситуации в России.

    «Распространение началось с небольших каналов, после чего фейк подхватила вся Telegram-сетка украинских дезинформаторов, включая советника МВД Украины Геращенко и крупнейшие информагентства. Параллельно документ распространяли в соцсетях боты. На скриншотах видно, что в пабликах разных городов публиковался идентичный текст. Сейчас все подобные комментарии заблокированы», – указывают авторы Telegram-канала.

    Они отмечают, что в распространяемом документе не соблюдена нумерация. «Фейковый приказ, который якобы подписали в сентябре, имеет порядковый номер 463. При этом на сайте Минобороны еще 29 августа был опубликован приказ №558.

    Кроме того, в фейковом документе подпись Шойгу сделана черной ручкой, а дата подписания документа и номер экземпляра – синей. Такое возможно, только если вместо оригинальной подписи министра использовали шаблон из другого документа. Более того, в свежих приказах подпись Шойгу выглядит по-другому, отмечают борцы с фейками.

    «В настоящих приказах министра обороны контролировать исполнение приказа могут только заместители министра или начальник генштаба. Здесь же эта задача возложена на главное мобилизационное управление. Кроме того, глава ведомства не будет приказывать «представителям военных комиссариатов». Приказ будет адресован командующих войсками военных округов, которым подчиняются военкомы», – также отмечают разоблачители.

    Кроме того, в оформлении документа есть целый ряд ошибок. «Например, неверно сделан гриф «для служебного пользования», и оставлены «висящие строки» перед словом «приказываю», – отмечают авторы канала.

    Тем временем на самой Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненные проявления расстройств психики. В Киеве также начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Кроме того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели. Глава фонда помощи ВСУ «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что мобилизация на Украине затронет каждого мужчину.

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    4 сентября 2023, 13:51
    Авиация ВКС России сбила в ДНР украинский вертолет Ми-8

    Истребительной авиацией ВКС России около Брусовки Донецкой народной республики (ДНР) сбит Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Средствами ПВО перехвачены три р снаряда РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Уничтожены и подавлены средствами РЭС 24 украинских беспилотника возле Волчеяровки, Шипиловки Луганской народной республики (ЛНР), Берестового, Водяного, Спорного ДНР, Пролетарки Херсонской области, Скелеватого, Пшеничного, Очеретоватого Запорожской области.

    С начала спец операции уничтожены: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6376 беспилотников, 435 ЗРК, 11643 танка и других бронемашин, 1147 машин РСЗО, 6214 орудий полевой артиллерии и минометов, 12694 единицы спецтехники, подсчитали в Минобороны.

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    4 сентября 2023, 13:45
    На Донецком направлении за сутки отражено три атаки ВСУ

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки, используя удары авиации и тяжелых огнеметных систем, отразили три атаки штурмовых групп ВСУ около Артемовска и Северного Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В ходе боев на этом направлении противник потерял до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, пять бронемашин, самоходные артиллерийские установки: американскую М109 Paladin и «Гвоздику», а также две гаубицы М105 производства США, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На Запорожском направлении подразделения российской группировки при поддержке авиации и артиллерии вели активные действия по улучшению тактического положения возле Работино и Вербового Запорожской области, а кроме того отразили контратаку штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Потери противника составили более 115 военнослужащих, две бронемашины, две артсистемы М777, две самоходные гаубицы М109 Paladin и две американские гаубицы М119, два орудия Д-30 и одно Д-20, отчитались в Минобороны.

    На Купянском направлении подразделениями Западной группировки, ударами авиации и артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ севернее Свердловки Луганской народной республики (ЛНР).

    Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ рядом с Высшим Соленым, Ивановкой, Тимковкой, Синьковкой Харьковской области и Новоселовским ЛНР.

    За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 60 военнослужащих, польская самоходная артустановка Krab, перечислили в Минобороны.

    На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады спецназначения ВСУ под Ямполовкой ДНР, Червоной Дибровой ЛНР, а также Серебрянским лесничеством.

    Уничтожены до 40 военнослужащих, три пикапа, орудие Д-30.

    На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ у Новомихайловки и Урожайного ДНР. Потери противника составили более 120 военнослужащих и две бронемашины, сообщил Конашенков.

    Поблизости от Новомихайловки ДНР уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    На Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения уничтожены до 35 военнослужащих противника, американская артсистема М777, гаубица «Мста-Б».

    В районе Понятовки Херсонской области поражен склад боеприпасов 124-й бригады теробороны, отчитались в Минобороны.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и технике противника в 126 районах.

    Поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения 118-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Верхней Терса Запорожской области, подытожили в оборонном ведомстве.

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