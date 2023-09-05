Финская Patria решила начать производство вооружений на Украине

Defense News: Финская Patria может начать производство вооружений на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам представителя финского минобороны, для республики это означает «поочередное наращивание производства боеприпасов внутри страны и за рубежом, прямые закупки Киевом у финской оборонной промышленности, а также участие в различных международных инициативах по помощи Украине», передает ТАСС.

Эксперты утверждают, что запуск производства техники Patria на Украине, вероятнее всего, получит поддержку финских властей. Сотрудник финского Института международных отношений Йоэл Линнайнмяки отметил, что Финляндия также часто сравнивает свою политику с политикой ближайших соседей, таких как Швеция, Норвегия и Дания, которые тоже рассматривают возможности начала производства в Киеве.

В Patria отказались напрямую комментировать возможность открытия производства на Украине, но, по словам вице-президента компании по связям с общественностью Сирье Ахвенлампи-Хювенен, концепция передачи технологий и местного производства является неотъемлемой частью бизнес-модели компании.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с гендиректором крупнейшей британской оборонной корпорации BAE Systems Чарльзом Вудберном и заявил о начале работы компании на Украине.