Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
ВС России уничтожили пункт погрузки военной техники ВСУ в Николаевской области
Российские силы уничтожили пункт погрузки военной техники ВСУ в Николаевской области
Вооруженные силы России уничтожили ракетным ударом пункт погрузки отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины в Николаевской области, сообщили в Министерстве обороны России.
Разведчики выявили место погрузки эшелона с бронированной военной техникой 38-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, координаты цели передали расчету ракетного комплекса наземного базирования, который нанес высокоточный удар, передает ТАСС.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что ракетным ударом был уничтожен район сосредоточения подразделений 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ у Курахово на донецком направлении, а именно бронированная автомобильная техника, вооружения, боеприпасы и личный состав противника.
Ранее российский Су-35С уничтожил в воздушном бою украинский самолет.