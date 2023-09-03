После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.22 комментария
Путин пообещал нижегородскому школьнику помочь издать стихи
Путин пообещал нижегородскому школьнику помощь с изданием стихов
Президент Владимир Путин пообещал школьнику Григорию Васильеву помочь с изданием стихов.
Кадры беседы главы государства с мальчиком показали в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
На открытом уроке, которые глава государства провел 1 сентября, Григорий по просьбе президента выразительно прочитал собственное стихотворение, посвященное Родине.
Позже в разговоре с Путиным школьник признался, что у него много стихов, но пока он еще не смог добиться их издания и только хочет договориться с какой-нибудь организацией, передает РИА «Новости».
«Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?» – сказал Путин.
Беседа прошла после открытого урока «Разговор о важном», который глава государства провел для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.