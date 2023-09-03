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    После выдачи преступников Украине и поддержки членства Швеции в НАТО у российской стороны возникли сомнения относительно надежности партнеров в Анкаре. Эрдоган, очевидно, попытается в Сочи развеять эти сомнения.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Украина идет по стопам Третьего рейха, запуская беспилотники по России

    Давая оружие Украине, Запад пытается совместить несовместимые вещи. С одной стороны, хочется нанести стратегическое поражение России на поле боя. С другой – очень не хочется рано или поздно доиграться до массированного ядерного удара.

    17 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Зеленский обнуляет инвестиции украинцев в личную безопасность

    Украинцы дистанцировались от возможности рассекать по минам внутри танков Leopard и БМП Bradley, а военкомы строили личное счастье, дачи «і садок вишневий коло хати». Эдакий «Win-Win» по-украински. Но Владимир Зеленский решил вмешаться в эту идиллию.

    6 комментариев
    3 сентября 2023, 23:32

    Путин пообещал нижегородскому школьнику помочь издать стихи

    Путин пообещал нижегородскому школьнику помощь с изданием стихов

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин пообещал школьнику Григорию Васильеву помочь с изданием стихов.

    Кадры беседы главы государства с мальчиком показали в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    На открытом уроке, которые глава государства провел 1 сентября, Григорий по просьбе президента выразительно прочитал собственное стихотворение, посвященное Родине.

    Позже в разговоре с Путиным школьник признался, что у него много стихов, но пока он еще не смог добиться их издания и только хочет договориться с какой-нибудь организацией, передает РИА «Новости».

    «Ну, будем считать, что ты договорился, в какой организации, ладно?» – сказал Путин.

    Беседа прошла после открытого урока «Разговор о важном», который глава государства провел для победителей олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта.

    1 сентября 2023, 17:44
    Путин сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином
    Путин сообщил о скорой встрече с Си Цзиньпином
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Скоро состоится встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил президент России Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном».

    «Достаточно скоро у нас будут мероприятия, и будет встреча с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Я с удовольствием называю его своим другом, потому что это человек, который очень много делает лично для развития российско-китайских отношений, связей, причем в самых разных областях», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент пообещал участнице открытого урока, задавшей вопрос о возможностях для углубления гуманитарных контактов России и КНР, обсудить с Си Цзиньпином, что можно будет сделать еще по этому направлению.

    Ранее сообщалось, что Путин собирается в октябре посетить форум «Один пояс – один путь» в Китае.

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    1 сентября 2023, 16:36
    Путин рассказал о новом конкурсе для всей семьи
    Путин рассказал о новом конкурсе для всей семьи
    @ Екатерина Чеснокова/POOl/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В России планируется провести новый семейный конкурс для внесения вклада в развитие традиционных ценностей, заявил президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном».

    «Мы договорились о том, что с 4 сентября уже можно будет подавать заявки на участие в таких проектах. Речь идет о семьях с детьми, нам бы очень хотелось, чтобы в нем [в конкурсе] принимали участие представители различных поколений семей», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Он пояснил, что конкурс призван показать развитие семьи, передачу знаний и традиционных семейных ценностей. «Чтобы показать, как семья развивается, как передаются знания от поколения к поколению, как передаются наши традиционные семейные ценности от поколения к поколению, какова значимость семьи в нашем обществе и в поддержании наших традиционных ценностей, на которых стоит все наше государство», – сказал президент.

    Он отметил, что на платформе «Россия – страна возможностей» пока не было такого конкурса. При этом, по мнению главы государства, конкурс может стать «самым интересным, самым широким и самым народным в прямом смысле этого слова». «Конечно, такой соревновательный проект на уровне семей был бы, на мой взгляд, крайне востребованным и был бы наверняка очень интересным», – подчеркнул Путин.

    «Я очень рассчитываю на то, что этот проект внесет свой вклад в развитие как раз тех ценностей, которые составляют основу нашего развития. Это в том числе наряду с теми знаниями, которые вы получаете в школе, в университетах, в институтах, будет помогать молодым людям реализовываться в жизни», – сказал глава государства.

    Коментарии (7)
    1 сентября 2023, 17:07
    Путин оценил темпы развития отрасли БПЛА в России
    Путин оценил темпы развития отрасли БПЛА в России
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Отрасль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) развивается очень быстро, 1 млн специалистов, которых планируется подготовить до 2030 года, может не хватить, заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».

    «У нас программа есть до 2030 года, мы должны подготовить 1 млн специалистов в этой области. Даже может быть и этого еще не хватит, потому что развивается очень быстро», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.

    Коментарии (14)
    1 сентября 2023, 17:36
    Путин заявил о смещении мирового экономического и политического центра в Азию
    Путин заявил о смещении мирового экономического и политического центра в Азию
    @ Екатерина Чеснокова/POOl/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мировой экономический и политический центр со временем сместится в азиатские страны, заявил президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном».

    Россия уже много лет уделяет повышенное внимание развитию отношений со странами Азии, даже не в связи с текущими событиями, заявил глава государства, передает ТАСС.

    «Это естественным образом мы делаем, потому что с учетом темпов развития Азии и азиатских стран центр экономической и центр политической жизни постепенно будут смещаться в эти регионы. Это абсолютно объективный, неизбежный процесс», – подчеркнул президент.

    Напомним, президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.

    Коментарии (19)
    1 сентября 2023, 16:21
    Путин начал открытый урок в День знаний
    Путин начал открытый урок в День знаний
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.

    На открытый урок с Путиным, который организован в мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске, собрались школьники, победившие в международных олимпиадах и конкурсах или добившиеся выдающихся результатов в учебе, передает ТАСС.

    «Разговор о важном» – один из проектов платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе президента в 2018 году.

    Ранее Кремль заявил, что Путин проведет открытый урок для школьников 1 сентября.

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    2 сентября 2023, 18:23
    Вдохнувший газ из баллончика подросток погиб на Урале

    В Каменске-Уральском подросток погиб, вдохнув газ из баллончика

    Tекст: Вера Басилая

    Восьмиклассник погиб в Каменске-Уральском, вдохнув газ из баллончика, начата проверка, сообщила прокуратура Свердловской области.

    Мальчик почувствовал себя плохо во время прогулки, он упал на землю без сознания. Друзья вызвали скорую помощь, но подросток умер, следует из сообщения на сайте ведомства.

    По предварительным данным, школьник погиб от вдыхания паров газовой смеси, в кармане его одежды обнаружен баллончик для заправки газовых устройств. Прокуратура проводит проверку происшествия.

    Отмечается, что мальчик не состоял на учете системы профилактики, воспитывался в полной семье.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что такое сниффинг(разновидность токсикомании) и чем он опасен для детей.

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    1 сентября 2023, 22:52
    Путин посетил родные места своих предков в Тверской области

    Песков подтвердил сообщения о посещении Путиным села Тургиново в Тверской области

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин посетил родные места своих предков в Тверской области, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил, что после посещения «Сенежа» Путин решил наведаться в «родные места, откуда идет его род». Песков также сказал, что «сведения и видеоматериалы о посещении» Кремль «предоставит на днях», передает ТАСС.

    Видеозапись общения Путина с жителями в районе села Тургиново в Калининском районе Тверской области появилась в социальных сетях.

    На видео кортеж президента проезжал по дороге мимо толпы местных жителей. Машина Путина остановилась, он вышел и пообщался с собравшимися. «Мы вас ждали! Очень рады вас видеть», – кричали они. Путину пожелали удачи и здоровья, поблагодарили за визит, передает РИА «Новости».

    Президент рассказал, как с удивлением узнал, что физику тут преподает кандидат наук, бывший преподаватель вуза и военной академии. Глава государства также заверил жителей, что власти будут постепенно работать над тем, чтобы привлекать специалистов туда, в том числе заниматься строительством жилья.

    Напомним, Путин в День знаний посетил новый кампус мастерской управления «Сенеж». Глава Российского государства провел в «Сенеже» открытый урок «Разговор о важном».

    Род Путиных – тверские крестьяне, жившие практически на одном месте как минимум четыре века подряд. Отец и мать российского лидера родились в соседних деревнях. Тургиново – райцентр, где крестили, венчали и отпевали поколения Путиных. Президент посещал рождественское богослужение в храме в Тургиново.

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    1 сентября 2023, 15:32
    Кремль назвал тему переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

    Кремль: Путин и Эрдоган на встрече в Сочи обсудят вопросы двустороннего сотрудничества

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят на переговорах в Сочи 4 сентября вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, сообщили в Кремле.

    Планируется также, что Путин и Эрдоган на встрече в Сочи 4 сентября обсудят актуальную международную проблематику, следует из сообщения на сайте Кремля.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин проведет переговоры с Эрдоганом 4 сентября в Сочи.

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    1 сентября 2023, 16:59
    Путин рассказал о письмах своего дедушки сыну на фронт

    Путин вспомнил историю о смерти своей бабушки, которую узнал из писем деда сыну на фронт

    Путин рассказал о письмах своего дедушки сыну на фронт
    @ Екатерина Чеснокова/POOl/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава Российского государства Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговоры о важном» рассказал о письмах своего деда, адресованных сыну, воевавшему на фронтах Великой Отечественной войны.

    «В одном из них он рассказывает, как бабушка погибла и как она умирала на его руках. Пуля попала немецкая ей в живот. Он рассказывает своему сыну в письме о последних словах бабушки. Она понимала, что она уходит из жизни, и он понимал. Она своему мужу говорит: «Не плачь, не расстраивай меня», – рассказал президент.

    Путин восхитился тем, какая «глубина отношений» была у простых людей в то время. «Какая любовь», – сказал он.

    Трансляция урока ведется в Telegram-канале Кремля. Также в ходе урока глава государства заявил, что Россия непобедима благодаря настрою своего народа.

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    1 сентября 2023, 17:59
    Путин призвал идти на госслужбу при желании служить стране и людям

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Идти на государственную службу следует только при наличии желания служить людям и стране, заявил президент Владимир Путин в ходе открытого урока «Разговор о важном».

    «Я скажу, может быть, общие тривиальные вещи, но без них куда. Смотрите, вы сказали о госслужбе – это служба, это служение. Служение кому? Людям, своей стране. <…> Хочется служить людям – иди и занимайся этим делом, не хочется – лучше займись чем-то другим. Если у вас есть такая внутренняя потребность, горение такое, тогда нужно идти и делать», – цитирует Путина ТАСС.

    Также на уроке президент отметил, что мировой экономический и политический центр со временем сместится в азиатские страны. Напомним, президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.

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    1 сентября 2023, 13:38
    Песков назвал дату переговоров Путина и Эрдогана в Сочи

    Кремль: Переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Сочи 4 сентября

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 4 сентября в Сочи, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, переговоры пройдут в понедельник в середине дня, передает ТАСС.

    В пресс-службе администрации турецкого президента тем временем подтвердили намерения Эрдогана посетить Сочи, однако не ответили, когда именно она состоится.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что президенты России и Турции на неформальном саммите в ближайшее время рассмотрят все направления партнерства.

    До этого турецкий дипломатический источник заявил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган намерены встретиться в начале сентября в Сочи.

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    1 сентября 2023, 14:41
    Путин и Жапаров дали старт строительству в Киргизии трех русских школ

    Tекст: Вера Басилая

    Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт строительству в республике трех школ с обучением на русском языке. Глава российского государства участвовал в церемонии по видеосвязи из мастерской управления «Сенеж».

    По словам министра образования и науки Киргизии Каныбека Иманалиева, начнется возведение школ в столице, а также областных центрах Баткен и Каракол. В каждой будут учиться 1224 школьника, кроме того, школы будут оснащены двумя бассейнами и двумя спортивными залами. Учиться дети будут по государственным стандартам России и Киргизии, а выпускники получат аттестаты российского и киргизского образцов, передает ТАСС.

    В свою очередь президент России Владимир Путин адресовал школьникам, студентам и педагогам поздравление с Днем знаний.

    «Символично, что мы даем старт этому важному, востребованному проекту именно 1 сентября, в День знаний, который как в России, так и в Киргизии знаменует начало нового учебного года. И пользуясь случаем, поздравляю с этим праздником киргизских и, конечно, российских школьников, студентов, учителей и педагогов», – отметил глава государства.

    Согласно договоренностям, за счет России в Киргизии построят девять школ – по одной в столице и втором по величине городе Ош, а также во всех семи областях страны. Строительство планируется вести поэтапно.

    Ранее самая большая школа открылась в Воронеже, она способна принять 2860 учеников.

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    1 сентября 2023, 04:31
    Министр Кравцов: Все школы в России готовы к началу учебного года

    Tекст: Ольга Никитина

    Все российские школы готовы к началу нового учебного года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

    Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24» сказал, что учения проводились с педагогами совместно с МЧС, Росгвардией о всех школах страны, а также детсадах и колледжах. По словам министра, были отработаны все механизмы на случай чрезвычайных ситуаций, работоспособность всех систем проверена.

    «И хочу с уверенностью сказать, что сегодня наши школы, наши образовательные учреждения готовы к началу нового учебного года», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним также, президент России Владимир Путин запланировал провести открытый урок «Разговор о важном» 1 сентября, в нем примут участие 30 школьников. По указу президента 2023 год объявлен Годом педагога и наставника.

    В соответствии с национальным проектом «Образование» улучшается инфраструктура российских школ. К началу учебного года в России открывается 160 новых школ (в том числе в новых регионах) рассчитанных на 124 тыс. школьников. Еще в 1293 школах проведен капремонт.

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    1 сентября 2023, 16:44
    Путин: Россия непобедима благодаря своему народу

    Tекст: Вера Басилая

    Россия непобедима благодаря настрою своего народа, заявил президент России Владимир Путин во время открытого урока «Разговор о важном».

    Президент поделился подробностями переписки своих родственников и впечатлениями от нее, по его словам, он понял, «почему мы победили в Великой Отечественной войне: победить такой народ с таким настроем невозможно».

    «Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся», – заявил Путин, передает ТАСС.

    По его мнению, к такому выводу подталкивает только одна зарисовка из истории семьи, а таких – подавляющее большинство, что очень важно.

    Президент России Владимир Путин проводит открытый урок «Разговор о важном», во встрече принимают участие 30 школьников.

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    1 сентября 2023, 16:07
    Путин принял участие в открытии пяти школ в России

    Путин поучаствовал в открытии пяти школ в России

    Путин принял участие в открытии пяти школ в России
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В пяти российских регионах на День знаний открылись новые школы, в церемонии открытия поучаствовал президент Владимир Путин.

    Учебные заведения открылись в Дагестане, ДНР (Мариуполь), Московской, Ростовской областях, в Новгородской области открылся детский сад, передает ТАСС.

    Глава государства связался поочередно с каждой школой, пообщался с руководителями регионов, учителями и школьниками.

    Мариупольскую школу возводили с декабря 2022 года по июнь 2023 года. В ней есть место для 1,1 тыс. учеников, специализированные классы, включая классы по робототехнике и киберспорту. Также учреждение адаптировано для людей с ограниченными возможностями.

    Подмосковная школа «Багратион» рассчитана на 2 тыс. 200 мест, она должна стать самым большим образовательным центром региона и снизить нагрузку на школы в Одинцовском районе.

    Школа в Махачкале размещена в растущем микрорайоне, она названа в честь героя СВО майора Алексея Суханова, погибшего в ходе обороны поселка в ДНР.

    Школа в Ростове-на-Дону была построена в 2007 году, в этом году она прошла через капитальный ремонт. В ней работают пространства «Центр детских инициатив», «Центр научных инициатив» и киберарена.

    В городе Малая Вишера в Новгородской области открыт детский сад на 140 мест. В нем есть музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок, а также семь детских площадок.

    Также в пятницу президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров дали старт строительству в республике трех школ с обучением на русском языке.

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