Путин предложил денонсировать конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

Tекст: Ольга Никитина

«Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года», – передает ТАСС текст документа.

Как отмечается в пояснительной записке, резолюция комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года существенно ограничила полномочия российского эксперта в консультативном комитете, созданном для мониторинга выполнения странами – участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств.

Кроме того, Россия лишилась возможности «участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом».

«С учетом того, что прекращение участия в данном международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств, предлагается денонсировать Рамочную конвенцию», – отмечается в документе.

Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года в ответ на решение о приостановке прав нашей страны в комитете и Парламентской ассамблее СЕ в связи с началом российской спецоперации. В феврале 2023 года Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России Устава Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров этой организации.

Москва подчеркивала, что Совет Европы больше не нацелен на достижение единства европейских народов, усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное, России нет никакого смысла возвращаться в некий «предбанник» Евросоюза.