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    Людям, которые никогда не испытывали проблем с водой, не понять, какое это благо, когда не думаешь, чем смыть унитаз, помыть посуду, и не размышляешь, что лучше сегодня: помыться или оставить воду про запас.

    0 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Они сражались за общую Родину

    У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оправдания канадцев и немцев высветили их ложь и лицемерие

    «Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.

    17 комментариев
    29 сентября 2023, 11:46

    Путин предложил денонсировать конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств.

    «Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года», – передает ТАСС текст документа.

    Как отмечается в пояснительной записке, резолюция комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года существенно ограничила полномочия российского эксперта в консультативном комитете, созданном для мониторинга выполнения странами – участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств.

    Кроме того, Россия лишилась возможности «участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом».

    «С учетом того, что прекращение участия в данном международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств, предлагается денонсировать Рамочную конвенцию», – отмечается в документе.

    Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года в ответ на решение о приостановке прав нашей страны в комитете и Парламентской ассамблее СЕ в связи с началом российской спецоперации. В феврале 2023 года Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России Устава Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров этой организации.

    Москва подчеркивала, что Совет Европы больше не нацелен на достижение единства европейских народов, усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное, России нет никакого смысла возвращаться в некий «предбанник» Евросоюза.

    28 сентября 2023, 20:33
    Путин озвучил гамзатовскую формулу России
    Путин озвучил гамзатовскую формулу России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На праздничном концерте в честь 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова президент России Владимир Путин вспомнил одно из его высказываний, которое назвал гамзатовской формулой России.

    «Помните, его знаменитое «в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей – русский»? Вот она, гамзатовская формула России, уникальной своим языком, национальным многообразием, сильной единством самобытных культур, которые из века в век рождают блистательные, выдающиеся таланты», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

    Путин напомнил, что в одном из интервью Расул Гамзатов заметил, что в высказываниях «часто цитируют государственных деятелей», а надо бы и наоборот – чтобы «государственные деятели цитировали поэтов».

    «И он, как великий мыслитель, безусловно, был прав. Его стихи – это собрание истин, вселенная, где правит все лучшее, рассказ о подлинном предназначении человека», – подчеркнул президент.

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    28 сентября 2023, 21:38
    В Кремле подтвердили встречу Путина с главой Ливийской национальной армии
    В Кремле подтвердили встречу Путина с главой Ливийской национальной армии
    @ EPA/YANNIS KOLESIDIS/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что Путин провел встречу в Кремле, обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом, передает ТАСС.

    Ранее в Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

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    28 сентября 2023, 13:27
    Путин встретился с Кадыровым в Кремле
    Путин встретился с Кадыровым в Кремле
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

    Глава государства в ходе встречи передал наилучшие пожелания бойцам СВО из Чечни, которые героически сражаются на передовой, передает ТАСС.

    «Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте, их семьям самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют, воюют уверенно, хорошо, мужественно, героически», – сказал Путин. Он добавил, что его радуют «очень хорошие контакты», которые сложились у бойцов с другими подразделениями.

    Он рассказал, что спрашивал у одного из командиров, как сражаются ребята из Чечни. «Ответ был в ту же секунду: не подведут, я в них полностью уверен. Это о многом говорит. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях», – обратил внимание Путин. «Поэтому всем самые наилучшие пожелания и членам их семей», – повторил президент. В ответ Кадыров заверил, что приказ главы государства будет выполнен на 100%. «Спасибо», – поблагодарил глава государства.

    Также российский лидер отметил личный вклад главы Чечни в динамичное развитие республики. «Рамзан Ахматович, мы договорились поговорить о ситуации в республике: в экономике, социальной сфере. В целом динамика положительная, в значительной степени это происходит благодаря вам, вашей команде, уверенно люди работают, [а также благодаря] хорошему взаимодействию с правительством России», – сказал Путин, открывая встречу.

    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в четверг у Путина было несколько рабочих встреч в Кремле, в том числе с Кадыровым.

    20 сентября Кадыров заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности, и подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

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    29 сентября 2023, 09:09
    Песков сообщил о работе Трошева в Минобороны

    Песков: Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны

    Песков сообщил о работе Трошева в Минобороны
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Полковник, Герой России Андрей Трошев, с которым президент Владимир Путин встречался накануне, уже работает в Минобороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает РИА «Новости».

    В четверг Путин провел встречу с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым. Глава государства рассказал, что на предыдущей встрече с Трошевым давал ему поручение о формировании добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего в зоне СВО.

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    28 сентября 2023, 14:59
    Путин: У России есть все, чтобы развиваться и укреплять страну
    Путин: У России есть все, чтобы развиваться и укреплять страну
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает всеми возможностями для решения имеющихся проблем, несмотря на ожидания ее противников, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с избранными в сентябре руководителями регионов.

    «Вопросов очень много, но хочу подчеркнуть – у нас есть все возможности для этих решений, как это ни покажется странным кому-то со стороны, тем, кто ожидал, что у нас здесь все рухнет», – приводит его слова ТАСС.

    «Наоборот, экономика набирает темп, промышленность работает так, как давно уже не работала, сельское хозяйство новые и новые рекорды ставит, строительство развивается такими темпами, которых не было в советское время», – перечислил Путин. «У нас есть все для того, чтобы эффективно идти по избранному пути и укреплять страну», – убежден президент.

    Глава государства ранее в четверг на встрече с 26 избранными высшими должностными лицами субъектов России заявил, что выборы, прошедшие в новых регионах, являются важным шагом по интеграции, граждане чувствуют поддержку России.

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    28 сентября 2023, 15:44
    Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией
    Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий 30 сентября Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

    Памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом и главами ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых регионов в состав России, передает ТАСС.

    Это событие основано на «исторической общности народов», проживающих на этих территориях, и является результатом волеизъявления миллионов людей и реализации ими права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, говорится в сопроводительных материалах.

    Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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    28 сентября 2023, 13:42
    ЛДПР предложила выделять землю семьям после десяти лет брака

    Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект о выделении земельных участков семьям после десяти лет брака

    Tекст: Ольга Никитина

    Фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий выделение земельных участков семьям, которые прожили в браке более десяти лет и имеют детей.

    Согласно законопроекту, выделенная недвижимость будет становиться собственностью всех членов семьи в равных долях, сообщается в Telegram-канале фракции.

    Как подчеркнул Слуцкий, растить и воспитывать детей комфортнее в условиях современной усадебной застройки. По его словам, возрождение родовых усадеб – качественно новый уровень жизни россиян.

    «Если мы придем к такому формату, то получим возможность развития не только всей территории страны, но и института семьи, поколений здоровых, спортивных, счастливых людей», – сказал председатель партии.

    Ранее сообщалось, что на выплату материнского капитала в 2024 году заложили 1,6 трлн рублей.

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    28 сентября 2023, 15:29
    Путин встретился с президентом Южного Судана
    Путин встретился с президентом Южного Судана
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин проводит переговоры в Кремле с коллегой из Южного Судана Салвой Кииром.

    «Отношения между нашими странами развиваются весьма интенсивно, мы были одной и первых стран, которые признали суверенитет и независимость Южного Судана. И должен сказать, что мы считаем, что многое предстоит еще сделать, прежде всего в сфере экономического развития», – передает ТАСС слова российского лидера. Он отметил, что в прошлом году наблюдался некоторый спад товарооборота, этом году он растет.

    «Правда, и это только самое начало. У нас много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе в энергетике. Надеюсь, что те наработки, которые есть, имею в виду и строительство НПЗ в вашей стране с участием нашей компании, и планы в создании второй очереди этого завода, пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей», – сказал Путин.

    Ранее в Кремле сообщали, что в ходе встречи планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

    Южный Судан расположен в Африке, граничит с Демократической Республикой Конго, Кенией, Суданом, Угандой, Центрально-Африканской Республикой и Эфиопией. Бывшая британская колония, до 2011 года Южный Судан находился в составе Судана. Нынешняя столица страны – Джуба. Как отмечается в материалах Кремля, население страны составляет 12,4 млн человек.

    Киир занимает пост главы государства с момента обретения Южным Суданом независимости летом 2011 года. Политику 72 года. Также он является главой правительства, Верховным главнокомандующим и председателем правящей партии.

    Южный Судан входит в число наименее развитых государств мира. ВВП страны в 2022 году составил 7,3 млрд долларов. Доходная часть государственного бюджета на более чем 90% формируется за счет поступлений от экспорта сырой нефти по двум трубопроводам, проходящим через территорию соседнего Судана. Сельское хозяйство развито слабо, хотя в нем занято 83% населения. Страна импортирует продовольствие из соседних государств, прежде всего, Уганды.

    При этом республика богата полезными ископаемыми (прежде всего нефтью, занимает третье место среди стран Африки южнее Сахары по разведанным запасам), а также ураном, золотом, серебром, железом, медью, алмазами, известняком, хромом, цинком, вольфрамом, слюдой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, с какими предложениями приехал в Москву глава Южного Судана и какие интересы у России в этой бывшей британской колонии, считающейся самым молодым международно признанным государством в мире.

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    28 сентября 2023, 20:48
    В Ливийской нацармии заявили, что Хафтар встретился с Путиным и Шойгу

    В Ливийской нацармии заявили, что Хафтар встретился в Москве с Путиным и Шойгу

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Встреча состоялась в Москве, сообщили в пресс-службе Национальной армии Ливии, передает РИА «Новости». Во вторник ЛНА сообщила, что ливийский военачальник прибыл в Россию с визитом.

    Ранее сообщалось, что визит Хафтара в Россию состоялся «по приглашению российского государства».

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    28 сентября 2023, 15:59
    Путин назвал заботу о бойцах СВО и их близких долгом властей всех уровней

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Забота о бойцах спецоперации и их близких является служебным и нравственным долгом для всех уровней власти, заявил президент Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

    «Считаю, что для всех нас, и в первую очередь для представителей органов власти, причем всех уровней, забота о героях, о тех, кто потерял своих близких, – не столько служебный, сколько гражданский, человеческий, нравственный долг, долг благодарности и уважения к защитникам Отечества», – передает слова Путина ТАСС.

    Также Путин призвал губернаторов всегда вести прямой диалог с людьми.

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    28 сентября 2023, 14:56
    Путин пожелал удачи главам ДНР и ЛНР

    Путин пожелал удачи главам ДНР и ЛНР Пушилину и Пасечнику

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин пожелал удачи новоизбранным главам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

    «Хочу вас поблагодарить за то, что сделано до сих пор. Сделать предстоит еще больше. Всего доброго! Удачи!» – сказал глава государства, выслушав доклад Пасечника на встрече с новоизбранными руководителями регионов, которая прошла в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

    Пушилину Путин также пожелал удачи на посту главы ДНР.

    Глава государства ранее в четверг на встрече с 26 избранными высшими должностными лицами субъектов России заявил, что выборы, прошедшие в новых регионах, являются важным шагом по интеграции, граждане чувствуют поддержку России.

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    28 сентября 2023, 15:21
    Путин призвал губернаторов всегда вести прямой диалог с людьми

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы регионов должны вести прямой диалог с людьми, заявил президент России Владимир Путин на встрече с новоизбранными губернаторами.

    «Высокий уровень доверия – это высокая ответственность. И ключевой критерий – это эффективность вашей работы, мнение людей об этой работе, их оценка того, что вы делаете… Рассчитываю, что вы всегда будете открыты к прямому, честному диалогу с людьми, а в своих действиях и решениях исходить из их интересов и потребностей, направлять все свои усилия на достижение целей комплексного, приносящего зримый, ощутимый результат развития региона, а значит, и страны в целом», – приводит его слова ТАСС.

    Путин также пожелал губернаторам и их управленческим командам успехов и плодотворной работы.

    Ранее Путин пожелал удачи новоизбранным главам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

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    29 сентября 2023, 09:53
    Путин разрешил продать 100% акций банка «Интеза»

    Президент Владимир Путин разрешил продать 100% акций банка «Интеза»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин разрешил операции со 100% акций АО «Банк Интеза».

    Из указа президента следует, что разрешено совершение сделок и операций, влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100% акций акционерного общества «Банк Интеза».

    «Банк Интеза» является российской «дочкой» итальянской группы Intesa Sanpaolo. Банк работает в России с 2003 года и предоставляет услуги корпоративным клиентам. Согласно размеру активов банк занимает 65-е место.

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    28 сентября 2023, 14:33
    В МИД рассказали об огромной тяге Африки к России

    Tекст: Ольга Иванова

    В Африке есть огромная тяга к России, а российский лидер Владимир Путин для многих жителей континента является символом борьбы за справедливость, заявил посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров.

    Озеров рассказал, что на втором саммите Россия – Африка представители африканских стран рассказывали ему о своей любви к Путину. Представитель МИД пояснил такую любовь тем, что российский глава – «это символ борьбы за справедливость во всем мире, за традиционные ценности, за семью и нормальные здоровые отношения между людьми, против всего этого вала извращений, которые на нас пытается обрушить Запад», передает ТАСС.

    В свою очередь пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков рассказал, что в четверг у Путина состоится встреча с его коллегой из Южного Судана Салвой Кииром. Он отметил, что Россия продолжает работать над развитием отношений со странами Африки.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась с какими предложениями приехал в Москву глава Южного Судана и какие интересы у России в этой бывшей британской колонии, считающейся самым молодым международно признанным государством в мире.

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    28 сентября 2023, 20:25
    Путин поручил проработать создание Национального центра исторической памяти

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин дал поручение подготовить проект документа о создании Национального центра исторической памяти, а также определить источники финансирования, сообщили в Кремле.

    Учредителем организации определено Управление делами президента. Ответственным назначен руководитель администрации президента России Антон Вайно, сам доклад должен быть готов к 20 ноября 2023 года, передает ТАСС.

    Доклад об источниках финансирования поручено представить президенту до 15 декабря 2023 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    Центр объединит усилия по сохранению исторической памяти, чтобы успешнее бороться с фальсификацией истории.

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