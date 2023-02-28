Путин подписал закон о денонсации Россией Конвенции СЕ о коррупции Путин подписал закон о прекращении в отношении России действия Устава СЕ Путин подписал закон о прекращении в отношении России действия Устава и договоров Совета Европы 28 февраля 2023, 19:15 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому в отношении РФ перестают действовать Устав Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров этой организации. Согласно документу, денонсируется 21 документ, среди них – европейские конвенции о пресечении терроризма, о защите прав человека, Европейская хартия местного самоуправления, Европейская социальная хартия и так далее, передает ТАСС. Ранее Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ. Орбан допустил возможность ввода войск одной из стран ЕС на Украину Премьер-министр Венгрии Орбан: Будапешт опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит на Украину свои войска 27 февраля 2023, 22:19

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Текст: Антон Никитин

Правительство Венгрии с тревогой наблюдает за поставками вооружений на Украину и опасается, что какая-нибудь из стран Евросоюза направит туда свои войска, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. В ходе выступления на открытии весенней сессии национального парламента Орбан выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что вся Европа шаг за шагом скатывается к войне. Он констатировал, что страны ЕС уже направляют на Украину танки, обсуждают передачу Киеву истребителей, и выразил опасение, что если это продолжится, то найдутся и те, кто захочет отправить на Украину войска, передает ТАСС. В связи с этим Орбан подтвердил, что его правительство выступает за урегулирование украинского конфликта мирным путем, и призвал депутатов не поддаваться на провокации и не позволить втянуть Венгрию в войну. Ранее Орбан заявил о поддержке Венгрией плана Китая по урегулированию конфликта на Украине. В Европе участились случаи изъятия детей из семей украинских беженцев 28 февраля 2023, 14:10 Ювенальные службы европейских стран все чаще забирают у беженцев с Украины детей и лишают родителей родительских прав, сообщают украинские СМИ. Издание «Страна.ua» привело несколько историй, свидетельствующих об изъятии детей из украинских семей в Европе. Одна женщина рассказала, что семья, у которой они проживали, пожаловалась на нее, хотя конфликтов с принимающей стороной не было. Семья сообщила властям, что украинка якобы не смотрит за ребенком, мало кормит и слишком эмоционально реагирует на бытовые трудности. У нее забрали ребенка до выяснения обстоятельств, причем «забрали прямо из песочницы, где он играл». Женщина пояснила, что для этого понадобилось лишь голословное утверждение без подтверждений, никто не собирался выслушивать аргументы и разбираться в ситуации. Другая украинка сообщила, что ее ребенка отвезли в детдом, а через 10 дней передали неизвестной семье, первое заседание суда прошло еще через две недели, там ей пояснили, что сможет видеть сына раз в восемь месяцев. Второй суд прошел через четыре месяца, на нем ей сообщили о временной приостановке ее родительских прав. Женщина расплакалась на суде, и ей назначили психиатрическое обследование. Еще одна беженка рассказала, что к ней в квартиру ворвались в 23.00, выбив дверь, и заявили, что на основании заявлений врача ребенок будет изъят из семьи. Возражения и аргументы слушать никто не стал, власти сослались лишь на решение суда, на основании которого ребенка забрали. Новости СМИ2 Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп 28 февраля 2023, 16:09

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярёв

Граница между Россией и Украиной должна находиться под особым контролем Федеральной службы безопасности, нельзя допустить прохода украинских диверсионных групп, заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ. «Под особым контролем Пограничной службы ФСБ должен находиться российско-украинский участок государственной границы. Сейчас там развернута группировка, в которую входят подразделения пограничных органов, авиации ФСБ, вооруженных сил Росгвардии», – цитирует Путина ТАСС. Задачей спецслужбы остается создание заслона на пути диверсантов и пресечение попыток незаконного провоза на территорию России оружия и боеприпасов. Остается важной и задача по противодействию террористической угрозе. В 2022 году число таких преступлений увеличилось, заявил президент. «Очевидно, что это связано и с попытками киевского режима использовать террористические методы. <...> Мы об этом хорошо знаем, они давно ими используются в Донбассе», – сказал глава государства. Кроме того, Запад также стремится восстановить ячейки экстремистов и террористов, «своих старых друзей так называемых в кавычках» на российской территории. Также президент поручил ФСБ пресекать попытки расколоть российское общество. Путин призвал пресекать деятельность пытающейся расколоть Россию «мрази» 28 февраля 2023, 15:59 Текст: Ольга Иванова

Попытки расколоть Россию, используя сепаратизм и национализм, участились, ФСБ должна активнее противостоять «всей этой мрази», заявил президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. «Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается... использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас (идут) попытки, конечно, наиболее активные попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле», – приводит его слова ТАСС. «Нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество», – добавил Путин. Ранее Путин заявил, что ФСБ России должна и далее помогать Вооруженным силам в решении задач СВО. Ранее во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава государства во вторник в открытом формате выступит на коллегии ФСБ. После этого у Путина запланирован ряд мероприятий закрытого характера. Новости СМИ2 Путин поблагодарил работавших в тылу противника сотрудников ФСБ 28 февраля 2023, 16:04

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

ФСБ России должна и далее помогать Вооруженным силам в решении задач СВО, заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ведомства. «Прежде всего необходимо продолжить оказывать содействие Вооруженным силам и Росгвардии в решении задач специальной военной операции, в том числе по контрразведывательному обеспечению воинских формирований, быстрому обмену оперативно значимой информацией», – приводит его слова ТАСС. Он также добавил, что ФСБ принимала в прошедшем году активное участие в СВО. Он отметил, что сотрудники службы решали «сложные, нестандартные оперативные задачи, прикрывали государственную границу», и поблагодарил их за их работу как «на переднем крае – на освобожденных территориях, в прифронтовой зоне», так и «в тылу противника». «Наши Вооруженные силы получили бесценный боевой опыт. Такой же опыт за прошедший год накоплен и ФСБ, другими нашими специальными службами, и его также мы обязаны в полной мере использовать для укрепления национальной безопасности нашей страны, для защиты государства, общества, прав и свобод наших граждан», – отметил Путин. Ранее стало известно, что Путин выступит на коллегии ФСБ, она пройдет в открытом формате. После этого пройдет целый ряд мероприятий закрытого характера, они пройдут у президента в Кремле в непубличном формате. Боррель объявил о договоренностях Сербии и Косово по паспортам Боррель: Сербия и Косово поддержали подготовленное ЕС соглашение о взаимном признании внутренних паспортов 27 февраля 2023, 23:42

Фото: Xinhua/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель выступил с утверждением, что Сербия и самопровозглашенное Косово поддержали предложенное ЕС соглашение, позволяющее их гражданам свободно перемещаться по территории друг друга по внутренним паспортам. По итогам прошедшей в Брюсселе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем и премьером Косово Альбином Курти Боррель заявил, что лидеры Сербии и Косово якобы согласились, что более никакие переговоры по предложенному ЕС соглашению не требуются, и выразили свою готовность начать имплементацию соглашения, передает ТАСС. Он пообещал, что вскоре внешнеполитическая служба ЕС опубликует текст соглашения. Однако, по его словам, потребуются дополнительные переговоры, чтобы определить конкретные детали имплементации соглашения. Боррель сообщил, что намерен созвать новую встречу в середине марта. Он не уточнил, подписали ли стороны документ, а задавать вопросы после его выступления журналистам не разрешили. Напомним, 20 февраля президент Сербии Вучич заявил об отказе Белграда от российских истребителей и намерении приобретать французские Rafale. Новости СМИ2 Путин заявил о потерях в рядах ФСБ во время СВО 28 февраля 2023, 15:55 Текст: Вера Басилая

В рядах спецслужбы есть потери в ходе спецоперации, необходимо поддержать семьи погибших сотрудников ФСБ, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности. «К сожалению, уважаемые товарищи, мы знаем об этом, к сожалению, есть потери и в наших рядах. Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Ранее в Кремле анонсировали выступление Путина на коллегии ФСБ. В закрытом режиме ожидается большое, объемное выступление директора ФСБ Александра Бортникова. Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ 28 февраля 2023, 18:21

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), документ опубликован на портале правовой информации. Действие ДСНВ приостанавливается, а решение о возобновлении участия России в договоре сможет принять глава государства. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, сообщает ТАСС. Ранее Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ. Новости СМИ2 Эксперт объяснил высокий уровень одобрения концерта «Слава защитникам Отечества!» Политолог Григорьев: Одобрение концерта в «Лужниках» показывает беспрецедентный уровень поддержки россиянами СВО 27 февраля 2023, 20:07

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Позитивное отношение россиян к прошедшему концерту «Слава защитникам Отечества!» подтверждает сплочение общества вокруг президента и поддержку спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Максим Григорьев. Ранее ВЦИОМ сообщил, что 67% граждан России, которые что-либо слышали о концерте-митинге в «Лужниках», отнеслись к нему положительно. «Результаты опросов показывают, что 67% россиян одобрили прошедший в «Лужниках» митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!» Эти цифры подтверждают отмеченное еще в прошлом году единение российского общества вокруг президента и правительства», – пояснил Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии. «Кроме того, указанные цифры означают поддержку со стороны подавляющего числа россиян самой спецоперации, а также усилий властей по помощи бойцам и их семьям. Помимо этого, россияне позитивно оценивают помощь жителям освобожденных, исторических территорий России», – пояснил собеседник. «В целом же сам концерт дал старт ряду патриотических мероприятий по всей России. Также отмечу, что опрос ВЦИОМ в очередной раз показал беспрецедентный для других президентов в мире уровень доверия Владимиру Путину. Значит, наши граждане разделяют принципы работы президента, его ценности и подходы к управлению страной», – резюмировал аналитик. В прошлый четверг на стадионе «Лужники» в Москве состоялся митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!» Большинство россиян оказались осведомлены о прошедшем мероприятии – 78%, то есть восемь из десяти, свидетельствуют данные ВЦИОМ. У тех, кто слышал или знает о митинге-концерте, он вызвал в основном положительные эмоции, об этом говорят 65% в данной группе; об отрицательных эмоциях сообщили 12%, еще 11% указали на нейтральные эмоции, говорится на сайте ВЦИОМ. Исследование показало, что россияне высоко оценивают значимость подобных мероприятий для участников СВО и членов их семей. Среди граждан, осведомленных о прошедшем концерте, 79% назвали его значимым для участников военной операции, а 76% полагают, что такой митинг-концерт следовало проводить. Опрос был проведен по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Митинг-концерт «Слава защитникам Отечества» на московском стадионе «Лужники» с участием 200 тыс. человек был посвящен участникам специальной военной операции. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к участникам митинга заявил, что весь наш народ сейчас является защитником Отечества. Он подчеркнул, что воины России сражаются в СВО героически, мужественно и храбро, страна гордится ими. Кроме того, вся Родина поддерживает воинов СВО, каждый поддерживающий – тоже защитник, заявил президент. Стоит отметить, что трансляцию концерта посмотрели 34% населения Украины, это на 1,3% больше, чем новогоднее обращение Владимира Зеленского в 2021 году. Об этом рассказала журналистка Юлия Витязева в своем Telegram-канале. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков заявил о полном объеме информации у Путина по закрытию неба над Петербургом 28 февраля 2023, 12:58 Текст: Алексей Дегтярёв

Президенту Владимиру Путину предоставляют полный объем данных о закрытии воздушного пространства над Петербургом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «У президента полная информация на этот счет... Давайте будем ориентироваться на разъяснения, которые уже были и последуют от авиационных властей или от военных», – ответил Песков на вопрос, знает ли Кремль о причинах закрытия воздушного пространства над Петербургом, передает ТАСС. Во вторник в правительстве Петербурга сообщили, что аэропорт Пулково временно не принимает самолеты. Представитель экстренных служб отмечал, что небо над городом закрывали из-за неизвестного объекта. Через некоторое время ограничения на полеты сняли. Новости СМИ2 В МИД прокомментировали «ошибочные прогнозы» ЕС об эффективности санкций Спикер МИД Захарова прокомментировала «ошибочные прогнозы» ЕС об эффективности санкций 28 февраля 2023, 12:57 Текст: Александра Юдина

Страны ЕС вновь ошиблись в собственных прогнозах об эффективности санкций, вводя новый десятый пакет ограничений, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, Евросоюз, оставаясь в плену заносчивых представлений о России, снова ошибся во всех прогнозах об эффективности новых санкций. Каждый «пакет» более наглядно демонстрирует, что антироссийские рестрикции являются инструментом, который не сработал, передает ТАСС. Захарова также подчеркнула, что ограничения в торговле с Россией только усилят его зависимость от прямых конкурентов. «Сложно не согласиться с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, заявившим 15 февраля в Европарламенте, что санкции – это «яд замедленного действия». Вот только «убивают» они прежде всего экономический суверенитет Евросоюза», – отметила она. Представитель МИД добавила, что угрозы стран ЕС наказывать третьи страны за несоблюдение антироссийских санкций только усилят отторжение политики Запада остальным миром. «Угрозы ЕС укрепят отторжение миром неоколониальной по своей сути, диктаторской политики Запада», – заключила дипломат. Напомним, Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. В него включены 205 организаций и 1473 человека. Также Евросоюз впервые включил в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию. Песков анонсировал выступление Путина на коллегии ФСБ 28 февраля 2023, 12:55 Текст: Алексей Дегтярёв

Президент Владимир Путин выступит на коллегии ФСБ, она пройдет в открытом формате, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В повестке дня участие в заседании коллегии ФСБ РФ, будет выступление президента, часть которого будет открытой. В закрытом режиме, как это обычно бывает, будет большое, объемное выступление директора ФСБ (Александр) Бортникова», – цитирует Пескова ТАСС. Он добавил, что сейчас трудно переоценить значение ФСБ, потому предстоит «серьезный разговор». В ходе заседания будут подведены итоги работы ведомства в прошлом году и обсуждены перспективы работы в будущем. После этого пройдет целый ряд мероприятий закрытого характера, они пройдут у президента в Кремле в непубличном формате. Новости СМИ2 Путин призвал ФСБ обратить внимание на реализацию гособоронзаказа 28 февраля 2023, 16:14 Текст: Вера Басилая

Необходимо усилить борьбу с коррупцией, внимательно следить за реализацией гособоронзаказа и освоением бюджета, заявил президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности. «Прошу усилить оперативный контроль за реализацией гособоронзаказа и обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции, да и вообще вооруженных сил в целом», – цитирует ТАСС Путина. Президент поручил ФСБ «незамедлительно реагировать на факты незаконного использования бюджетных средств, выделяемых из федерального бюджета на региональные программы». Ранее Путин поручил ФСБ пресекать работу тех, кто пытается расколоть Россию. Путин поручил ФСБ уделить внимание становлению органов безопасности в новых регионах Путин призвал ФСБ уделить внимание становлению органов безопасности в новых регионах 28 февраля 2023, 16:21 Текст: Вера Басилая

Становлению органов безопасности в новых регионах России необходимо уделить особое внимание, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. «Предстоит уделить повышенное внимание становлению органов безопасности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Надо укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать самой современной техникой», – цитирует ТАСС Путина. Президент отметил, что помогать людям в сложных ситуациях нужно обязательно. «Доверие жителей Донбасса и Новороссии – это наша, ваша надежная, самая главная опора», – подчеркнул Путин. Ранее Путин поручил ФСБ поставить заслон на пути диверсионных групп. Новости СМИ2 Путин поручил ФСБ усилить защиту инфраструктуры и мест массовых скоплений людей 28 февраля 2023, 16:50 Текст: Алексей Дегтярев

Федеральной службе безопасности следует особо следить за защитой объектов критически важной инфраструктуры и местами массового скопления людей, заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ. «Нужно постоянно держать в поле зрения объекты критически важной инфраструктуры, места массового пребывания людей, транспортные узлы, предприятия ОПК и ТЭК», – цитирует Путина ТАСС. Также ведомству необходимо надежно защитить отечественный сегмент киберпространства и сведения о новейших вооружениях России. «Значимая информация о наших системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК, критических технологиях и персональных данных должна быть надежно защищена, что называется, прикрыта», – призвал глава государства. Кроме того, глава государства в ходе коллегии призвал уделить ФСБ особое внимание становлению органов безопасности в новых регионах России.