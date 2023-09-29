«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.15 комментариев
ВС России уничтожили более 50 штурмовиков ВСУ у Серебрянского лесничества
Минобороны: ВС России уничтожили более 50 штурмовиков ВСУ у Серебрянского лесничества
Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по штурмовым отрядам нацгвардии и Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества, противник потерял более 50 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.
Офицер сообщил, что на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации было нанесено поражение штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Савчук уточнил, что потери противника на этом направлении превысили 50 военнослужащих , также была уничтожена боевая машина пехоты, передает ТАСС.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны группировки сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ. Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 15 артиллерийских расчетов противника, поражен 122 мм миномет, добавил представитель Минобороны.
Напомним, в понедельник в Минобороны сообщали, что ВС России нанесли огневое поражение скоплению живой силы и техники 12-й бригады спецназначения у Серебрянского лесничества, ликвидировав порядка 55 военнослужащих, две машины пехоты, два пикапа, самоходную артустановку «Акация» и две гаубицы Д-30.