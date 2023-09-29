«Мадам подумала, что герой Украины служил в Армии Крайовой» и, стало быть, убивал русских по другим соображениям. В таком варианте убивать русских – это опять кошерно, даже если ты не эсэсовец, а просто украинец с идеями на службе у поляков с идеалами.15 комментариев
Американский офицер оценил мощную оборону и тактику ВС России
Майор ВС США Роуз: Россия выстроила мощную оборону и справится с любой попыткой прорыва ВСУ
Российская артиллерия способна подавить любую попытку ВСУ прорваться через минные поля, Россия выстроила мощную оборону и обладает резервами, а авантюрные прогнозы Запада дорого обошлись Украине, заявил ветеран войны в Афганистане, майор ВС США Роберт Роуз.
Офицер заявил в комментарии для портала War on the Rocks, что армия России способна «сосредоточить артиллерийский огонь» против любой попытки пройти через минные поля и обладает резервами, которые всегда готовы контратаковать в случае прорыва обороны, передает РИА «Новости».
Роуз выразил мнение, что излишне оптимистичные западные оценки авантюрной попытки ВСУ прорвать оборону русских механизированными соединениями оказали негативное влияние на Украину, которая потеряла до 20% поставленной Западом техники. По мнению американского военного, тактика России вынудила ВСУ перейти к борьбе на истощение.
Ранее на Западе назвали возможный поворотный момент в конфликте на Украине.
Накануне руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большая часть контрнаступления ВСУ «проходит пешком».
Напомним, 17 сентября председатель ОКНШ ВС США генерал Марк Милли заявил о невозможности для Киева вернуть утерянные территории при контрнаступлении ВСУ.