  • Власти Буркина-Фасо заявили о предотвращении госпереворота
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    У Крымского моста появится сухопутная альтернатива
    Пушилин заявил о провале украинской операции на фланге Артемовска
    Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране и Сирии
    Гендиректор РУСАДА заявила о вине Валиевой в принятии допинга
    Россия может запросить экстрадицию нациста Гуньки из Канады
    Пушков предложил новый лозунг для американской политики
    Германия оправдала своего посла на чествовании нациста в парламенте Канады
    Азербайджанские политологи разъяснили, что ждет Рубена Варданяна
    Трюдо извинился перед Зеленским за украинского нациста
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Грядущие выборы в США все менее предсказуемы

    В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

    5 комментариев
    Мурад Садыгзаде Мурад Садыгзаде Как Америка теряет монархии Персидского залива

    Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв России пора заняться Словакией

    Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

    24 комментария
    28 сентября 2023, 01:45

    Захарова раскритиковала Трюдо и израильского посла на Украине

    Захарова указала на планы Канады поддерживать деньгами государство, которое героизировало нацистских коллаборационистов

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свете извинений премьер-министра Канады Джастина Трюдо за чествование в парламенте страны украинского нациста предположила, что Канада не перестанет давать деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев.

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале обратила внимание на извинения Трюдо, который назвал соответствующий инцидент «чудовищным надругательством» над памятью жертв Холокоста и других людей, пострадавших от нацизма. При этом Захарова предположила, что Канада не перестанет давать деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев.

    Дипломат также обратила внимание, что израильский посол на Украине Михаил Бродский, который назвал прославление этих же самых коллаборационистов киевским режимом «поиском новой идентичности», так и не извинился, как и его правительство.

    Ранее Трюдо назвал «ошибкой» произошедшее в парламенте Канады. Он также сообщил, что по дипломатическим каналам извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским и украинской делегацией «за позицию, в которую они были поставлены» и пообещал «поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и чего бы это ни стоило».

    27 сентября 2023, 11:22
    Политолог указал на нервную реакцию Христи Фриланд на вопрос о нацистах в Канаде

    Политолог Корнилов указал на нервную реакцию Христи Фриланд на вопрос о нацистах в Канаде

    Политолог указал на нервную реакцию Христи Фриланд на вопрос о нацистах в Канаде
    @ Spencer Colby/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Вице-премьер Канады Христя Фриланд не стала прямо отвечать на вопрос о том, сколько еще в стране находится людей, воевавших в ходе Второй мировой войны на стороне нацистов.

    На фрагмент трансляции канала Rebel News Canada обратил внимание политолог Владимир Корнилов. Он отметил, что примечателен не столько ответ Фриланд, сколько выражение ее лица, «бегающие глаза» и подергивание пальцами.

    Политолог напомнил, что Фриланд является прямым потомком нациста, и ей приходится «выкручиваться». «Видать, и сцепила руки до посинения – чтобы не выдать себя и не зигануть в ответ», – предположил Корнилов.

    Еще в 2017 году канадская газета The Globe and Mail писала, что дед Христи Фриланд, которая по материнской линии имеет украинские корни, в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией. Об этом изданию сообщил профессор канадского Университета Альберты Джон-Пол Химка.

    По его словам, дед Фриланд Михайло Хомяк издавал в Кракове в период германской оккупации Польши, а затем в Вене газету Krakivski Visti («Краковские вести»), деятельность которой курировал офицер немецкой разведки Эмиль Гассерт. Сама газета, по информации профессора, была отобрана нацистами у еврейского издателя, который позже был убит в концлагере Белжец.

    В газете, как рассказал профессор Химка, который нашел архивы Krakivski Visti, публиковались в том числе антисемитские статьи и другая нацистская пропаганда.

    Сама Фриланд утверждала, что семья ее деда была вынуждена покинуть Украину в 1939 году и перебралась в Канаду в качестве беженцев после окончания Второй мировой войны.

    Фриланд, как отмечает ТАСС, является одним из самых активных представителей украинской диаспоры Канады, в том числе находится в тесном контакте с Канадским украинским конгрессом, членом которого является и украинский нацист Ярослав Хунка, недавнее чествование которого в парламенте Канады вызвало большой политический скандал.

    Коментарии (16)
    27 сентября 2023, 12:34
    Рогов: Минные поля и шквальный огонь остановили наступление ВСУ на Запорожском направлении
    Рогов: Минные поля и шквальный огонь остановили наступление ВСУ на Запорожском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Ситуация на Запорожском направлении сейчас контролируемая, линия фронта устойчива. Скорее всего, противник продолжит атаки на протяжении октября, а затем попробует форсировать Днепр в районе Энергодара, сказал газете ВЗГЛЯД председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее он сообщил о попытке крупного наступления ВСУ в Запорожской области.

    «Ситуация на Запорожском направлении сейчас контролируемая, линия фронта устойчива. Качественные минные поля, а также сочетание шквального артиллерийского и минометного огня позволили остановить наступление украинских войск», – сказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «ВСУ регулярно пытаются атаковать в районе сел Работино и Вербовое. На этом участке противник, очевидно, хотел бы дойти до «линии Суровикина». При этом речь о ее прорыве даже не идет. Укрепления российской армии расположены за Вербовым и Новопрокоповкой. Оба населенных пункта находятся под нашим контролем», – отмечает собеседник.

    «Украинская армия сейчас намеревается расширить зону контроля в нашем предполье. После чего они попытаются прорвать линию обороны и выйти к Токмаку. Его захват позволил бы ВСУ получить оперативный простор, разворачивающийся вплоть до Азовского моря. Эти планы подтверждаются участившимися обстрелами, в том числе за счет HIMARS», – подчеркивает он.

    «Полагаю, что на Запорожском направлении атаки не прекратятся до конца октября. После первых заморозков ВСУ могут попробовать форсировать Днепр в районе Энергодара. Для этого они могут даже остановить сброс воды на каскаде ГЭС, чтобы река быстрее замерзла», – резюмировал Рогов.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о массированном обстреле российских позиций на участке Работино – Вербовое, после которого ВСУ крупными силами пошли в атаку на наши позиции.

    Рогов пишет, что «ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино – Вербовое». По его словам, «враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот». Он отметил, что «русские воины встречают их с горячим гостеприимством».

    Накануне Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

    Российской армией были уничтожены до 70 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США и гаубица Д-30.

    Напомним, ранее Владимир Рогов отмечал, что с приходом дождливой и холодной погоды Украина планирует изменить свою стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС. Он добавил, что линия обороны российских войск вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к нападению ВСУ там готовы.

    Коментарии (11)
    27 сентября 2023, 11:43
    Объявленный на Украине убитым командующий Черноморским флотом выступил по ТВ

    Командующий Соколов: Черноморский флот уверенно выполняет поставленные задачи

    Объявленный на Украине убитым командующий Черноморским флотом выступил по ТВ
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Черноморский флот уверенно и успешно выполняет поставленные задачи, заявил командующий ЧФ Виктор Соколов.

    Соколов в эфире телеканала «Звезда» сообщил, что это касается и надводных, и подводных сил, а также морской авиации и береговых войск, передает ТАСС.

    Накануне Соколов принял участие в заседании коллегии Минобороны России в режиме видео-конференц-связи.

    Напомним, после ракетной атаки киевского режима 22 сентября по штабу Черноморского флота в украинских СМИ и Telegram-каналах появились сообщения, что Соколов якобы погиб при ударе.

    Коментарии (28)
    27 сентября 2023, 18:57
    Пушилин заявил о провале украинской операции на фланге Артемовска
    Пушилин заявил о провале украинской операции на фланге Артемовска
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия не дала украинским войскам пройти оборону на южном фланге Артемовска, часть группировки ВСУ уничтожена, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    ВСУ пытались выдавить российские подразделения по рубежу Андреевки, Курдюмовки и Клещеевки, их интересовала железная дорога, сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Украинская сторона не добилась положительного результата, группа ВСУ оказалась частично уничтожена, частично отброшена на исходные позиции. При этом ВС России улучшили позиции на северном фланге Артемовска у поселка Орехово-Василевка.

    До этого Пушилин сообщал, что на Артемовском направлении обстановка остается «горячей».

    Коментарии (3)
    27 сентября 2023, 10:28
    Мэр Варшавы: Зеленского понесло

    Мэр Варшавы Тшасковский заявил, что Зеленский «перестарался» в ходе выступления на ГА ООН

    Мэр Варшавы: Зеленского понесло
    @ Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН с обвинениями в адрес Польши из-за зерновой сделки, «перестарался», заявил мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

    «Конечно, Владимир Зеленский преувеличил... Его понесло», – сказал Тшасковский телеканалу Polsat.

    Мэр Варшавы, который также занимает должность вице-председателя партии Platforma Obywatelska, уверен, что Зеленскому не следовало говорить таких слов, передает RT.

    Напомним, Зеленский с трибуны ГА ООН обвинил страны, которые поддержали ограничение поставок украинского зерна, в том числе и Польшу, в «помощи России».

    После этого президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с Зеленским, а польский премьер Матеуш Моравецкий потребовал от президента Украины «не оскорблять» поляков.

    Коментарии (7)
    27 сентября 2023, 17:23
    Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране и Сирии

    Guardian: Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране

    Киев попросил оружие для атак на заводы по производству дронов в Иране и Сирии
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские власти обратились к западным странам с просьбой предоставить вооружение для нанесения ударов по заводам по производству беспилотников в Иране и Сирии, пишет The Guardian.

    Издание ссылается на документ, который власти Украины передали представителям стран G7 в августе, передает ТАСС.

    Украина предложила наносить ракетами удары по заводам по производству беспилотников в Иране, Сирии и по потенциальной площадке, расположенной на территории России. В Киеве заявили, что дроны используются в ходе СВО.

    Также киевские власти отметили, что в иранских дронах Shahed 131 и Shahed 136 были обнаружены более 100 электронных компонентов производства западных компаний.

    Коментарии (30)
    27 сентября 2023, 14:39
    Сержант-трансгендер рассказал о геях в ВСУ

    Уволенный спикер СТО ВСУ Эштон-Чирилло рассказал о дружественных ЛГБТ украинских батальонах

    Сержант-трансгендер рассказал о геях в ВСУ
    @ кадр и видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли американского сержанта-трансгендера Сару (при рождении – Майкл) Эштон-Чирилло, недавно отстраненного от должности спикера Сил территориальной обороны вооруженных сил Украины (СТО ВСУ).

    Полную запись разговора пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.

    На розыгрыш обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева. «Смешнее уже не будет! Сегодня мы узнали из первых уст, что в ВСУ много наркоманов, фашистов и гомосексуалистов», – написала она.

    Вован и Лексус в разговоре притворились бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который якобы ищет в ВСУ «ЛГБТ+ дружественный батальон» для своего сына-гомосексуалиста.

    Эштон-Чирилло рассказал «Порошенко», что в настоящее время, по ее оценкам, в ВСУ служат около 5 тыс. солдат нетрадиционной сексуальной ориентации.

    «Я могла присоединиться к отряду, направляющемуся в Херсон для контрнаступления, чего я и хотела. Это был октябрь 2022 года. Или я могла встретиться с командиром Исламовым, которого вы, возможно, знаете. Он очень тесно связан с украинско-татарской общиной, и вот он меня принял. Командир Исламов и крымские татары были крайне приветливыми. Поэтому я решила к ним присоединиться», – рассказал теперь уже бывший официальный представитель СТО ВСУ.

    На вопрос о том, является ли Исламов дружественным к геям командиром, Эштон-Чирилло ответил положительно. «Совсем скоро, в сентябре они отправятся в Николаев, они ищут людей в батальон», – отметил он.

    Напомним, 21 сентября сержант Сара Эштон-Чирилло был отстранен от должности, в отношении него начали расследование.

    Коментарии (14)
    27 сентября 2023, 12:12
    МИД: Британия и США помогли Киеву совершить атаку на Севастополь

    Захарова назвала атаку Киева на Севастополь скоординированной с США и Британией

    МИД: Британия и США помогли Киеву совершить атаку на Севастополь
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Нет ни малейших сомнений в том, что атака киевского режима на Севастополь 22 сентября была проведена в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что атака планировалась заранее, при этом использовались западные разведывательные спутники, натовское спутниковое оборудование, самолеты-разведчики. По ее словам, удар по штабу Черноморского флота был реализован с подачи и в тесной координации с американскими и британскими спецслужбами, передает ТАСС.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила также, что Москва проводит расследование участия Великобритании в антироссийской провокации в украинской Буче.

    Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один российский военный пропал без вести. Аварийные конструкции зданий штаба ЧФ на этой неделе начали демонтировать.

    Коментарии (26)
    27 сентября 2023, 05:22
    Российские военные уничтожили пункт боепитания ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская артиллерия уничтожила пункт боепитания ВСУ на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.

    Он уточнил, что уничтожены самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и пункт боепитания в районах Песчаное, Новоегоровка, передает РИА «Новости».

    Общие потери противника на данном участке фронта составили около двух взводов живой силы, два пикапа, один беспилотник, одна станция спутниковой связи Starlink.

    Ранее сообщалось, что ВС России ракетой воздушного базирования нанесен высокоточный удар по объединенному складу вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области.

    Коментарии (0)
    27 сентября 2023, 14:00
    Онуфриенко рассказал о целях ВСУ в Запорожской области

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ неспособны захватить Токмак

    Онуфриенко рассказал о целях ВСУ в Запорожской области
    @ Andre Alves/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Перед Украиной поставили задачу захватить Токмак. Однако реализовать планы противнику не удастся из-за мощных оборонительных рубежей ВС РФ. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно о попытке крупного наступления ВСУ в Запорожской области.

    «Украинская армия вновь не смогла достичь каких-либо значимых результатов на Запорожском направлении. Небольшие успехи около села Работино не позволили ей прорвать нашу оборону. Как и пару месяцев назад, бои ведутся в районе первой линии», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Рядом с городом Орехов ВСУ сосредоточили около десяти тыс. человек. Однако украинская армия атакует небольшими пехотными подразделениями при поддержке малого числа бронетехники», – подчеркнул он.

    «Противник будет продолжать свои атаки пока это позволяет погода и наличие резервов. Речь уже не идет о достижении серьезных военных успехов. Офису Зеленского важно показать картинку, на которой Украина пытается добиться хоть каких-то результатов в своем контрнаступлении», – отмечает аналитик.

    «Вместе с тем, российская армия готова к очередному натиску. Во-первых, участки наступления и тактика противника нам известны. Да и наша артиллерия уже пристрелялась на участке. Кроме того, Украина больше не предпринимает попытки прорыва крупными группами», – акцентирует собеседник.

    «В глобальном смысле противник оставляет в планах выход к Мелитополю и Бердянску, чтобы перерезать сухопутный коридор в Крым. Однако в краткосрочной перспективе стоит задача захвата Токмака. Но даже его ВСУ взять не смогут, так как для этого необходимо прорвать российскую линию обороны, да и сам населенный пункт хорошо укреплен», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своем Telegram-канале о массированном обстреле российских позиций на участке Работино – Вербовое, после которого ВСУ крупными силами пошли в атаку на наши позиции.

    Рогов пишет, что «ВСУ после массированной артподготовки пошли на штурм наших позиций на участке Работино – Вербовое» По его словам, «враг бросил в атаку большое количество бронетехники, а также несколько групп боевиков в количестве до четырех рот». Он отметил, что «русские воины встречают их с горячим гостеприимством».

    В комментарии газете ВЗГЛЯД Владимир Рогов сказал, что эта попытка наступления ВСУ была остановлена благодаря качественным минным полям и шквальному артиллерийскому огню российских войск.

    Накануне Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что на Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й егерской и 36-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области.

    Российской армией были уничтожены до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США и гаубица Д-30.

    Напомним, ранее Владимир Рогов отмечал, что с приходом дождливой и холодной погоды Украина планирует изменить свою стратегию и сосредоточиться на попытках захватить Запорожскую АЭС. Он добавил, что линия обороны российских войск вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, к нападению ВСУ там готовы.

    Коментарии (3)
    27 сентября 2023, 15:37
    Military Watch: Abrams ждет на Украине участь уничтоженных танков Leopard
    Military Watch: Abrams ждет на Украине участь уничтоженных танков Leopard
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Танки Abrams без брони с обедненным ураном станут легкой мишенью для российских военных, они будут уничтожены так же, как и танки Leopard, сообщило издание Military Watch Magazine.

    В публикации отмечается, что перед поставкой Abrams на поле боя были значительные потери немецких Leopard и британских Challenger. Авторы статьи предполагают, что без брони с обедненным ураном танки  Abrams едва ли выживут на поле боя, кроме того, их бронезащита заметно легче, чем у  британских танков, передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что непонятно, какие экипажи будут управлять американскими танками. Авторы пишут, что после сообщений о том, что поставленными ВСУ танками управляет немецкий и другой западный персонал, степень участия американских и других натовских подрядчиков стала особенно важным вопросом.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что танки Abrams, которые США поставят Киеву, – серьезное оружие, но гореть они будут точно так же, как и другие.

    До этого экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что российские дроны уничтожат оперативно-тактические комплексы ATACMS, как только они подойдут поближе к линии фронта.

    Коментарии (13)
    27 сентября 2023, 17:48
    Экс-разведчик из США назвал причины уязвимости украинской армии

    Экс-разведчик из США Шаффер: Российская артиллерия точно уничтожает подразделения ВСУ

    Экс-разведчик из США назвал причины уязвимости украинской армии
    @ Judge Napolitano - Judging Freedom/Youtube

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия стала уязвима, поскольку российские военные применяют эффективную тактику, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер.

    Российские военные улучшили навыки по применению артиллерии, она бьет точно и быстро вычисляет противника в светлое время суток, сказал Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, передает РИА «Новости».

    Украинский президент Владимир Зеленский получает сообщения о том, что армия не может нарастить боевую мощь для прорыва российской обороны, указал экс-разведчик.

    ВСУ также не успевают перегруппироваться для атаки из-за постоянных ударов российской артиллерии. Шаффер также уверен, что поставка новой западной техники, в том числе истребителей F-16, не изменит ситуацию.

    Ранее Шаффер прогнозировал, что ВСУ вскоре могут перейти в глухую оборону.

    Коментарии (3)
    27 сентября 2023, 19:06
    Попытку незаконно проникнуть на Украину расценили как госизмену

    ФСБ задержала подозреваемого в попытке участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На жителя Краснодара завели уголовное дело по подозрению в госизмене после попытки проникнуть на Украину в обход пограничников, сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю.

    Подозреваемый прибыл в город Армянск в Крыму, он намеревался перебраться на Украину через Херсонскую область, сообщили в ведомстве, передает РБК.

    По данным следствия, мужчина решил выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях на стороне противника.

    В апреле ФСБ задержала в Сахалинской области подозреваемого в госизмене, мужчина планировал выехать на территорию Украины и вступить в ряды ВСУ.

    Коментарии (2)
    27 сентября 2023, 09:01
    Варшава начала искать доказательства причастности нациста Хунки к геноциду поляков

    Расследование по причастности нациста Хунки к геноциду поляков началось в Варшаве

    Варшава начала искать доказательства причастности нациста Хунки к геноциду поляков
    @ CTV News/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    Комиссия по расследованию преступлений против народа Института национальной памяти Польши ищет в архивах доказательства причастности украинского нациста Ярослава Хунки к убийству около 800 поляков в 1944 году в городе Гута Пеняцкая, сообщил пресс-секретарь института Рафал Лешкевич.

    По его словам, следователи проверяют сотни томов материалов, собранных в рамках расследования преступлений дивизии СС «Галиция», так как перед въездом в Канаду он должен был представить миграционным службам сведения о себе, передает ТАСС со ссылкой на Польское агентство печати.

    Лешкевич подчеркнул, что прокурор предпримет шаги, связанные с получением иностранной правовой помощи вне зависимости от результатов расследования. Также следователи Польши ищут информацию о Хунке и в архивах других стран, планируется изучение украинских архивов.

    «Недавно в рамках оказания правовой помощи украинцы передали нам документы, касающиеся преступлений в Гуте Пеняцкой», – отметил он.

    Ранее спикер парламента Канады Энтони Рота объявил об отставке из-за скандала с чествованием украинского нациста из дивизии СС 98-летнего Ярослава Гунько (Хунка).

    Офис премьера Канады возложил ответственность за приглашение украинского нациста в парламент на спикера Палаты общин Энтони Роту. Позже Рота принес извинения за случившееся. Глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота должен уйти в отставку.

    В российском МИД назвали случившееся фарсом и заявили, что Москва ответит на враждебные действия Канады, политики в которой заигрывают с нацизмом.

    Коментарии (9)
    27 сентября 2023, 08:45
    Украинские военные сдались в плен под Сватово с ящиками боеприпасов

    РИА «Новости»: Украинские военные с ящиками боеприпасов сдались в плен на Сватовском направлении

    Tекст: Ольга Никитина

    Группа украинских военнослужащих сдалась в плен российским силам на направлении Сватово – Кременная, с собой они принесли ящики боеприпасов, сообщил знакомый с ситуацией источник.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что трое украинских военных сдались, выйдя на связь по открытому каналу связи, вызывая позывной «Волга», который находится на открытой частоте «149.200». С собой они в качестве трофея вынесли боекомплект, сообщил он.

    После передачи трофеев, по радиоканалу назначили другую точку выхода, там произошла сдача в плен российским военным.

    Это уже не первый случай, когда украинские военные сдаются в плен, выходя на связь по открытому каналу. В частности, об этом сообщалось неделю назад.

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