В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?5 комментариев
Захарова раскритиковала Трюдо и израильского посла на Украине
Захарова указала на планы Канады поддерживать деньгами государство, которое героизировало нацистских коллаборационистов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свете извинений премьер-министра Канады Джастина Трюдо за чествование в парламенте страны украинского нациста предположила, что Канада не перестанет давать деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства в своем Telegram-канале обратила внимание на извинения Трюдо, который назвал соответствующий инцидент «чудовищным надругательством» над памятью жертв Холокоста и других людей, пострадавших от нацизма. При этом Захарова предположила, что Канада не перестанет давать деньги государству, которое возвело нацистских коллаборационистов в ранг героев.
Дипломат также обратила внимание, что израильский посол на Украине Михаил Бродский, который назвал прославление этих же самых коллаборационистов киевским режимом «поиском новой идентичности», так и не извинился, как и его правительство.
Ранее Трюдо назвал «ошибкой» произошедшее в парламенте Канады. Он также сообщил, что по дипломатическим каналам извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским и украинской делегацией «за позицию, в которую они были поставлены» и пообещал «поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и чего бы это ни стоило».