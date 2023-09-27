В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?0 комментариев
В РУСАДА решили изучить слова Чжоу о допинге у фигуристов из России
В отделе расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) изучают слова американского фигуриста Винсента Чжоу, который обвинил спортсменов из России в применении запрещенных препаратов, заявила гендиректор организации Вероника Логинова.
По ее словам, в данный момент изучается первоисточник, на котором была опубликована информация – интервью фигуриста, где описана его позиция, передает ТАСС.
Логинова добавила, что после изучения всех материалов планируется принять решение о возможных дальнейших шагах, о сроках отдел расследований пока не говорит.
Глава РУСАДА отметила, что Чжоу в своем заявлении сообщает о якобы известных фактах допинга у фигуристов из России, однако организация собирается самостоятельно разобраться, нарушали ли они[антидопинговые правила, а также подтвердить или опровергнуть доводы фигуриста в этом заявлении.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA), ссылаясь на данные московской лаборатории и изъятые пробы, наказало 218 спортсменов из России. РУСАДА допустило возможность обращения в CAS по вопросу решения WADA.