В РУСАДА решили изучить слова Чжоу о допинге у фигуристов из России

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, в данный момент изучается первоисточник, на котором была опубликована информация – интервью фигуриста, где описана его позиция, передает ТАСС.

Логинова добавила, что после изучения всех материалов планируется принять решение о возможных дальнейших шагах, о сроках отдел расследований пока не говорит.

Глава РУСАДА отметила, что Чжоу в своем заявлении сообщает о якобы известных фактах допинга у фигуристов из России, однако организация собирается самостоятельно разобраться, нарушали ли они[антидопинговые правила, а также подтвердить или опровергнуть доводы фигуриста в этом заявлении.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA), ссылаясь на данные московской лаборатории и изъятые пробы, наказало 218 спортсменов из России. РУСАДА допустило возможность обращения в CAS по вопросу решения WADA.