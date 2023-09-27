Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.19 комментариев
Овчарка Байдена вновь покусала сотрудника Секретной службы США
Немецкая овчарка американского президента Джо Байдена вновь покусала сотрудника Секретной службы США, сообщил представитель службы.
Он рассказал ТАСС, что один из сотрудников службы в понедельник «контактировал с домашним животным семьи президента и был укушен». Пострадавшему была оказана помощь медицинским персоналом в комплексе.
Ранее овчарку Байдена обвинили в десяти нападениях на агентов Секретной службы.
Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками – пожилым Чемпом, скончавшимся в июне 2021 года, и молодым Мейджором. В декабре того же года Байден завел щенка по кличке Коммандер.