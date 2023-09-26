Москва заявила о «заигрывании» канадских либералов с нацизмом

МИД: Москва ответит на враждебные действия Канады, политики в которой заигрывают с нацизмом

Tекст: Ольга Никитина

В заявлении МИД, текст которого опубликован на сайте ведомства, говорится, что публичное восхваление 98-летнего бандеровца из 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» «как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо, взявшего на вооружение оголтелую русофобию».

Москва назвала произошедшее «совершенно циничным надругательством над памятью жертв нацизма». В заявлении напоминается, что украинские коллаборационисты, избежавшие ответственности за участие в геноциде на оккупированных территориях Советского Союза и стран Европы, были пригреты в Канаде после Великой Отечественной войны.

Под шквалом возмущения отдельные канадские парламентарии пытаются оправдываться задним числом, однако «речь идет о том, что насаждаемая в Канаде ультралиберальная идеология, пропитанная ненавистью к России, ее культуре, религиозным и традиционным ценностям, имеет родственные с нацизмом корни», подчеркнул МИД. Москва назвала неслучайным то, что в Канаде установлены памятники главарям украинского национализма, а большинство получивших убежище нацистов, включая Ярослава Хунку, которого чествовал канадский парламент, спокойно доживают свой век, восхваляемые в качестве «борцов с русским коммунизмом».

Канада по части антироссийского санкционного ража пытается «превзойти» США, отметила Москва, заверив, что враждебные действия со стороны этого государства без ответа не останутся.

Россия не станет мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом, и предпримет необходимые шаги в контексте российско-канадских отношений, говорится в заявлении. «Рассчитываем, что здоровые силы в канадском обществе выступят против поощряемой властями «фашизации» истории и повседневной жизни, идущей рука об руку с воинствующей русофобией», – заключил МИД.

Американист Дмитрий Дробницкий заявил газете ВЗГЛЯД, что в исторической памяти канадцев практически отсутствует понимание истинного ужаса нацистской идеологии. Это и стало причиной конфуза с украинским нацистом в канадском парламенте, уверен эксперт.