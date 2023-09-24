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В Крыму рассказали о переехавших на полуостров семьях из Германии
Депутат Гемпель: В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии
В Крым начали переезжать семьи русских немцев из Германии, им создали все условия для возвращения, сообщил глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, в Крым уже переехали более двухсот семей из Германии, они возвращаются на историческую родину, где чтят традиционные ценности, есть возможности для развития, передает РИА «Новости».
Гемпель подчеркнул, что в Крыму создали все условия для возвращения и проживания ранее уехавших за границу семей.
Между тем, вице-премьер Украины Ирина Верещук в своем Telegram-канале призвала украинцев по возможности уехать из Крыма и переждать «деоккупацию» вне полуострова.
Газета ВЗГЛЯД писала, что поможет Западу признать полуостров российским.