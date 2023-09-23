Оцифрованные SHAMAN, Дубцова, ST и Марк Тишман выступили в центре Москвы

Tекст: Кристина Цыцура

Первые концерты в необычном формате прошли в Смоленске и Туле, их посетили более 6 тыс. человек. На концерт на Красной площади, в самом центре столицы, собралось несколько тысяч человек.

Открыли фестиваль звезды кино и поэзии Алексей Маклаков, Кирилл Емельянов, Владислав Демин и Александр Степанов более известный как ST. Свои патриотические хиты исполнили Денис Майданов, группа GRINKEVICH, голос дуэта Filatov&Karas, певица SVETLAYA. Песни Стаса Костюшкина, Ирины Дубцовой, Марка Тишмана и SHAMAN зрители подпевали хором.

По словам организатора фестиваля Кирилла Орешкина, идея мероприятия заключалась в том, что все должны помнить о мужестве, самоотверженности и героизме русских и советских солдат. Тем самым напомнить, что есть Родина и дом для каждого из нас.

«Фестиваль «Родина-Герой» – это яркий, нужный и очень своевременный творческий проект, соединяющий самые актуальные технологии и исторический подвиг нашего народа. Не раздумывая, принял предложение об участии», – прокомментировал свое участие в проекте певец SHAMAN.

Как рассказала артистка Ирина Дубцова, которая родом из Волгограда, Россия – справедливая, сильная, готовая прийти на помощь страна.

Цифровой патриотический фестиваль «Родина-Герой» призван поддерживать героев России. Через творчество фестиваль напоминает о том, через какие трудности проходят российские бойцы в борьбе за независимость и безопасность страны.