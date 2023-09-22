В центре Севастополя ограничили движение транспорта

Авиаэксперт объяснил отказ Украины от французских истребителей Mirage 2000

Авиаэксперт Гусаров: Украина отказывается от поставок устаревших Mirage в надежде получить F-16

Tекст: Илья Абрамов

«Mirage – это французский истребитель четвертого поколения, предназначенный для ведения воздушных боев. Украинцы видят, что схожие по характеристикам самолеты, которые уже стоят на вооружении ВСУ, проигрывают современным российским машинам, таким как Су-35. Поэтому офис Зеленского отказывается от поставок старой техники», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«Самолеты F-16, которые так активно выпрашивает Украина, также относятся к четвертому поколению. Однако, согласно замыслу противника, они нужны для ударов по наземным целям в нашем тылу, так как эта техника может нести ракеты Storm Shadow и их аналоги», – подчеркнул эксперт.

«Но чтобы использовать современные ракеты, на самолете должно быть установлено специальное оборудование, обеспечивающее сопряжение между оружием и носителем. Видимо, Mirage для этого не приспособлен, что делает его малополезным», – акцентирует собеседник.

«Если украинцы взяли бы Mirage, то западные страны могли бы притормозить поставки более современных самолетов под предлогом наличия у ВСУ техники. И хотя истребители пятого поколения ВСУ, скорее всего, так и не поставят, украинцы считают, что могут получить самолеты лучше Mirage, например тот же F-16», – резюмировал Гусаров.

Ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украине не нужны французские истребители Mirage и другие устаревшие западные самолеты, которые уничтожит российская система ПВО. По его словам, ВСУ «важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000».

Игнат добавил, что Украина не может себе позволить принимать «что угодно» из авиационного парка. «Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей», – сказал он. Также представитель ВСУ отметил, что украинским военным нужен многоцелевой, современный самолет, а Mirage 2000 – устаревшая модель.

Ранее Игнат заявлял, что Украина в перспективе хотела бы получить от США истребители пятого поколения F-35, а от Швеции – истребители нового поколения, которые находятся в стадии разработки.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что не исключает возможность поставок Украине самолетов. Однако для этого нужно соблюдение трех критериев. Первый – полезность для украинской армии, в том числе с точки зрения продолжительности обучения персонала. Второй критерий, по словам Макрона, заключается в том, чтобы передача оружия не приводила к эскалации. В-третьих, эти поставки не должны ослабить обороноспособность Франции.