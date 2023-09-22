Губернатор оценил последствия ракетного удара ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе

Губернатор Развожаев: Гражданская инфраструктура вокруг штаба ЧФ в Севастополе не пострадала

Tекст: Ольга Никитина

В своем Telegram-канале он написал, что находившиеся в момент удара на улице люди также не пострадали. В настоящее время, по его словам, не зафиксировано даже выбитых стекол.

Развожаев сообщил, что в штабе флота продолжаются работы по тушению пожара, сил и средств достаточно. Ситуация под контролем экстренных служб, заверил он.

Также губернатор сообщил, что по его поручению на месте создан оперативный штаб.

Кроме того, Развожаев дал отбой ракетной и авиационной опасности. При этом местных жителей по-прежнему просят не выезжать в центр города. Дороги, по его словам, перекрыты, проводятся специальные мероприятия.

Напомним, в пятницу киевский режим нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Он расположен в историческом центре Севастополя, вблизи много гражданских объектов.