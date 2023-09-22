Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.0 комментариев
Губернатор оценил последствия ракетного удара ВСУ по штабу ЧФ в Севастополе
Губернатор Развожаев: Гражданская инфраструктура вокруг штаба ЧФ в Севастополе не пострадала
Гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе, по предварительной информации, не пострадала, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В своем Telegram-канале он написал, что находившиеся в момент удара на улице люди также не пострадали. В настоящее время, по его словам, не зафиксировано даже выбитых стекол.
Развожаев сообщил, что в штабе флота продолжаются работы по тушению пожара, сил и средств достаточно. Ситуация под контролем экстренных служб, заверил он.
Также губернатор сообщил, что по его поручению на месте создан оперативный штаб.
Кроме того, Развожаев дал отбой ракетной и авиационной опасности. При этом местных жителей по-прежнему просят не выезжать в центр города. Дороги, по его словам, перекрыты, проводятся специальные мероприятия.
Напомним, в пятницу киевский режим нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Он расположен в историческом центре Севастополя, вблизи много гражданских объектов.